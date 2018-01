Nova slalomska lekcija Mikaele Shiffrin, slovensko čast rešila Maruša Ferk

J. P.

Kranjska Gora - Če je bil včerajšnji veleslalom za Zlato lisico v Kranjski Gori za slovensko reprezentanco zelo uspešen, pa bodo skušale naše alpske smučarske današnjo slalomsko preizkušnjo svetovnega pokala na podkorenski strmini čim prej pozabiti. Kar pet jih je namreč odstopilo: štiri že na prvi progi, med njimi tudi prvokategornica Ana Bucik, v finalu pa še Klara Livk, ki je imela zelo ugodno 18. izhodišče v lovu za prvimi točkami v karieri na tekmah te ravni, a je tik pred ciljem končala v snegu. Odstopile so še včerajšnja slavljenka Neja Dvornik, Andreja Slokar in domačinka iz Kranjske Gore, komaj 19-letna Meta Hrovat, vse tri že v prvem nastopu.

Slovensko čast je tako rešila Maruša Ferk, ki si je na prvi progi nabrala pet sekund zaostanka, a vseeno z 21. časom ulovila še drugi nastop, v njem v primerjavi z zmagovalko izgubila še dodatno sekundo in 17 stotink, vseeno pa eno mesto pridobila in končala kot dvajseta. To so že njene četrte točke na klasičnih slalomih v olimpijski zimi oziroma pete s paralelno preizkušnjo vred, je pa izjemno konstantna, saj je vselej končala med 17. in 22. mestom. Na slalomu za Zlato lisico je bila dvakrat doslej že boljša, resda obakrat pod Pohorjem: leta 2009 je zaokrožila petnajsterico, leto pozneje pa je bila mesto slabša.

Enako kot lani je bila tudi letos daleč najprepričljivejša lisička 22-letna Američanka Mikaela Shiffrin. Če je na včerajšnjem veleslalomu prvo izzivalko, Francozinjo Tesso Worley, pustila za seboj za 31 stotink, je danes konkurenci odčitala novo slalomsko lekcijo in bila kar za 1,64 sekunde hitrejša od drugouvrščene Švedinje Fride Hansdotter, na stopničkah je končala tudi Švicarka Wendy Holdener. Shiffrinova v finalu ni vpisala najboljšega časa, dobre pol sekunde je bila od nje hitrejša Avstrijka Bernadette Schild, ki je tako z osmega napredovala na končno peto mesto. Počitka za slalomistke ne bo, že v torek jih namreč čaka tradicionalni večerni slalom pod reflektorji v Flachavu.

POTEK PRVE PROGE

Prireditelji so bili prisiljeni štart prve proge premakniti za nekaj minut, saj je ena od predtekmovalk padla in so jo morali z nosili odnesti s proge. Slalomski del Zlate lisice je odprla v olimpijski zimi neprepričljiva Nina Haver-Løseth, ki je tekmicam vrgla rokavico s časom 54,38. Da ni bil njen dosežek nič posebnega, je dokazala vodilna smučarka sezone, včerajšnja veleslalomska zmagovalka Mikaela Shiffrin, ki je v tem delu sezone domala nepremagljiva. Njena prednost je skokovito rasla do skoraj treh sekund v cilju. Hitro je bilo jasno, da bo 22-letno Američanko tudi danes težko sklatiti z vrha, saj je bila ekstremno hitra in brez napak.

Njen čas so tekmice na zahtevni snežni površini na vrhunsko pripravljeni podkorenski strmini kajpak lovile brez uspeha, vprašanje je bilo le, ali se ji bo katera od njih približala na manj kot sekundo. Med elitno sedmerico se ji ni nobena, še najbolj ji je za vrat dihala Švedinja Frida Hansdotter (+ 1,47), medtem ko je Švicarka Wendy Holdener zamudila še trinajst stotink več. Takšen je bil tudi vrstni red pri vrhu pred nastopom prve domače predstavnice Ane Bucik, ki ji v zadnjem času ne gre vse po načrtih. Že pri prvem vmesnem času je zaostajala 1,44 sekunde, pri drugim je razkorak poskočil na 3,22 sekunde, v spodnjem delu pa je Primorka povozila količek in pred domačim avditorijem ostala brez uvrstitve.

