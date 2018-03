Namesto za stopničke slovenski boj za deseterico

Planica – Vikersund je pokazal, da se bomo na vsaki tekmi borili za stopničke, je pred planiškim finalom ugotavljal glavni trener slovenske skakalne reprezentance Goran Janus. A potem ko je v kvalifikacijah odpadel bržčas glavni kandidat za ta dosežek, Domen Prevc, je bila podoba na prvi tekmi precej bolj klavrna: najvišje, na 10. mestu, je bil Robert Kranjec. Zmagal je Kamil Stoch.



Sedem Slovencev (Robert Kranjec, Jurij Tepeš, Peter Prevc, Tomaž Naglič, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar in Anže Semenič) s točkami svetovnega pokala od desetih, kolikor jih je nastopilo na tekmi (po prvi seriji so se poslovili Anže Lanišek, Cene Prevc in Jernej Damjan, ki se mu je skok povsem ponesrečil), sicer nakazuje lep ekipni uspeh, vendar pa se ni noben od naših tekmovalcev vmešal v boj za najvišja mesta. Tako kot lani na uvodni planiški tekmi, ko je bil na 10. mestu Peter Prevc, je bila tudi tokrat to najvišja domača uvrstitev, kar je precej za pričakovanji. Sprva je sicer za najboljši slovenski rezultat obveljalo 9. mesto Anžeta Semeniča, a je bil nato diskvalificiran zaradi prepustnosti dresa. Ponovila se je torej zgodba s Kulma, kjer se je to pripetilo Jerneju Damjanu, obakrat je šlo za napako pri hrbtnem delu.

Kamil Stoch je prekinil prevlado Norvežanov na letalnicah. Foto: Matej Družnik/Delo

»Razočaran sem, saj je škoda lepega rezultata. S solidnima poletoma sem bil deveti, žal tega ne bo med mojimi rezultati. 'Bedno', ampak tako je. Precej sem bil šokiran, ko sem ob merjenju slišal napravo, da zrak ne gre skozi,« je pojasnil Semenič, ki je bil lahko še toliko bolj jezen, ker je po slabšem obdobju vendarle spet nastopil dobro, prvič po začetku februarja (Willingen) se mu je obetal šop točk. Tako pa je pristal pri le eni.



»Dres za Planico imam sicer nov, vendar pa nisem pričakoval težav. Jezen sem tako nase kot na Freda (Zoza, krojača dresov; op. p.). Napaka je na koncu moja, saj jaz skačem. A v hotelu imamo napravo za merjenje, zato res ne vem, kako je do tega prišlo, ali je Fred preveril ali ne,« je še dodal Semenič, ki po četrtkovih kvalifikacijah ni bil izbran za kontrolo, včeraj pa jo je morala opraviti najboljša deseterica.



Kranjec do ekipne tekme



Najboljši slovenski skakalec je bil tako Kranjec, zanimivo, da je bil naslednji Jurij Tepeš. Zdi se, da sta naša prekaljena tekmovalca na posebni misiji … »Zadovoljen sem, sploh s tem zadnjim poletom (232,5 m), to je bil res pravi skok, lep. Dva takšna bi moral sestaviti in bi bilo popolno. Sebi sem dokazal, da še zmorem, kar mi največ pomeni, morda pa sem tudi še komu drugemu …« je dejal Kranjec in na vprašanje, ali pričakuje, da bo nastopil na ekipni tekmi, zelo jasno odvrnil: »Ne!« Za razliko od Jurija Tepeša, ki je upal, da po 12. mestu ni končal sezone, a po tekmi razočarano spoznal, da se je zgodilo prav to …



Janus, ki je bil še v sredo prepričan, da bo v Planici na ekipni tekmi nastopila ista četverica kot v Vikersundu (D. Prevc, Damjan, Bartol, P. Prevc), je namreč odločil, da bodo danes (10.) skakali D. Prevc, Kranjec, Semenič in P. Prevc. Prvi se je včeraj izkazal kot predskakalec. »Odločitev je bila težka, tudi Damjan je bil v igri, čeprav je danes 'zamočil', saj je na ekipnih tekmah zelo stanoviten,« je dejal Janus, dobro zavedajoč se, da so danes najlepše možnosti za stopničke, skorajda bi že sodile v rubriko »nujno«. »Norvežani so brez dvoma številka 1, potem pa bo borba za 2. mesto. Priložnost za uvrstitev med tri je lepa,« je še dodal Janus, ki bo imel na jutrišnji zadnji tekmi sezone (10) štiri tekmovalce, P. Prevca, Damjana, Semeniča in Bartola.



»Poraz« Norvežanov



Kar se je zdelo že skoraj nemogoče, pa se je včeraj vendarle zgodilo, Norvežani so doživeli poraz. V tej sezoni so dobili vse preizkušnje na letalnicah, s svetovnim prvenstvom vred, tokrat pa jih je ugnal Kamil Stoch. Poljak lahko letos v Planici, svojem najljubšem prizorišču, nastopa povsem neobremenjeno, saj si je že zagotovil veliki kristalni globus, ta pristop mu je včeraj prinesel jubilejno 30. zmago v svetovnem pokalu. »Sem sem pripotoval z nasmehom na obrazu in moj cilj je bil, da opravim nekaj odličnih poletov, da letim kar najdlje. Občutek, ko lahko nastopaš brez pritiska, je res odličen,« je dejal Kamil Stoch (daljši intervju z njim za Delo bo objavljen v ponedeljkovi številki), ki je ostal v igri še za mali globus v poletih in zmago v posebnem točkovanju Planica 7.