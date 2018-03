Moški superveleslalom: Kriechmayr še drugič na Švedskem na vrhu

N. Gr., STA

Åre - Avstrijski specialist za hitre discipline Vincent Kriechmayr je po sredinem smuku dobil tudi zadnji superveleslalom sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev na finalu v Åreju, kar je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu in druga superveleslalomska.

Tudi tokrat so mu bile na zaradi vetra skrajšani progi naklonjene stotinke, drugouvrščenega Južnega Tirolca Christofa Innerhoferja - zanj so bile to prve stopničke v sezoni - je premagal za štiri, Norvežana Aksla Lunda Svindala in Nemca Thomasa Dressna, ki sta si razdelila tretje mesto, pa za osem stotink sekunde. Za Nemca je to najboljša uvrstitev v tej disciplini.

Že pred zadnjim superveleslalomom je bilo jasno, da bo kristalni globus za superveleslalomski seštevek svetovnega pokala dobil Norvežan Kjetil Jansrud, ki je bil tokrat šesti. Nastopil je tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala Avstrijec Marcel Hirscher, zasedel je deseto mesto.

Slovenci si na prejšnjih superveleslalomskih tekmah niso priborili pravice nastopa v Åreju.

Superveleslalom:

1. Vincent Kriechmayr (Avt) 49,43

2. Christof Innerhofer (Ita) 49,47 +0,04

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 49,51 +0,08

. Thomas Dressen (Nem) 49,51 +0,08

5. Hannes Reichelt (Avt) 49,58 +0,15

6. Kjetil Jansrud (Nor) 49,62 +0,19

7. Mauro Caviezel (Švi) 49,66 +0,23

8. Josef Ferstl (Nem) 49,80 +0,37

9. Christian Walder (Avt) 49,85 +0,42

10. Marcel Hirscher (Avt) 49,86 +0,43