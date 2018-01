MSP: Vid Vrhovnik zaokrožil petnajsterico

J. P.

Kandersteg - Tik pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pjongčangu se najobetavnejši nordijski kombinatorci merijo še na mladinskem svetovnem prvenstvu v švicarskem Kanderstegu, kjer se je program začel danes s preizkušnjo na večji tekaški razdalji (10 kilometrov ob skoku na napravi HS-106). Slovenske barve je najbolje zastopal 19-letni Vid Vrhovnik, ki bo ob Marjanu Jelenku tudi med potniki v Južno Korejo, in zasedel 15. mesto s slabima dvema minutama zaostanka za zmagovalcem.

Po skakalnem delu mu je kazalo še bolje, saj je vpisal enajsti dosežek (126,9 točke) in štartal 50 sekund za vodilnim, Čehom Ondrejem Pazoutom, ki je prednost pred konkurenco zadržal tudi po tekaškem delu. V njem je Vrhovnik, član SSK Velenje, ki se je pred tem zelo izkazal na uradnih treningih, provizorični in poskusni seriji, dosegel 29. čas in zdrsnil po razpredelnici štiri mesta navzdol. Gašper Brecl je bil 23., Matevž Malovrh in Ožbej Jelen pa, eden za drugim, na 39. in 40. mestu.

V četrtek bo na sporedu ekipna tekma, v soboto pa še druga posamična na krajši, petkilometrski tekaški progi.