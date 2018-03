Ne bi se branil, če bi že v Vikersundu stopil na stopničke 

N. Gr.

Vikersund - Praznik poletov v Vikersundu se je zaključil s trojno norveško zmago, najboljši je bil Robert Johansson, ki je z 246 metri postavil tudi naj daljavo tega konca tedna. Drugi je bil vodilni po prvi seriji Andreas Stjernen, tretji pa Daniel Andre Tande.

Takoj za Norvežani je bil Domen Prevc, ki se je v Vikersundu vrnil v svetovni pokal in na poletih spet ujel prave občutke. V drugi seriji je pristal pri kar 239 metrih in pol, a tudi to ni bilo dovolj za prve stopničke sezone. Peter Prevc je bil v prvi seriji pri repu trideseterice, v drugi pa z zelo dobrim poletom (232,5 m) napredoval na 14. mesto.

Tilen Bartol je končal tik pred Prevcem, do točk sta prišla še Jernej Damjan (24.) in Nejc Dežman (28.). V točkovanju norveške turneje je bil prepričljivo najboljši Kamil Stoch, ki je zadnjo tekmo zaključil na šestem mestu, Peter Prevc je turnejo zaključil kot deseti.

»Nekaj pripomb na današnja poleta bi imel, lahko bi bilo še bolje, a sem lahko vseeno kar zadovoljen s prikazanim. V tekmi in v boju s tekmeci sem užival. Norvežani skačejo zelo lepo, z občutki in jih je kar užitek pogledati. Sem se pa danes naučil nekaj z včerajšnje izkušnje. Šel sem bolj "na ziher" in vse se je razpletlo v redu. Sicer pa se danes ne bi nič branil, če bi že stopil na stopničke, a tako pride. Planice pa se že zelo veselim,« je po izidu sezone dejal Domen Prevc, ki je v posebnem točkovanju poletov četrti (74), za Stjernenom (180), Johanssonom (150) in Tandejem (140).

»Čestitke Domnu za dva vrhunska poleta! Škoda, da ni stopničk, malo sem računal na slabše razmere pri zadnjih treh, a temu ni bilo tako. Enostavno so najboljši v ospredju. A imamo tudi lep ekipni uspeh in sem zadovoljen. Tekma ni bila lahka. Peter je imel v prvem skoku težke pogoje, Nejc in Jernej v drugem. A to je lepa popotnica za Planico,« je povedal slovenski glavni trener Goran Janus.

Kamil Stoch si je tako dve tekmi pred koncem sezone že zagotovil tudi veliki kristalni globus, svojega drugega v karieri. Za njim je izvrsten konec tedna, za nameček je za zmago na norveški turneji v žep pospravil 60 tisoč evrov. Karavana se zdaj seli v Planico, kjer bo prva posamična tekma na sporedu v petek.

PRVA SERIJA

Slovenci so še enkrat prikazali dobro ekipno predstavo, vseh pet se je uvrstilo v finalno serijo. Najdaljši je bil Domen Prevc, ki je imel nekaj težav nad hrbtiščem, v drugem delu leta pa je dobro izkoristil vzgornik in poletel do 229 metrov ter šestega mesta po prvi seriji. Le mesto nižje je Tilen Bartol, ki je na letalnici v Vikersundu najbolj konstanten slovenski skakalec.

Veliko težav je imel Peter Prevc, ki je imel tokrat dobre razmere, a se mu polet ni izšel in komaj je preletel dvestotico, v finalu pa bo napadal povsem iz ozadja. Za las se je v finale prebil tudi Nejc Dežman, Jernej Damjan pa je po prvi seriji tik za petnajsterico.

Norvežani so izkoristili poznavanje domače letalnice in imajo po prvi seriji trojno vodstvo. Na vrhu je Andreas Stjernen, drugi je Robert Johansson, tretji pa Daniel Andre Tande.

Vikersund, poleti:

1. Robert Johansson (Nor) 444,3 (232,0/246,0)

2. Andreas Stjernen (Nor) 438,9 (239,0/235,0)

3. Daniel-Andre Tande (Nor) 436,6 (231,5/243,0)

4. Domen Prevc (Slo) 431,3 (229,0/239,5)

5. Stefan Kraft (Avt) 426,5 (221,5/230,5)

6. Kamil Stoch (Pol) 425,6 (223,0/237,0)

7. Markus Eisenbichler (Nem) 420,8 (232,0/226,5)

8. Richard Freitag (Nem) 414,6 (219,5/226,0)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 408,3 (224,0/230,0)

10. Noriaki Kasai (Jap) 396,5 (224,5/216,0)

...

13. Tilen Bartol (Slo) 391,5 (225,5/202,0)

14. Peter Prevc (Slo) 385,3 (201,0/232,5)

24. Jernej Damjan (Slo) 356,6 (212,0/189,5)

28. Nejc Dežman (Slo) 323,6 (201,0/181,0)