Na Ljubnem uspešnih kar osem Slovenk

N. Gr., STA

Ljubno - Smučarske skakalke so opravile kvalifikacije za sobotno tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. Od enajsterice Slovenk v kvalifikacijah je bila uspešna osmerica, najboljši dosežek je imela kot četrta Ema Klinec. Kvalifikacije je dobila Nemka Katarina Althaus.

Poleg Eme Klinec, ki je skočila 87,5 metra (106,3 točke), so bile v današnjih kvalifikacijah uspešne še Nika Križnar s šestim mestom (86 m/102,3), Špela Rogelj na osmem (86 m/96,3), Urša Bogataj na 17. mestu (81,5 m/89,3), Jerneja Brecl na 21. (77,5 m/83,9), 23. je bila Maja Vtič (80 m/82,5), 37. Katra Komar (74 m/70,7) ter mesto za njo Katja Požun (73, m/67,7).

Brez nastopa na tekmi, ki se bo s poskusno serijo v soboto začela ob 12.45, s prvo serijo pa ob 14. uri, pa so ostale debitantke na tekmah najvišje ravni Katja Markuta, Pia Mazi in Kaja Čož Urbanija, ki so bile v kvalifikacijah na 42., 45. in 46. mestu.

Enajst skakalk predstavlja najštevilčnejšo slovensko zasedbo v zgodovini tekem svetovnega pokala. Kvalifikacije je z 89 metri in 115,7 točke dobila Nemka, lanska zmagovalka Ljubnega Katharina Althaus. Druga je bila z 90 metri in 113,9 točke Japonka Sara Takanashi, tretja pa dvakratna zmagovalka prejšnjega konca tedna v Planici, povratnica po poškodbi Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz, ki je z 91 metri postavila tudi daljavo dneva, zbrala pa je 107,7 točke.

Pred kvalifikacijami so tekmovalke opravile tudi seriji uradnega treninga na ljubenski skakalnici. Obakrat je bila najboljša domača predstavnica Klinčeva, v prvi seriji je bila z 90,5 metra celo najboljša med vsemi, v drugi seriji pa je bila s 85 metri tretja. Zelo razpoložena je bila obakrat tudi Križnarjeva, ki je imela četrti oceni, v prvi seriji je skočila 87,5 metra, v drugi pa 84 metrov. S 86 metri je sedmo oceno prve serije imela Bogatajeva, Rogljeva je s 86,5 metra v drugi seriji imela osmo oceno. Drugo serijo je z 90 metri dobila letos skoraj nepremagljiva Norvežanka Maren Lundby, ki pa je nato v kvalifikacijah končala šele na 13. mestu.