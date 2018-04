Noga za zdaj še številka 42, čevlji pa 47

Ljubljana – Individualni pristop, komunikacija in inovativnost, to so poudarki kandidata za novega glavnega trenerja smučarskih skakalcev Gorazda Bertonclja, ki bo – če ne bo velikega presenečenja – najkasneje prvi teden maja tudi uradno postal naslednik Gorana Janusa. »Nogo imam št. 42, čevlji, v katere stopam, pa so 47, a verjamem, da bo noga rasla,« je med drugim dejal ob predstavitvi.



Enajsti dan za tem, ko je predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič takoj po finalu v Planici obelodanil, da bo zamenjal glavnega trenerja Gorana Janusa, se je predstavil kandidat za njegovega naslednika. Njegovo ime je znano že več kot teden dni, a Bertoncelj si je po sezoni privoščil dopust, naloga, ki ga čaka zdaj, pa ne bo lahka. In tega se dobro zaveda tudi sam. Pod Janusovim vodstvom so – do pred dveh let – slovenski skoki beležili zgodovinske uspehe.



»Za slovenskimi skoki je izjemno uspešno obdobje, ko so bili naši tekmovalci v samem svetovnem vrhu. Zapuščina Gorana Janusa je bogata, s tekmovalci in strokovno ekipo so postavili visoka merila uspešnosti v športu. Nova vloga bo zame poseben izziv, posebna čast,« je uvodoma dejal Bertoncelj ter razkril, da ga je vodstvu panoge za naslednika predlagal prav Janus, češ da stoji za njim in mu zaupa.

Ob pozivu Jasniča na razgovor ni bil presenečen, saj se je njegovo ime že pred tem večkrat omenjalo v javnosti, prav tako ob predlogu, da prevzame ta zahteven položaj, ni niti za hip omahoval.



Brez eksperimentiranja in odkrivanja tople vode



Po sezonah uspehov se je pri naših skakalcih oziroma predvsem prvemu med njimi Petru Prevcu krivulja v zadnjih dveh zimah močno obrnila navzdol, tako da bo zasuk navzgor ena prvih stvari, ki jo bodo navijači pričakovali, prav tako na drugi strani še nadaljnjo rast mladih, s katerimi je Bertoncelj doslej delal. V zadnjem času so to predvsem Domen Prevc, Tilen Bartol, Žiga Jelar, Timi Zajc, pred tem tudi drugi, od najboljših slovenskih tekmovalcev skozi njegove roke niso šli le Jernej Damjan, Robert Kranjec in Jurij Tepeš.



»Imamo neko osnovo za nadaljnje delo, da ne bomo preveč eksperimentirali, na novo odkrivali tople vode, vemo, kje so rezerve, kje prostor za napredek. Poudarek bo na razvoju medosebnih odnosov, medsebojnemu spoštovanju, zaupanju in iskrenosti. Za vsakega tekmovalca posebej bomo izdelali načrt glede usmeritve v tehniki, prehrane, psihološkega področja, da se bo vse zlilo v delujočo celoto. Verjamem v vsakega posebej, vsak ima edinstven potencial.

Verjamem tudi, da bo Peter spet povsem pri vrhu. Najprej si mora ohladiti glavo, se popolnoma motivirati, kakšnih posebnih ukrepov pa ne predvidevam; pač minimalen popravek tehnike v skladu z razvojem,« je dejal »Berti«, kot je znan v skakalnih krogih, prepričan, da bo za nov zagon ekipe pomembno že to, da prihaja novo ime, ki pomeni novo svežino, novo energijo. Da ga čaka v prihodnje drugačno delo kot doslej, ko je delal s še ne povsem izdelanimi osebnostmi, ga ne skrbi: »Če so odnosi iskreni, če je komunikacija dobra, potem ne vidim nobenih težav. In ti fantje so pripravljeni na pogovore.«



Poseben izziv prilagoditev nižjim zaletnim mestom



Koga si bo izbral za strokovne sodelavce, še ni jasno, prav tako ne, kateri tekmovalci bodo sestavljali reprezentanco A. To bo znano v roku meseca dni – zbor za smučarske skoke naj bi vse člane reprezentanc in trenerje potrdil najkasneje v začetku maja –, dotlej bo opravil veliko pogovorov, je pa razkril, da bo prva ekipa spet štela sedem ali osem članov, potem ko so jo za prejšnjo sezono zmanjšali na pet tekmovalcev. Potrebe po mladi A-reprezentanci pa ne vidi več.

»Običajna praksa je, da je v A-ekipi sedem ali osem skakalcev, lani je bil položaj poseben. V ekipi bodo najboljši tekmovalci z visokim potencialom in najvišjimi cilji,« je poudaril bodoči glavni trener, ki bo v nedeljo dopolnil 42 let, v tej panogi pa je že velik del življenja.



»V skokih sem res zelo dolgo. Moja pot je bila dolga in počasna, nikdar se mi ni nikamor mudilo. Oktobra '93 sem začel kot 17-letnik v kranjskem Triglavu kot pomočnik pri začetnikih. Študiral sem na fakulteti za šport in sočasno rasel kot trener. Do 16. leta sem sicer tudi skakal, a sem vedel, da nisem primeren za ta šport,« se je na kratko predstavil Bertoncelj, ki bo skakalce – ti so zdaj večinoma na oddihu v toplejših krajih – na prvem treningu zbral konec tega meseca.



Poseben izziv in ena od prioritetnih nalog bo prilagoditev na vedno nižje zaletne hitrosti, in sicer z izboljšano tehniko počepa ter razvojem opreme, pri katerem si želi sodelovati tudi sam, pripravljen je tudi na pričakovane spremembe pravil glede indeksa telesne mase. Rezultatska pričakovanja pa so visoka.

»Slovenski smučarski skoki imajo potencial, sposobnost in znanje, da nadaljujemo tradicijo odličnih rezultatov. Naš izziv in cilj je, da smo v svetovnem vrhu, da smo kot ekipa spoštovani v svetu in da smo na vsaki tekmi v igri za najvišja mesta. Verjamem, da nam bo uspelo,« še dodaja Bertoncelj, ki bo od sodelavcev in tekmovalcev zahteval delavnost, inovativnost, odločnost, vztrajnost in zaupanje.