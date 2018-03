Nika Križnar tretja v kvalifikacijah Rasnova

J. P.

Rasnov - Pred smučarskimi skakalkami so v olimpijski zimi zgolj še tri postaje svetovnega pokala. Pred Oslom in finalom v Oberstdorfu so se zbrale še v romunskem Rasnovu, ki elito gosti šele četrtič, na dosedanjih šestih tekmah pa je bila daleč najprepričljivejša Japonka Sara Takanaši, ki je kar štirikrat zmagala in dvakrat zasedla drugo mesto.

Nika s tretjim dosežkom

Slovenk doslej na stopničkah še ni bilo, morda bodo letos, današnje kvalifikacije je namreč uspešno »preživela« celotna šesterica, vnovič pa je bila izjemno razpoložena Nika Križnar, dvakratna mladinska svetovna prvakinja iz Kanderstega in sedma z olimpijske tekme v Pjongčangu. S skokom, dolgim 91 metrov, je namreč vpisala tretji dosežek kvalifikacij (113,1 točke).

Brusila se je v pokalu FIS

Le za štiri desetinke je zaostala za drugouvrščeno Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger (92.5 metra), nekoliko več je odskočila Norvežanka Maren Lundby, daleč najboljša tekmovalka te sezone, s 94 metri in 115,3 točke. Križnarjeva, ki bo čez natanko teden dni prestopila prag polnoletnosti, je po olimpijskih igrah nastopila še na dveh tekmah pokala FIS v Beljaku in obakrat z naskokom zmagala pred reprezentančno kolegico Emo Klinec.

Ema Klinec osma

Ta si je v današnjih kvalifikacijah s 86 metrov dolgim poskusom delila osmo mesto (99,9 točke), blizu - trinajsta - je bila tudi Urša Bogataj (88 metrov, 98,7 točke). Na tekmo, ki se bo jutri s prvo serijo začela ob 10. uri po slovenskem času, se je uvrstilo 40 skakalk, le tri so ostale praznih rok. Jerneja Brecl (76 metrov) je vpisala 30. kvalifikacijski dosežek, Katra Komar je bila z enako daljavo 37., Maja Vtič (72.5 metra) pa je napredovala za las, z 39. rezultatom.