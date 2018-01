Nika Križnar le osem desetink do (krstnih) stopničk

J. P.

Zao - Potem ko je v petek s sedmim mestom v japonskem Zau vpisala najboljši posamični dosežek dotlej v kratki karieri v svetovnem pokalu, je šla komaj 17-letna slovenska smučarska skakalka Nika Križnar danes še nekoliko višje. Po prvi seriji je imela šesto izhodišče, v drugo pa je eksplodirala in z izjemnim skokom, dolgim kar 97.5 metra, napredovala na četrto mesto. Izkoristila je daleč najboljše vetrovne razmere v finalu, tudi zato je imela več kot 12 točk odbitka v vetrovni izravnavi, kar pa ne zmanjšuje njenega uspeha.

Stopničke so se ji izmuznile za pičlih osem desetink točke, kolikor je bila boljša slovita Japonka Sara Takanaši, tudi njena drugouvrščena rojakinja Juki Ito je bila od članice SSK Alpina Žiri boljša zgolj za 1,1 točke. Je pa dvojno domače zmagoslavje preprečila Norvežanka Maren Lundby, ki je bila razred zase. Čeravno je v finalu skočila z enega zaletnega mesta nižje kot Japonki (toda enega višje kot Nika), je za en meter preletela stometrsko mejo in imela naposled več kot 30 točk naskoka pred prvimi izzivalkami.

Norvežanka je imela ogromno prednost že po polovici tekme, s prvim skokom, dolgim 97 metrov, je bila od sleherne tekmice daljša več kot šest metrov. Da so Slovenke trenutno, tik pred domačim Ljubnim prihodnji konec tedna, v zelo dobri formi, so dokazale že z včerajšnjim drugim mestom na ekipni preizkušnji, danes pa je Nikin uspeh z osmim mestom dopolnila Ema Klinec, Urša Bogataj je zaokrožila petnajsterico, peščico točk je z 28. mestom ujela tudi Špela Rogelj. Velika osmoljenka je bila Maja Vtič, ki je finale zgrešila za 0,2 točke.

Tekma je sicer potekala v snežnem metežu, razmere so se pred finalom umirile, vseeno pa je morala žirija zaradi vetrovnih sunkov obe seriji večkrat prekiniti. V skupni razvrstitvi so zdaj, po polovici sezone, tri slovenske skakalke ob repu najboljše deseterice. Bogatajeva je osma (211 točk), današnja junakinja Križnarjeva tik za njo (176), Klinčeva pa deseta (170). S peto zaporedno zmago v olimpijski zimi, v kateri še ni bila slabša kot druga, se je Lundbyjeva še učvrstila v skupnem vodstvu, pred prvo izzivalko, Nemko Katharino Althaus, ki je Zao izpustila, ima zdaj že 260 točk naskoka.

Križnarjeva 0,8 točke na obžaluje

»Nič ne obžalujem manj kot točke zaostanka za stopničkami. Skoki so bili kar lepi, še posebej drugi, tudi pri doskoku, ki je vse boljši. Res se že zelo veselim Ljubnega, saj se forma pomika navzgor. Sem kar presenečena, saj sem na tej napravi vse skoke naredila zelo lepe,« se je smejalo mladi Žirovki, ki je imela po prihodu na Japonsko nekaj težav s privajanjem na časovno razliko: »Prva noč je bila težka, drugo sem se že navadila, tako da verjamem, da bo podobno tudi ob vrnitvi v domovino in da bom pokazala zobe tudi na Ljubnem.«

Zadovoljen je bil tudi glavni trener Sten Baloh: »Vesel sem rezultatov Nike in Eme, pa tudi Urše in Špele, ki je prišla do točk. Maja je bila malo izven trideseterice, toda tam nekje se vrti. Razmere so bile zares zahtevne, sneg, veter, pa še težave z elektroniko, tako da je bila tudi zato preizkušnja večkrat prekinjena. Pri Nikinem finalnem skoku smo imeli tudi malo sreče z vetrom, škoda, da je nismo imeli še več, jo bomo pa prihranili za Ljubno. Domov se lahko vračamo dobre volje.«

IZIDI

1. Maren Lundby (Nor) 245,9 točke (97 in 101 meter)

2. Juki Ito (Jap) 215,7 (90.5, 91.5)

3. Sara Takanaši (Jap) 215,4 (89, 91)

4. Nika Križnar (Slo) 214,6 (85, 97.5)

5. Irina Avakumova (Rus) 208,7 (90.5, 88)

6. Juka Seto (Jap) 203,7 (86, 87.5)

7. Juliane Seyfarth (Nem) 192,9 (84, 88.5)

8. Ema Klinec (Slo) 186,1 (83, 85.5)

9. Ramona Straub (Nem) 184,3 (87, 83)

10. Kaori Ivabuči (Jap) 184,1 (89, 83)

15. Urša Bogataj (Slo) 176,7 (84, 85.5)

28. Špela Rogelj (Slo) 158,7 (79.5, 83)

______________________________________

31. Maja Vtič (Slo) 77,8 (78.5)