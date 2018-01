Ljubljana – Le še dve smukaški prizorišči sta v koledarju svetovnega pokala pred vrhuncem zime v Pjongčangu. Te dni se tekmovalci v hitrih disciplinah soočajo z brutalnim Streifom v Kitzbühlu. Kakšen je občutek na štartu? »Strašen. Letos je še huje, teren je zelo leden in nemiren, skoki pa zelo dolgi,« je dejal Martin Čater, najuspešnejši slovenski smukač v prvi polovici sezone.



Čater je premierne točke za svetovni pokal v karieri osvojil pred štirimi leti prav na dveh najtežjih smukaških terenih: v Wengnu (smuk) in Kitzbühlu (kombinacija). Odtlej je pridobil številne izkušnje, za sabo ima več treningov, večkrat se je spustil po zahtevnih terenih, tudi mentalno je kot smukač naredil nekaj korakov naprej. Je zdaj lažje stati na vrhu tako zahtevne proge, kot je Petelinji greben? »Nikoli ni lažje. Vsakič si želiš višje in vedno znova je izziv,« je dejal.

Morda kdaj neučakan



Čeprav je smukaška ekipa v prvi polovici zime pričakovala veliko več, kot je pokazala, je 25-letni Čater rezultatsko napredoval v primerjavi s preteklostjo. Popravil je najboljši rezultat v karieri v smuku (Wengen, 11. mesto) in kombinaciji (Bormio, 7.). V Beaver Creeku je s 15. časom dosegel drugo najboljšo superveleslalomsko uvrstitev.



»Vsako leto delam korake naprej, gre pa počasi. Morda sem kdaj tudi nestrpen. Glede na treninge v pripravljalnem obdobju sem pričakoval več. Smukaški razvoj resda traja dlje, pomembne so izkušnje, ampak v tem ne bom iskal izgovorov. Čas teče, kar naenkrat si star 30 let in več, s tem se nato bliža konec kariere. Priložnost je zato treba izkoristiti vsakič, ko se ponudi,« je razmišljal.



Vsak spodrsljaj potre



V pripravljalnem obdobju je držal stik z Boštjanom Klinetom, ki je minulo sezono končal v elitni smukaški sedmerici s premierno zmago v karieri, tudi premagal ga je. Kondicijska priprava je bila na visoki ravni, kar je potrdil prejšnji konec tedna v finišu wengenskega smuka s petim časom. Ampak prav vsi sestavni deli, ki so potrebni za uspeh, se še niso povezali. »Vsaka tekma, ki ti ni uspela in ne veš točno zakaj, te potre,« je priznal. Težav z opremo, s katerimi se je soočala ekipa, naj bi bilo konec, rezultatska krivulja je nakazala boljše čase.



Čatrov plus in minus po polovici zime? Pozitivno oceno je pripisal pripravi na tekmo. »Na uradnih smukaških treningih mi ne kaže dobro, zaostajal sem celo sedem sekund. A ko gre zares, iztržim več,« je dejal in dodal, da pravih smukaških nastavitev še ni povsem našel: »Delam na tem.«



Med pluse šteje tudi drugi čas kombinacijskega slaloma v Bormiu. »Ker ga ne vadimo veliko, imam ponavadi več treme kot na drugih tekmah. V Bormiu pa sem bil sproščen.«



Prav s takšnim pristopom, ki ne prinaša bremen, se bo prihodnji mesec podal na olimpijske igre. »Vzel jih bom kot vsako drugo tekmo, saj ko glava začne razmišljati, da mora doseči rezultat, ni dobro,« je poudaril. Na OI bo nastopil prvič. Moral bi tekmovati že v Sočiju, vendar je Olimpijski komite Slovenije tedaj ocenil, da je premalo izkušen. »To sem dal na stran,« je dejal smukač, ki ga jutri v Kitzbühlu čaka superveleslalom za svetovni pokal, v soboto pa še smuk.