»Razočarana sem. Zadnjih nekaj tekem sem se skušala pripraviti, zdaj pa spet slabši nastop in napaka. V takšnem ritmu ni lahko tekmovati, sploh zdaj, ko si slalomske preizkušnje sledijo ena za drugo, a bo treba iti prek tega. V športu pač pridejo tudi takšna obdobja. Ko smučaš dobro, je tudi samozavest visoka, in obratno. Potrebujem en dober rezultat za povrnitev samozavesti. Čeprav je tekem veliko, jih pred olimpijskimi igrami ne bom izpuščala. Nisem edina s takšnimi težavami, Flachau bom normalno izpeljala, nato pa tako ali tako sledi nekaj slalomskega premora. Takrat bo treba malo več priprave,« je poudarila Bucikova.

In dodala še nekaj besed o kranjskogorskem terenu: »Proga je ena najtežjih v sezoni. S štarta še nekako gre, nato pa je ritem precej počasen. Tam moraš ostati natančen in pravočasen, nato pa stopnjevati ritem proti cilju. Sneg je zelo zahteven in od tekmovalk terja natančnost in odločnost v prvem delu zavoja.« S štartno številko 12 je bila Bucikova danes sploh prva, ki ni videla cilja, za njo je število odstopov skokovito naraslo.

Tudi tekmovalke z višjimi štartnimi številkami se niso več mogle vmešati v boj za vrh po polovici tekme, izjema je bila mlada Avstrijka Katharina Liensberger, ki je s številko 23 pristala na sedmem mestu, a imela tudi ona že skoraj tri sekunde zamude za vodilno Američanko. V nasprotju z Bucikovo je druga slovenska zastopnica Maruša Ferk videla cilj, a se je njen zaostanek od enega do drugega vmesnega časa kopičil, naposled pa znašal pet sekund. Vseeno je bila izkušena Gorenjka na dobri poti v finale, saj se je sukala okrog dvajsetega mesta.

»Ogromen zaostanek me je kar potrl. Podlaga je zahtevna. Ni lahko, ni gladko, od štarta do cilja moraš biti zelo igriv in v dobrem ritmu. Spodaj me je v dveh vratih nekoliko preveč neslo, nisem dobro stopila na smučko, dalo bi se bolje spustiti v cilj. Če bi se hotela kosati z najboljšimi, bi morala biti brez napak, v drugo bo treba tekmovati še bolj napadalno, igrivo, brez popuščanja med zavoji. Težko je bilo, videla sem Mikaelin nastop - nenormalno, pri njej zgleda, kot da ni nič,« je v cilju zmajevala z glavo Maruša.

Med tistimi, ki niso videle cilja, je bila tudi mlada Neja Dvornik, ki je včeraj dopolnila šele rosnih 17 pomladi, danes pa odstopila že pred prvim merjenjem vmesnega časa. Se je pa precej bolj izkazala četrta Slovenka na progi, Klara Livk, ki se je kot petdeseta s štarta pognala pogumno in odločno, bila od enega do drugega merjenja višje, v cilj pa prismučala z odličnim 18. časom, pol sekunde hitreje kot Ferkova. Bila je edina tekmovalka v dvajsterici s številko, višjo od 28. S tem si je 23-letna članica Alpetourja tlakovala pot do prvih točk v karieri na preizkušnjah te ravni.

Med 23 slalomistkami, ki zahtevne prve proge niso zvozile, sta bili tudi Andreja Slokar in domačinka iz Kranjske Gore Meta Hrovat. Tako sta si še en nastop med slovenskimi zastopnicami zagotovili Livkova z 18. in Ferkova z 21. izhodiščem. Med vodilno Shiffrinovo in zadnjo finalistko je bilo kar 5,59 sekunde razkoraka, že četrtouvrščena Slovakinja Petra Vlhova je zaostajala za 2,30 sekunde. V prvi peterici so bile zgolj tekmovalke, ki so se na progo pognale v elitni sedmerici, najresneje pa sta vodilno ogrožali Hansdotterjeva in Holdenerjeva.

IZIDI PRVE PROGE

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 51,44

2. Frida Hansdotter (Šve) + 1,47

3. Wendy Holdener (Švi) 1,60

4. Petra Vlhova (Slk) 2,30

5. Melanie Meillard (Švi) 2,31

6. Christina Geiger (Nem) 2,79

7. Katharina Liensberger (Avs) 2,90

8. Bernadette Schild (Avs) 2,94

8. Nina Haver-Løseth (Nor) 2,94

10. Michelle Gisin (Švi) 3,17

18. Klara Livk (Slo) 4,49

21. Maruša Ferk (Slo) 5,00

________________________________

Ana Bucik (Slo) odstopila

Neja Dvornik (Slo) odstopila

Meta Hrovat (Slo) odstopila

Andreja Slokar (Slo) odstopila

POTEK FINALA

Pred nastopom prve od dveh slovenskih finalistk je bila v udobnem vodstvu Kanadčanka Erin Mielzynski. Njen čas je pogumno, odločneje kot na prvi progi, napadla Maruša Ferk, ki je bila po odstopu Mete Hrovat najbolj domača s podkorensko progo med vsemi slalomistkami, saj prihaja z Blejske Dobrave. Pri prvem merjenju vmesnega časa je bila še desetinko spredaj, pri drugem že četrt sekunde zadaj, v cilju pa je bila za Kanadčanko prepočasna za debele tri četrt sekunde, kar jo je po razpredelnici pognalo štiri mesta navzdol.

