Neuničljiva Marit Bjørgen olimpijsko sezono zapečatila z zmago

J. P.

Falun - Za mlado slovensko smučarsko tekačico, 22-letno Anamarijo Lampič, je odlična olimpijska sezona svetovnega pokala, v kateri sicer povsem po vrhu ni posegla, je pa pokazala izjemno konstantnost, saj se je na dveh tretjinah tekem (14/21) dokopala do točk, vsestranskost pa potrdila s tem, da je v deseterici končala tako na šprinterski kot distančni preizkušnji. Danes je za konec v švedskem Falunu na 10-kilometrskem zasledovanju v prosti tehniki dodala še prgišče novih točk za 26. mesto, za zmagovalko je zaostala debele tri minute.

Globusa Wengovi

Druga Slovenka, Alenka Čebašek, je bila na 51. mestu natanko dve minuti prepočasna za točke, medtem ko se Vesna Fabjan ni pojavila na štartu. Zmage se je veselila trofejna norveška veteranka Marit Bjørgen, dobitnica petih olimpijskih kolajn (od tega dveh najžlahtnejšega leska) iz Pjongčanga, ki bo v sredo dopolnila že 38 let. Edina, ki se je lahko vsaj približno kosala z njo, je bila Američanka Jessica Diggins, ki je zaostala četrt minute, že njena rojakinja Sadie Bjornsen na tretjem mestu je bila še minuto počasnejša. Velikega kristalnega globusa za skupno zmago in malega na razdalji se je veselila Norvežanka Heidi Weng, med tekmovalkami do 23 let je Lampičeva zasedla šesto mesto.

Največ težav v prvem krogu

»Zelo sem zadovoljna z novimi točkami v zame najtežji disciplini, v kateri mi gre najslabše. Tudi zaostanek za zmagovalko ni bil velik. Največje težave sem imela - kot običajno na zasledovalnih preizkušnjah - v prvem krogu, a potem je steklo, začela sem loviti tekmice. Rezultat je lep, z njim sem prišla v najboljšo trideseterico v skupni razvrstitvi svetovnega pokala,« je poudarila Anamarija, ki je skupno končala ravno na 30. mestu.

IZIDI



Ženske

1. Marit Bjørgen (Nor) 24:18,9

2. Jessica Diggins (ZDA) + 16,7

3. Sadie Bjornsen (ZDA) 1:11,5

4. Ragnhild Haga (Nor) 1:12,0

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 1:12,8

6. Krista Pärmäkoski (Fin) 1:16,2

7. Charlotte Kalla (Šve) 1:17,9

8. Ingvild Flugstad Østberg (Nor) 1:19,0

9. Jonna Sundling (Šve) 1:30,5

10. Ebba Andersson (Šve) 1:44,7

26. Anamarija Lampič (Slo) 3:08,2

51. Alenka Čebašek (Slo) 5:18,7

Vesna Fabjan (Slo) ni štartala