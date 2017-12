Na domačem terenu zmaga Parisa, Kline do dveh točk

N. Gr.

Bormio - Po treh letih odsotnosti se je prednovoletni smuk vrnil v italijanski Bormio na eno najtežjih prog na svetu. Stelvio tokrat ni bil tako strašljiv kot ponavadi, saj je ponoči v Italiji obilno snežilo, zato spodnji del proge ni bil tako leden, tudi v zgornjem so bile hitrosti nekoliko nižje.

Spet sta odlično smučala Aksel Lund Svindal in Kjetil Jansrud, norveški dvoboj za vrh je še enkrat dobil izkušenjejši Svindal, na tretje mesto pa je računal Beat Feuz. A je na fizično zelo zahtevni progi svojo moč še enkrat več pokazal Italijan Dominik Paris in se zavihtel na sam vrh za prvo zmago v olimpijski zimi.

Slovenski tabor za hitre discipline z začetkom sezone nikakor ne more biti zadovoljen, na Stelviu pa je predvsem Boštjan Kline upal na preboj proti vrhu. Iz štartne hišice se je pognal s številko 12 in spet ni storil nobene večje napake, a je bil premalo agresiven in do cilja na vsakem merjenju vmesnega časa izgubil nekaj več, za Parisom je na koncu zaostal skoraj dve sekundi in pol. Na smuku majhnih razlik je na koncu zadržal 29. mesto in osvojil dve točki, a je to precej manj od želja zmagovalca smuka v Kvitfjellu v minuli zimi.

»Bila je težka, prava smukaška tekma. Moram ostati miren in zbran, zato ker imamo težave, predvsem tam, ko smuči postavimo na drsno oblogo. Nismo konkurenčni in potem se poskušamo reševati. To še vedno ni nič, je nekaj malega, malo bližje kot na prejšnjih tekmah v Val Gardeni. Na tem področju, ki se tiče materiala moramo reagirati in fantom omogočiti dober trening, da bo januar tak kot si ga želimo. Debelak danes ni imel možnosti, še enkrat je presmučal progo, s čimer smo usmerjeni v jutrišnjo kombinacijo. Tudi cilj za Kosija je bil da še enkrat presmuča progo. Mislim, da je s to poškodbo in bolečino zelo solidno odsmučal, tu se da graditi za jutri. Martin in Boštjan pa sta podobno skupaj s podobnimi težavami na teh delih, to je drugi sektor in ciljni del, kjer se praktično pelješ naravnost in so smuči na drsni oblogi. Na temu področju moramo nekaj narediti, približno vem v katero smer bi šel, ni pa še vse razdelano. V teh 10 ali 14 dnevih oziroma v štirih treningih, ki jih bomo imeli po novem letu na razpolago moramo rešiti ta problem, ali pa ga vsaj zmanjšati ali ukrotiti,« je bil precej nejevoljen glavni trener Peter Pen.

Martin Čater je trenutno na 32. mestu, Klemen Kosi je 45., Tilen Debelak pa še na štartu.

Moški smuk v Bormiu:

1. Dominik Paris (Ita) 1:56,95

2. Aksel Lund Svindal (Nor) 1:56,99 +0,04

3. Kjetil Jansrud (Nor) 1:57,12 +0,17

4. Beat Feuz (Švi) 1:57,26 +0,31

5. Hannes Reichelt (Avt) 1:57,34 +0,39

6. Matthias Mayer (Avt) 1:57,56 +0,61

7. Adrien Theaux (Fra) 1:57,80 +0,85

8. Max Franz (Avt) 1:57,83 +0,88

9. Patrick Küng (Švi) 1:57,98 +1,03

10. Manuel Osborne-Paradis (Kan) 1:58,07 +1,12

. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:58,07 +1,12

29. Boštjan Kline (Slo) 1:59,37 +2,42

Brez točk:

32. Martin Čater (Slo) 1:59,47 +2,52

50. Klemen Kosi (Slo) 2:00,92 +3,97

61. Tilen Debelak (Slo) 2:03,64 +6,69