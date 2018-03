Na vsaki tekmi se bodo borili za stopničke

Ljubljana – Po slabši sezoni 2017/2018 bi slovenskim skakalcem še kako prijalo, da bi zimo vendarle sklenili v velikem slogu. Toliko bolj, ker je finale v Planici, dodatno spodbudo pa jim je vsekakor dala zadnja postaja norveške turneje raw air v Vikersundu, kjer se je spet pokazalo, da so Slovenci odlični letalci. V današnjih kvalifikacijah jih bo nastopilo kar trinajst.



Sedmerici, ki je nastopila na zadnji tekmi svetovnega pokala, torej Petru in Domnu Prevcu, Jerneju Damjanu, Tilnu Bartolu, Anžetu Lanišku, Nejcu Dežmanu in Anžetu Semeniču, se bodo v okviru nacionalnega paketa pridružili Robert Kranjec, Jurij Tepeš, oba že planiška zmagovalca, Žiga Jelar, ki se vrača po poškodbi, Tomaž Naglič, Bor Pavlovčič in Cene Prevc. »Realno je, da se jih od šest do osem uvrsti na petkovo tekmo. Videli smo, kaj se je dogajalo v Vikersundu, kar se nas tiče, se bomo borili za stopničke na vsaki tekmi,« napoveduje glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus in ob tem zagotavlja, da bo domači iztržek boljši, kot je bil pred letom dni, ko je bila najboljša slovenska uvrstitev 5. mesto z ekipne tekme, na posamičnih pa 6., 8. in 10.



»Gotovo bomo boljši kot lani. Že v Vikersundu smo bili in tudi v Planici bomo,« odločno pravi Janus, ki si zelo želi, da bi si mesto na nedelji tekmi, ko bo nastopilo le najboljših 30 v skupnem seštevku svetovnega pokala, zagotovil tudi Domen Prevc. Ta čas je 33. in za 30. Timijem Zajcem, ki je sezono končal, zaostaja sedem točk, kar za najmlajšega od bratov Prevc ne bi smela biti težava. Ta čas je pač v odlični letalni formi, v nedeljo je bil četrti za norveško falango in seveda bi bilo škoda, če ne bi nastopil. V tem primeru pa bi imela Slovenija zadnji dan na zaletišču pet skakalcev.



Peter Prevc: Cilji so visoki



»Ta čas sta naša najmočnejša Domen in Peter, se pa mora slednji ujeziti,« še pravi Janus o glavnih adutih, pri čemer je Domen v Vikersundu storil napako v soboto na ekipni tekmi, Peter pa v prvi seriji nedeljske posamične, a na norveški letalnici sta pokazala, da gre v Planici z njima resno računati. »Cilji so visoki in so bili že za norveško turnejo. Vem, da zmorem, treba je biti zahteven do sebe, bil sem tudi doslej v sezoni, nisem pa bil toliko jezen, če mi ni uspelo. Prej sem se pač lahko tolažil, da je še veliko priložnosti, zdaj pa jih zmanjkuje,« pravi najstarejši od bratov Prevc, ki je na začetku norveške turneje doživel kar precejšen šok, ko se na uvodni posamični tekmi ni prebil v finale. In to po tem, ko si je po OI vzel nekaj premora, izpustil Lahti in se z novo energijo podal na raw air. »Da, s 46. mestom sem izenačil svoj najslabši rezultat na vseh tekmah, na katere sem se uvrstil. Zelo sem bil razočaran nad sabo, tri ure, ki sem jih nato preživel na avtobusu na poti do Lillehammerja, res niso bile prijetne,« se je spomnil zadnjega spodrsljaja, po katerem pa se je hitro pobral in nato nizal veliko boljše rezultate. Kot v bistvu vsi je v Planico prišel precej izčrpan, a domači gledalci ekspresno napolnijo baterije, pred njimi se želi ta konec tedna boriti tudi za zmago.



Potem ko so glavne odločitve sezone padle – veliki kristalni globus je osvojil Kamil Stoch, v pokalu narodov bodo premočno zmagali Norvežani –, bo Planica dala še odgovor o dobitniku malega globusa za polete. Najlepše možnosti imata Andreas Stjernen in Robert Johansson, ki jima v skupnem seštevku sledita Daniel Andre Tande in Domen Prevc.