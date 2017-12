Moških 15 km dobil Dario Cologna

A. V.

Lenzerheide - Švicar Dario Cologna (35:29,5) je zmagal na drugi etapi novoletne turneje smučarskih tekačev. Na 15 km klasično v Lenzerheideju je bil drugi Kazahstanec Aleksej Poltoranin (+0,6), tretji pa Norvežan Martin Johnsrud Sundby (+13,1). Nastopila sta tudi Slovenca Miha Šimenc, ki je bil 81. (+4:35,2), in Luka Prosen na 84. mestu (+4:55,3).

"To je zame zelo velika zmaga, sploh tukaj pred domačim občinstvom. Veselim se, da sem napredoval tudi v skupnem seštevku, to je dobra napoved za naprej. Zdaj sem preprosto samo vesel, da sem na stopničkah," je po tekmi dejal Cologna, ki je tako prvič zmagal na domačih tleh. Švicar je doslej na turneji zmagal trikrat, in sicer v sezonah 2008/09, 2010/11 in 2011/12. Poleg tega ima zdaj tudi šest posamičnih zmag s turneje.

Skupno vodstvo na turneji je zadržal Rus Sergej Ustjugov, ki je bil danes šele deseti (+37,1), Cologna na drugem mestu zaostaja 1,6 sekunde.

Izidi:

- moški, 15 km klasično:

1. Dario Cologna (Švi) 35:29,5

2. Aleksej Poltoranin (Kaz) + 0,6

3. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 13,1

4. Aleksander Bolšunov (Rus) 14,0

5. Aleksej Červotkin (Rus) 16,2

6. Hans Christer Holund (Nor) 21,2

7. Iivo Niskanen (Fin) 22,9

8. Francesco De Fabiani (Ita) 27,2

9. Didrik Toenseth (Nor) 32,0

10. Sergej Ustjugov (Rus) 37,1

...

81. Miha Šimenc (Slo) 4:35,2

84. Luka Prosen (Slo) 4:55,3

- skupno Tour de Ski (po 2. etapi od 7):

1. Sergej Ustjugov (Rus) 38:05,0

2. Dario Cologna (Švi) + 1,6

3. Aleksander Bolšunov (Rus) 12,7

4. Aleksej Poltoranin (Kaz) 22,0

5. Ristomatti Hakola (Fin) 27,7

6. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 39,1

7. Iivo Niskanen (Fin) 46,4

8. Aleksej Červotkin (Rus) 49,8

9. Alex Harvey (Kan) 53,8

10. Hans Christer Holund (Nor) 54,5

...

81. Miha Šimenc (Slo) 5:08,1

84. Luka Prosen (Slo) 5:30,4