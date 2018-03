»Ne vidim druge možnosti za finale kot le Planico«

Planica – Nad finalom svetovnega pokala v Planici niso bili navdušeni samo gledalci, skakalci, trenerji, ampak tudi prvi mož smučarskih skokov Walter Hofer. Direktor skakalnega dela svetovnega pokala si težko predstavlja, da bi zadnje dejanje sezone gostilo kakšno drugo prizorišče. Hofer se je v pogovoru za Delo ozrl na zadnji olimpijski cikel ter se obrnil k novemu.



Hofer je zadovoljno sklenil še eno sezono na čelu moškega svetovnega pokala, glede Planice ni skoparil z besedami pohvale. »Lahko rečem le eno. To je pravi festival, ne le iz športnega vidika, ampak tudi z vidika vzdušja, navdušenja vseh tu. Vse nacije so imele svoje navijače, samo za to priložnost je prišlo tudi 50 Američanov. Naša družina se širi, lepo pa je videti tudi vse tiste, ki se vedno znova radi vračajo,« je dejal 63-letni Avstrijec ter na vprašanje, koliko časa ima Planica zagotovljen finale svetovnega pokala, ker je pač veliko govoric o norveških pritiskih, odgovoril: »Kot prvo – tega še nisem slišal. Kot drugo pa – kolikor daleč vidim v prihodnost, ne vidim nobene druge možnosti kot le Planico. To ni samo športni dogodek, to je veliko več. Tu so naše korenine, to je naša zapuščina, ne bi bilo lahko oditi od tu.« Ob tem sicer ni želel primerjati posameznih prizorišč, ker si pri FIS želijo, da se na vseh ohrani lokalna folklora.



S planiškim finalom se je končal olimpijski cikel, v katerem je najbolj ponosen na to, da je bilo z vidika poškodb to varno obdobje.



»Ponosni smo na to, da so skoki postali varnejši, to je najpomembnejše. Prav tako se je povečala izenačenost, nepredvidljivost, kar je vedno dobro. Oprema se v zadnjem obdobju ni veliko spreminjala, zato da je lahko prišlo do tega. V tej sezoni smo imeli tako kar enajst različnih zmagovalcev, kar se je še pred nekaj časa zdelo nemogoče,« je sogovornik zadovoljen z večjo razpršenostjo kakovosti. Med to enajsterico sta bila sicer tudi dva Slovenca, Jernej Damjan in Anže Semenič, medtem ko je največ zmag, kar devet, dosegel skupni zmagovalec svetovnega pokala Poljak Kamil Stoch.



Tudi na OI v Pekingu večerne tekme



Seveda pa bi bil lahko v tem obdobju napredek še večji, česar se zaveda tudi Hofer. »Še vedno smo nišni šport, naše tekme gosti le deset držav. Tu bi se res želeli razširiti, za začetek bi se radi vrnili v ZDA in Kanado. V naslednjih dveh letih bomo priredili tekmo v ZDA, in sicer v indijanskem rezervatu v Minnesoti, obnovljena bo tudi letalnica. Je kar nekaj aktivnosti, da bi prišlo do novih prizorišč, eno bomo gotovo imeli v Pekingu,« se je Hofer obrnil k naslednjim olimpijskim igram, ki bodo leta 2022 na Kitajskem, pri čemer so na zadnjih v Pjongčangu prav skakalci poželi veliko dodatne pozornosti zaradi razmer, v katerih so morali tekmovati. Tekme so bile zelo pozne, gledalcev le peščica, v hudem mrazu pa se je zdelo, da za tekmovalce ni bilo najbolje poskrbljeno.



»Popolnoma sem zadovoljen z organizacijo, z logistiko, z vsem, kar so prireditelji pripravili. Kar pa se tiče poznega začetka tekem, moram reči, da sem jaz kriv,« priznava, a ponosno, saj je bil nad tem navdušen: »Samo poglejte televizijsko gledanost in vse vam bo jasno.« A vendar – če se je že Mednarodni olimpijski komite odločil za netradicionalna prizorišča, zakaj se potem ne prilagodi tamkajšnjim gledalcem, ampak se še vedno Evropi, pri čemer je denar seveda sveta vladar. »V Evropi so pač skakalne države in želeli smo, da bi naši gledalci lahko spremljali tekme ob normalnih urah. Poskrbeli smo, da so lahko ostali v normalnem bioritmu. Je pa bila borba za pozne štartne ure težka in na koncu je to uspelo le smučarskim skokom,« pravi avstrijski funkcionar v upanju, da bo tudi v Pekingu obveljal enak spored z začetkom ob 21.30 po lokalnem času.



Skupaj z ženskami



Nov štiriletni cikel bo prinesel nekaj sprememb, ki jih bodo predstavili v kratkem, precej je govora o dvigu indeksa telesne mase, saj je vedno več skakalcev videti nezdravih, pogosto se je omenjala tudi anoreksija. »Glede tega smo v navezi s trenerji in tekmovalci, dobili smo kar nekaj predlogov, ki jih bomo predstavili našim odborom. Razmišljamo o dvigu indeksa telesne mase, bo pa to jasno v kakšnem tednu dni,« je dejal o pereči temi Hofer, zadovoljen, da bo celotna skakalna družina v prihodnje skupaj pogosteje. Moški in ženske bodo namreč večkrat nastopili na istem prizorišču, kar pomeni, da bodo tekmovalke prešle na velike skakalnice.



»Ženski svetovni pokal je od svojih začetkov zelo napredoval, za tekmovalkami so tudi že dvoje olimpijske igre, pet svetovnih prvenstev. Vse to se je dogajalo na srednjih skakalnicah, zdaj pa naj bi bila na OI v Pekingu na sporedu tekma mešanih ekip in pripravljeni smo na naslednji korak. Ženske bodo vedno več tekmovale na velikih skakalnicah in tako bomo imeli skupno televizijsko produkcijo, skupno bazo podatkov, manj uradnega osebja, kar bo močno zmanjšalo organizacijske stroške,« je zaokrožil Hofer, pri čemer bodo skupna prizorišča za moške in ženske letos že skorajda na vseh tekmah poletne velike nagrade.