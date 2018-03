Najboljše izhodišče za Shiffrinovo, slovenska trojka v ozadju

J. P.

Åre - Zadnje dejanje slalomskega svetovnega pokala alpskih smučark ne odloča več o dobitnici malega kristalnega globusa, saj si ga je Američanka Mikaela Shiffrin - petič v zadnjih šestih zimah - zagotovila že predčasno. Kljub vsemu se je dobitnica veleslalomskega zlata iz Pjongčanga, ki je v torek dopolnilaa 23 let, tudi prve proge v Åreju lotila brezkompromisno in bila na njej daleč najhitrejšo, prvo zasledovalko, Avstrijko Bernadette Schild, je pustila za seboj za pol sekunde, Slovakinja Petra Vlhova je zamudila še šest stotink več.

Olimpijska zmagovalka, Švedinja Frida Hansdotter, je po polovici tekme na šestem mestu zaostajala 84 stotink. Pri repu nastopajočih na prvi progi so bile tudi tri slovenske predstavnice, ki pa niso premešale kart v ospredju. Tako je Ana Bucik zasedla 16. mesto z zamudo dveh sekund in pol, mladinska svetovna prvakinja Meta Hrovat je končala tik za njo in bila osem stotink počasnejša, obe sta imeli lepo izhodišče za napad na petnajsterico, ki na finalu sezone zagotavlja točke. Nekoliko več, tri sekunde in četrt, je na predzadnjem, 21. mestu zaostala Maruša Ferk. Štart finala bo ob 13.30.



IZIDI PRVE PROGE

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 52,09

2. Bernadette Schild (Avs) + 0,49

3. Petra Vlhova (Slk) 0,55

4. Katharina Gallhuber (Avs) 0,69

5. Wendy Holdener (Švi) 0,72

6. Frida Hansdotter (Šve) 0,84

7. Nina Haver-Løseth (Nor) 1,06

8. Michelle Gisin (Švi) 1,12

9. Anna Swenn Larsson (Šve) 1,21

10. Erin Mielzynski (Kan) 1,41

16. Ana Bucik (Slo) 2,49

17. Meta Hrovat (Slo) 2,57

21. Maruša Ferk (Slo) 3,25