Namesto ekipne tekme raje na Roglo

Bad Gastein – Drugo mesto Roka Marguča in četrto Žana Koširja na prejšnji paralelni tekmi svetovnega pokala v Lackenhofu sta dvignili apetite v slovenski reprezentanci, ki pa na generalki pred Roglo ni mogla biti tako zadovoljna. V Žanovi odsotnosti se je v slalomske izločilne boje prebil zgolj Rok, a tudi on nastope zapečatil na prvi oviri, v osmini finala.



Prva preizkušnja deskarjev v paralelnih disciplinah v novem koledarskem letu na Spodnjem Avstrijskem je v slovenski tabor vrnila samozavest, saj je bilo potrebno na nove stopničke, za katere je z drugim mestom poskrbel Rok Marguč, čakati vse od Rogle izpred skoraj leta dni. Pozlatile so se besede glavnega trenerja Izidorja Šušteršiča, da je vsaj peterica reprezentantov zmožna posegati po finalnih bojih, da pa tudi stopničke – glede na videno na treningih – niso nerealne. Marguč je prebil led in poln samozavesti prišel tudi v Bad Gastein, čeravno vse do zadnjega ni vedel, ali naj na Solnograško sploh odpotuje.



Glavni razlog je bil v tem, da so slalomske preizkušnje v svetovnem pokalu vse redkejše, v tej olimpijski zimi so, denimo, na sporedu zgolj štiri (od trinajstih posamičnih paralelnih). Prav zato jim deskarji posvečajo manj treninga, navsezadnje so bile priprave prilagojene dvema vrhuncema sezone, prvi bo že prihodnji konec tedna pred domačim avditorijem na Rogli, kjer se bodo tekmovalci pomerili v veleslalomu. Marguč je bil torej v dilemi, ali nadaljevati kakovosten trenažni proces na slovenskem prizorišču, dokler je to še mogoče, ali ohraniti tekmovalni ritem in si še zvišati samozavest na dirkaškem spektaklu na progi Buchebenhang, na katerem so naši deskarji v preteklosti že nizali vrhunske dosežke.



Odločil se je za udeležbo in ponovno, tretjič v sezoni, ujel izločilne boje. Resda za las, saj je v kvalifikacijah ujel 15. mesto in si kot predzadnji zagotovil napredovanje, vendar pa že v osmini finala naletel na tokrat zelo razigranega tekmeca, Italijana Maurizia Bormolinija, ki sicer ni stalni član svetovnega vrha, je pa edine stopničke do včeraj vpisal ravno v Bad Gasteinu, ko je bil predlani drugi. Predstavnik azzurrov je bil v kvalifikacijah drugi, zato je lahko izbiral progo, odločil se je za rdečo, ki je bila – po rezultatih sodeč – nekoliko hitrejša, kar je Bormolini odprtih rok unovčil posebej v spodnjem delu. Zgoraj sta bila namreč tekmeca še poravnana, po vmesnem času, pri katerem je zaostajal štiri desetinke, se je Marguč povsem približal, napredovanja pa ga je stala napaka pet vrat pred ciljem, pri katerih ga je »zabilo« in mu vzelo vso hitrost.



Naposled je končal na 15. mestu, v uteho pa mu je lahko bilo, da se je njegov krvnik prebil na zmagovalni oder – na najnižjo stopničko. Ostali trije slovenski zastopniki v moški konkurenci (Tim Mastnak, Jure Hafner in Črt Ikovic) so končali že na prvi kvalifikacijski progi, medtem ko je šla pri dekletih Gloria Kotnik v ogenj še v drugo, a bila bistveno prepočasna. Danes bo v Bad Gasteinu na sporedu še ekipna slalomska preizkušnja, ki pa jo bo naša reprezentanca – po vzoru Lackenhofa – izpustila, ker v njej ne vidijo smisla ne tekmovalci ne strokovni štab. »Že dan po posamični tekmi bomo na Rogli. Izkoristili bomo še zadnja dva dneva, ko še lahko treniramo na prizorišču prihodnje preizkušnje svetovnega pokala. S ponedeljkom namreč na progi Jasna trening ne bo več dovoljen,« je pojasnil trener Šušteršič.