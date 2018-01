Na Ljubnem lep ekipni uspeh Slovenk

Najboljši sta bili ekipni kolegici iz SSK Alpina Žiri, Ema Klinec in Nika Križnar, na šestem in sedmem mestu.

J. P.

Ljubno ob Savinji - Resda so se v slovenskem taboru pred domačo postajo svetovnega pokala smučarskih skakalk na Ljubnem spogledovali s stopničkami, a morajo biti tudi s končnim izplenom, dvema uvrstitvama v deseterici in štirimi v petnajsterici, zadovoljni. Pred lepim številom navijačev je bila najbližje vrhu 19-letna Ema Klinec, ki je v finalu zadržala sedmo izhodišče, tik za njo pa se je uvrstila njena ekipna kolegica iz SSK Alpina Žiri, Nika Križnar, za katero je sedmo mesto izenačen drugi najboljši dosežek doslej na preizkušnjah tega ranga. Ločile so ju le tri desetinke. Ena za drugo sta se na dvanajsto in trinajsto mesto zavihteli še Urša Bogataj in Špela Rogelj, ki sta bili prav tako zgolj dve desetinki narazen.

Najizkušenejša v slovenskem taboru, Maja Vtič, tukajšnja predlanska zmagovalka, ki je ravno danes praznovala okroglih 30 let, je zasedla 24. mesto, do krstnih točk v svetovnem pokalu se je dokopala tudi rosno mlada 16-letna članica velenjskega kluba Jerneja Brecl, ki je finale ujela za rep, v drugo pa izhodišče popravila za tri mesta. Brez točk sta ostali njena vrstnica Katra Komar (37. mesto) in Katja Požun (35.), ki bo tako kariero očitno zapečatila brez še enega odmevnega dosežka na domači napravi, bo pa imela novo priložnost jutri, ko bo Ljubno gostilo še drugo posamično preizkušnjo z začetkom prve serije ob 14. uri.

Nič pa se ni na Ljubnem spremenilo povsem pri vrhu, saj se je že šeste zaporedne zmage in sedme v olimpijski zimi (le v začetku decembra v Lillehammerju je bila na drugi tekmi druga) veselila neprekosljiva Norvežanka Maren Lundby, ki je vodila že po prvi seriji, v drugo pa zmago le še potrdila z daljavo dneva - 91 metrov. S tem je prvo zasledovalko, Nemko Katharino Althaus, pustila za seboj za 14,5 točke, na zmagovalni oder je stopila še Japonka Sara Takanaši, ki pa je za zgolj šest desetink točke odpravila povratnico po operaciji na najvišjo raven, izkušeno Avstrijko Danielo Iraschko-Stolz, ki je možnosti za stopničke zapravila že v prvi seriji.

Foto: Mavric Pivk/Delo

IZIDI

1. Maren Lundby (Nor) 256,0 točke (88.5 in 91 metrov)

2. Katharina Althaus (Nem) 241,5 (84.5, 88)

3. Sara Takanaši (Jap) 236,3 (84, 86)

4. Daniela Iraschko-Stolz (Avs) 235,7 (83.5, 88)

5. Carina Vogt (Nem) 229,0 (83.5, 85)

6. Ema Klinec (Slo) 225,5 ((82, 84)

7. Nika Križnar (Slo) 225,2 (83, 85)

7. Chiara Hölzl (Avs) 225,2 (83, 84)

9. Irina Avakumova (Rus) 221,8 (81, 85)

10. Juliane Seyfarth (Nem) 220,0 (79, 86)

12. Urša Bogataj (Slo) 209,3 (79.5, 82)

13. Špela Rogelj (Slo) 209,1 (79, 81)

24. Maja Vtič (Slo) 194,0 (77.5, 78)

27. Jerneja Brecl (Slo) 188,5 (75, 78.5)

________________________________________

35. Katja Požun (Slo) 80,3 (70)

37. Katra Komar (Slo) 79,9 (70)