Vseeno si je že petič v olimpijski zimi zagotovila slalomske točke, medtem ko je sploh prve v karieri na preizkušnjah te ravni lovila Klara Livk. Po prvi progi je s številko 50 zasedla 18. mesto, takoj po prihodu v cilj do jo izolirali, da ne bi bilo vzhičenje preveliko. Tudi v drugo se ni ustrašila izziva, resda je počasi izgubljala v primerjavi z Mielzynskijevo, a bi lahko ciljno črto prečkala hitreje kot Maruša. Žal se ji ni izšlo, podobno kot Hrovatova v prvem nastopu je zdrsnila tik pred cijem in odstopila. Vseeno pa je dobila potrditev, da je lahko konkurenčna dobitnicam točk.

Kmalu za njo pa je pokazala, kako se stvari streže, mlada Švedinja z znamenitim priimkom, Estelle Alphand, hči nekdanjega francoskega specialista za hitre discipline Luca. Njena prednost je skokovito rasla, v cilju pa znašala kar 1,23 sekunde pred Kanadčanko, s čimer si je lahko obetala ponoven izjemen vzpon po razpredelnici. Prva, ki se ji je približala na manj kot sekundo (na 51 stotink), je bila Švedinja Anna Swenn Larsson, dvanajst stotink več je zamudila prekaljena Italijanka Chiara Costazza.

Ko je za Alphandovo zaostala tudi Švicarka Michelle Gisin, je bilo jasno, da bo mlada Švedinja, ki je še v minuli sezoni tekmovala pod francosko zastavo, vnovič končala v deseterici. Tekmice po zadnjem televizijskem premoru so imele pred njo že zelo izdatno zalogo debele sekunde, prva jo je v kozji rog ugnala osmouvrščena po prvi progi, Avstrijka Bernadette Schild, ki je v finalu eksplodirala in z dotlej najboljšim časom druge proge prevzela vodstvo z neverjetno prednostjo 1,73 sekunde. Nasmihal se ji je lep rezultatski preboj.

Njen čas je bil nedosegljiv za mlado rojakinjo Katharino Liensberger, ki je zelo solidno začela, nato pa po zdrsu končala na boku na snegu in nova vrhunska uvrstitev je splavala po vodi. Več kot sekundo in pol je zaostala tudi Nemka Christina Geiger, a se je vseeno zavihtela na drugo mesto pred nastopom zadnje peterice. Švicarska najstnica Melanie Meillard se je s štarta pognala preagresivno in po napaki že zgoraj zapravila vso prednost, za Bernadette je bila prepočasna za sekundo in četrt.

Slovakinja Petra Vlhova, pred Zlato lisico drugouvrščena slalomistka v svetovnem pokalu, je izkoristila postavitev svojega trenerja Livia Magoni, z visokim ritmom od štarta do cilja je zadržala četrt sekunde naskoka pred Schildovo in se po dveh nekoliko manj prepričljivih preizkušnjah spet dokopala do odmevnega dosežka. Švicarka Wendy Holdener je nadaljevala tradicijo te sezone, v kateri je v vseh slalomih, v katerih je prišla do cilja, stala na zmagovalnem odru. Za Vlhovo je bila prehitra za 31 stotink, s čimer je imela v žepu vsaj tretje mesto.

To je bil hud izziv za Švedinjo Frido Hansdotter, ki je od enega do drugega vmesnega časa rahlo povečevala prednost, ciljno črto pa prečkala 23 stotink hitreje kot Švicarka. Toda na zmago je lahko računala zgolj ob morebitnem odstopu krepko vodilne po polovici tekme Mikaele Shiffrin. Toda mlada Američanka ni ničesar prepustila naključju, s še enim nastopom za v učbenike je prednost še povečala do končnih 1,64 sekunde, v drugo je vpisala tretji čas - za Schildovo in Vlhovo. S tem je, enako kot lani, postala najboljša lisička. Slovensko čast je z 20. mestom rešila Maruša Ferk.