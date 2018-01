Na Sljemenu nič novega - Hirscher z zmago ujel Tombo

N. Gr., STA

Zagreb - V Zagrebu so se slalomisti pomerili v visokih temperaturah in na že precej načeti progi, zato razmere za vse niso bile najboljše. Davek na neizkušenost in na visoki štartni številki sta plačala tudi Štefan Hadalin in Žan Grošelj, Hadalin je odstopil, Grošelj pa je bil prepočasen za uvrstitev v finale. Tekmo je vnovič dobil Marcel Hirscher, ki je po polovici tekme še zaostajal za Michaelom Mattom, v drugo pa skočil na vrh.

Najboljši smučar zadnjih šestih zim je na prvi progi zaostal za rojakom Mattom. Zato pa Matt v finalu ni bil kos Hirscherju, ki je vpisal svojo jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu.

S tem dosežkom se je na šestem mestu večne lestvice izenačil z italijanskim asom Albertom Tombo. Na večni lestvici smučark in smučarjev z največ zmagami vodi Šved Ingemar Stenmark, ki je v svoji karieri osvojil 86 zmag.

Razlike na vrhu so bile precej majhne. Matt je zaostal pet stotink sekunde, Kristoffersen na tretjem mestu pa 11 stotink sekunde. Norvežan je bil, potem ko ga je v cilju prehitel Hirscher, zelo jezen. Kamere so ga ujele, kako se jezi in silovito maha z rokami, na prostoru za vodilne v cilju preizkušnje.

Hirscher (674) v seštevku svetovnega pokala vodi s prednostjo 94 točk pred prvim zasledovalcem Kristoffersenom (580). Oba tekmovalca sta na vrhu tudi v slalomskem seštevku. Hirscher ima 354 točk, Kristoffersen na drugem mestu pa 295 točk.

Naslednja moška postaja po Zagrebu bo švicarski Adelboden, kjer bosta na sporedu v soboto in nedeljo veleslalomska in slalomska preizkušnja za točke svetovnega pokala.