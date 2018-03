NHL: Kralji po podaljšku položili palice pred Winnipegom (VIDEO)

Kralji Anžeta Kopitarja so v NHL doživeli poraz z 1:2 proti Winnipeg Jets, Kopitar je podal za edini zadetek Los Angelesa.

N. Gr.

Winnipeg - Kralje je v noči na sredo čakalo zelo zahtevno gostovanje v Winnipegu, ki pa je bilo v boju za končnico še kako pomembno. Los Angeles je tokrat pestila neučinkovitost, a so kljub vsemu izvlekli vsaj podaljšek in točko.

Anže Kopitar je v drugi tretjini podal za vodstvo gostov iz Los Angelesa, zadel je nekdanji kapetan Dustin Brown, a je Kyle Connor izenačil le minuto kasneje in odločali so podaljški. Connor je bil junak Winnipega tudi v dodatku in odločil srečanje, Winnipeg pa je bil precej boljši nasprotnik, saj je Jack Campbell v vratih Los Angelesa zbral kar 36 obramb.

Na drugi strani so Kralji sprožili le 16 strelov proti vratom Erica Comrieja in Winnipeg je s tretjo zaporedno zmago prišel na drugo mesto v centralni skupini, postavili pa so tudi rekord franšize za največ zmag v rednem delu sezone (44).

»To je bila zelo težka tekma, Winnipeg doma igra odličen hokej. Že pred tekmo nam je bilo jasno, da nam bo na ledu zelo težko in tako je tudi bilo, a mislim, da smo vseeno odigrali kar dobro tekmo. V mnogih pogedih smo lahko še boljši, ampak na koncu dneva niti točka ni slaba,« je po tekmi povedal kapetan Kraljev Kopitar.

Kralji ostajajo na sedmem mestu v zahodni konferenci, boj za končnico pa še zdaleč ni odločen. Kralji so v noči na torek premagali Minnesoto, serijo težkih gostovanj pa nadaljujejo v noči na petek v Coloradu, ki je trenutno na lestvici Zahoda mesto pred Los Angelesom.

NHL:

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 4:1

Washington Capitals - Dallas Stars 4:3

Ottawa Senators - Florida Panthers 2:7

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 4:3

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1:5

San Jose Sharks - New Jersey Devils 6:2

New York Rangers - Columbus Blue Jackets 3:5

Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 3:7

Detroit Red Wings - Philadelphia Flyers 5:4 (kazenski streli)

Winnipeg Jets - Los Angeles Kings 2:1 (podaljšek)

(Anže Kopitar podaja za Los Angeles)

Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 4:1