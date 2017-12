Najverjetnejša selitev Zlate lisice v Podkoren

Maribor – Če bo danes zjutraj predstavnik Mednarodne smučarske zveze Hans Grogl po pregledu pohorske proge, po kateri bi morale prvi januarski konec tedna vijugati alpske smučarke, Mariborčanom prižgal rdečo luč (glede na stanje terena jo bo), se bo nato odpravil še v Kranjsko Goro.



Podkorenski poligon, ki vsako leto gosti moški svetovni pokal, je prva logična izbira, ko Mariborčanom ponagaja narava toliko, da ne morejo izpeljati ženskih preizkušenj. Pomembno je, da Zlata lisica ostane doma. Njen položaj v tekmovalnem koledarju bi se namreč lahko v prihodnosti omajal zaradi vremenskih težav, ki ji vedno bolj pretijo zaradi nizke nadmorske višine.



»Slabo kaže,« je na vprašanje, kakšno je stanje na Pohorju, kjer so včeraj zjutraj namerili devet stopinj Celzija, odgovoril generalni sekretar organizacijskega odbora 54. Zlata lisica Srečko Vilar. Včeraj so po spodnjem delu proge, ki je bil najbolj kritičen, razgrnili sneg. »Ko gre za kakovost snega, smo izgubili nekaj odstotkov. Potrebovali bi 10 do 12 ur nizkih temperatur in proga bi bila nared,« je komentiral sogovornik.



A roko na srce, snežna odeja je tanka, temperature so visoke, narava je postregla z dežjem, vremenska napoved še ne prinaša ohladitve. »Snežni kontrolor bi se rad prepričal na lastne oči o stanju na progi in se nato odločil,« je razkril Vilar in dodal, da naj bi temperatura začela padati okrog 4. januarja. Kar pa je za mariborske lisjake prepozno.



Ena od možnosti je, da bi snežni pregled prestavili za nekaj dni, čakajoč na boljše razmere. »Če bi našli kakšno rešitev, bi se dalo tudi tako dogovoriti. Ampak če razgrnemo vse, kar imamo, na mizo in ugotovimo, da tudi čez dva ali tri dni ne bo bistvenih sprememb ... Ekipe in tekmovalke na seji v Lienzu, kjer bodo te dni tekme za svetovni pokal, pričakujejo odgovor, kam gredo po zagrebškem slalomu,« je opozoril Vilar.



Neformalni pogovori o selitvi 54. Zlate lisice v Kranjsko Goro, kjer imajo več kot pol metra snega in konec tedna pričakujejo mraz, so že stekli. »Predstavnika FIS Grogla je zanimalo, kakšno je stanje podkorenske proge. Po snežnem pregledu bomo več povedali na to temo,« je poudaril Vilar. V Zgornjesavski dolini so lisičke tekmovale šestkrat, v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012 in 2014. »Snega je po vsej progi zadosti, napoved je dobra, pričakujemo nizke temperature,« je razmere v Podkorenu opisal Srečko Medven, generalni sekretar OK Vitranc, ki je v preteklosti s svojo ekipo vselej srčno priskočil na pomoč štajerskim kolegom.



O podrobnostih se še niso pogovarjali, odprtih vprašanj je zato veliko, največji izziv bi bila logistika, saj bi morali v primeru selitve Zlate lisice v Kranjsko Goro zaradi zasedenosti hotelov, apartmajev in sob tekmovalne ekipe nastaniti na Bledu.



Kakšne bi bile izgube za Mariborčane v primeru prestavljanja tekem v Zgornjesavsko dolino? »Finančno bi imeli dodatne stroške s selitvijo, hkrati pa ne bi imeli stroškov, ki bi jih sicer imeli v mestu,« je odgovoril Vilar. Kakšna bi bila izguba za Maribor? Na Zavodu za turizem Maribor - Pohorje ocenjujejo, da bi bila izguba vsaj 1000 nočitev. Za primerjavo: v skupinskem delu lige prvakov so gostje ustvarili okoli 3500 nočitev, posamezni navijač pa je dnevno porabil okrog 100 evrov.