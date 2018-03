Norveška prva, Slovenija šesta na ekipni tekmi v Oslu

L. Z., STA

Oslo - Norvežani Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang in Robert Johansson so prepričljivo zmagali na šesti ekipni tekmi sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih (1098,7 točke) na domačem Holmenkollnu. Druga je bila Poljska (1039,8), tretja pa Avstrija (1010,2). Med desetimi reprezentancami so bili Slovenci šesti (974,5).

Za Slovenijo so nastopili Tilen Bartol (123 in 129 m/240,8), Peter Prevc (130,5 in 130 m/258,5), Nejc Dežman (118 in 122,5 m/221,6) in Jernej Damjan (125,5 in 124 m/253,6).

Po uvodnem skoku Bartola (114,3 točke) je bila Slovenija peta, za Japonsko (130,7), Norveško in Avstrijo, ki sta delili drugo mesto (129,3) ter četrtouvrščeno Poljsko (120,). Peter Prevc je bil nato zadovoljen s 130,5 metra, saj je Slovenijo približal le na 0,9 točke zaostanka za Japonsko. Ta je po polovici serije povedla, vendar izgubila vodstvo. Andreas Stjernen (133 m) je Norveški zagotovil kar 14 točk prednosti pred Avstrijo, ki je imela pet točk naskoka pred četrtouvrščeno Slovenijo, za njo pa sta bili Poljska, ki je zaostajala 5,6 točk za slovensko četverico, šesti pa so bili Nemci, 7,8 točke za četrtim mestom.

Dežman ni presegel 120 m, kljub temu pa Japonci niso veliko pobegnili, le na 4,1 točke. Toda Dawid Kubacki (130 m) in Richard Freitag (131 m) sta Poljski in Nemčiji priborila več kot 15 točk prednosti pred Slovenijo, ki je nazadovala na šesto mesto. Po skoku Forfanga (131 m) je bila Norveška že več kot 26 točk pred zasledovalci. Damjan je z drugo slovensko daljavo prve serije ekipo popeljal 0,7 točke pred Japonsko na peto mesto. Toda Avstrija je bila že 17,4 točke pred Slovenijo na četrtem mestu. Poljak Kamil Stoch je iz nižjega zaleta poletel 131,5 m in po skoku Andreasa Wellingerja (128 m) je bila Poljska več kot 30 točk pred Slovenijo in 4,2 točke pred tretjo Nemčijo. Johansson (133 m) je Norveško obdržal na skoraj 26,6 točkah naskoka.

Bartol je v drugem poskusu le za meter zaostal za oznako 130 m in Slovenija je imela 11,3 točke prednosti pred Japonsko, razlika do Avstrije pa se ni spremenila. Poljska in Nemčija sta nadaljevali izenačen obračun za drugo mesto (3,1 točka razlike), Tande pa je s 132,5 m nadaljeval norveško solo tekmo za zmago; ostale ekipe so bile že več kot 40 točk za njimi. Prevc je drugič skočil le pol metra manj kot prvič in Japonska je bila že 22,9 točke za njegovo ekipo.

Avstrija se je Poljski približala le na 4,4 točke zaostanka ter za 3,5 točke prehitela Nemčijo. Stjernen je bil navdušen po 136 m, kar je bila na koncu tudi največja daljava dneva. Dežman je bil v drugo sicer boljši kot prvič, vendar pa se je prednost pred Japonsko stopila na 7,9 točke. Le meter manj od Stjernena je v naslednji izmenjavi letel Kubacki in Poljski priboril 18 točk naskoka pred Avstrijo, za slednjo pa je Nemčija zaostajala za 6,5 točke. Freitagu (125 m) se ni obrestovalo nižanje naleta. Damjan bi potreboval 126 m, da bi Slovenija končala tekmo pred Japonsko, namerili pa so mu dva manj in Japonska je slovensko četverico ugnala za 2,1 točke.

Stefan Kraft je s 125,5 m Avstriji vendarle zagotovil tretje zmagovalne stopničke, četrta Nemčija je zaostala le za štiri desetinke. Stoch je potrdil drugo mesto Poljske, četrto ekipno zmago zime pa za Norveško Johansson, oba sta skočila po 132 m. Norveška na ekipni tekmi na domačem Holmenkollnu doslej še ni zmagala.

V posebnem seštevku norveške turneje Raw Air, kjer v desetih dnevih šteje vsak skok, vodi Stoch pred Johanssonom, Forfangom in Stjernenom, na 11. mestu je najboljši Slovenec Peter Prevc.

V nedeljo bosta na Holmenkollnu nad Oslom še obe posamični tekmi, najprej bodo ob 10.15 s prvo serijo začele skakalke s tremi Slovenkami Emo Klinec, Uršo Bogataj in Niko Križnar, ob 14.20 pa se bo začela uvodna serija skakalcev. Nastopilo bo šesterica Slovencev Peter Prevc, Damjan, Dežman, Bartol, Timi Zajc in Anže Lanišek.