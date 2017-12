Novoletna turneja: Prva zmaga Stochu, Prevc brez finala

A. V.

Oberstdorf - Poljak Kamil Stoch (126 in 137 m/279,7) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Oberstdorfu, s katero se je začela 66. novoletna turneja. Drugi je bil Nemec Richard Freitag (128,5 in 127 m/275,5), tretji pa Poljak Dawid Kubacki (126,5 in 129 m/270,1).

Med četverico slovenskih finalistov je bil na 14. mestu najvišje Jernej Damjan (120,5 in 118 m/245). Tilen Bartol je bil 16. (116,5 in 123,5 m/241,7), Žiga Jelar 19. (123 in 115 m/240,1), Timi Zajc pa 26. (115,5 in 125 m/224,8).

V finale se nista uvrstila presenetljivo Peter Prevc (100,5 m/87,6), ki se je tako na 41. mestu že poslovil od boja za zlatega orla, po katerem je segel v njegovi izjemni sezoni 2015/16, in Anže Semenič (98 m/83,5), ki je bil 42. Omenjena sta drugi in tretji med Slovenci v seštevku pokala.

"Sem zelo zadovoljen z mojimi skoki, ki ostajajo na visoki ravni. Bilo je malo smole, a danes je bilo veliko takih, ki so imeli smolo in se ne bom preveč pritoževal. Iz tistega, kar sem imel, sem izvlekel največ in to je 14. mesto. Ni vrhunsko, a sem zadovoljen. Po toliko letih vremenskih napovedi ne gledam več veliko. Včasih sem jih veliko, zdaj pa jih manj. V vsakem primeru moram iti na skakalnico, kar je je in če se že prej obremenjujem s tem, ali bo deževalo, snežilo ali kaj drugega, mi je v osnovi čisto vseeno. Moramo iti tja in narediti, kar znam," je povedal Damjan.

"Zadovoljen sem. Naredil sem napredek od včeraj, sestavil sem se, prespal sem vse skupaj. Sem zelo zadovoljen, da sem zelo dobro začel turnejo. Pogoji so bili kakršni so bili, mi smo morali biti osredotočeni nase, na svoje skoke. Meni je to kar uspelo. Bilo pa je težko, veter se je menjal, deževalo je, a tako je. V Garmischu sem imel lani največ težav, upam, da mi tokrat skakalnica ne bo povzročala toliko preglavic in se bom ujel hitreje, kot tukaj v Oberstdorfu, ko sem včeraj imel kar veliko težav," je dejal Bartol.

"Takšne uvrstitve pred tekmo nisem pričakoval, niti o tem nisem veliko razmišljal. Želel sem si le prenesti dobre skoke s celinskega pokala in treninga in to mi je kar v veliki meri uspelo. V sami izvedbi je še nekaj rezerv, od odskoka do samega leta. Na tem bom delal še naprej. Danes sem užival v taki množici gledalcev, kot vsako leto uživam tudi v Planici, ko se zbere toliko ljudi. Upam, da bo takih tekem, s toliko gledalci, še veliko," je menil Jelar.

Pred povsem razprodano skakalno areno, v dežju se je zbralo 25.500 gledalcev, je po prvi seriji vodil Kraft. Drugi je bil prvi favorit za končno zmagoslavje na turneji Freitag, vendar le z zaostankom treh desetink ali 20 centimetrov. Tretji je bil Kubacki (126,5 m/131,2), četrta pa njegov Stoch, zmagovalec prejšnje turneje, ter Norvežan Anders Fannemel.

V finalu je dvakratni olimpijski zmagovalec Stoch poletel 137 m in tedaj vodilnega rojaka Stefana Hulo prehitel za skoraj 20 točk. Fannemel je zaostal za obema, po skoku Kubackega (129 m) pa so bili pred zadnjima dvema skokoma tekme na čelu trije Poljaki. Dva izmed njih je ugnal Freitag, vendar zaostal 5,4 točke za Stochom, ki ga ni prehitel niti Kraft. Ta je na četrtem mestu ostal brez zmagovalnega odra, vendar z možnostjo, da ponovi slavje na turneji štirih skakalnic izpred dveh sezon.

Drugo serijo je z 12. mesta začel Žiga Jelar, ki pa je bil v drugi seriji precej slabši, Damjan je bil 15., Bartol 23., Zajc pa 29. Zadnji trije so v finalu napredovali. Jelar, ki je osvojil svoje prve točke v pokalu, je v prvem paru prve serije na izpadanje odprl tekmo in prepričljivo ugnal nekdanjega ruskega nordijskega kombinatorca Jevgenija Klimova (104 m/77,5).

Damjan je bil za 2,6 točke boljši od Čeha Romana Koudelke (120,5 m/118,2), le za točko pa je Bartol prehitel veliko izkušenejšega Norvežana Johanna Andrea Forfanga (114,5 m, 115,5). Sedemnajstletni Zajc je izločil več kot 27 let starejšega japonskega veterana Noriakija Kasaija (96,5 m/69,4), ki si tako uvoda svoje sedemindvajsete novoletne turneje, na kateri nastopa, ne bo rad spominjal. V sicer slabih vetrovnih razmerah tedaj je Prevc izgubil dvoboj z Nemcem Constantinom Schmidom (114,5 m/119,7), Semeniča pa je izločil Norvežan Robert Johansson (115 m/121,1).

V poskusni seriji pred tekmo je bil zelo uspešen Zajc (127,5 m/74), ki je zaostal le za Nemcem Marcusom Eisenbichlerjem (131 m/78,3) ter ugnal tretjeuvrščenega Freitaga (128 m/72,1). Izmed Slovencev je bil med dvajseterico le še Peter Prevc (12., 114,5 m/62,1); Jernej Damjan edini med vsemi ni skakal.

Iz igre za zlatega orla je poleg Prevca že izpadel Norvežan Andre Tande, 27. pred finalom, veliko zaostanka pa si je nabral tudi Avstrijec Andreas Wellinger 17. pred finalom. Tande je bil 20. na koncu, Wellinger pa je končal deset mest nižje (10.). V skupnem seštevku pokala je Damjan izgubil mesto med deseterico in je sedaj 12. (195), na prvih štirih mestih pa so Freitag (630), Wellinger (425), Stoch (423) in Tande (367).

Naslednja tekma bo na prvi dan leta 2018 v Garmisch Partenkirchnu, kjer bo namesto Jurija Tepeša, ki si v petek ni zagotovil nastopa na tekmi, nastopil prvi slovenski skakalec minule zime Domen Prevc.

Izidi:

1. Kamil Stoch (Pol) 279,7 (126,0/137,0)

2. Richard Freitag (Nem) 275,5 (128,5/127,0)

3. Dawid Kubacki (Pol) 270,1 (126,5/129,0)

4. Stefan Kraft (Avt) 262,8 (132,0/119,0)

5. Stefan Hula (Pol) 259,2 (123,0/120,5)

6. Junshiro Kobayashi (Jap) 257,1 (126,5/123,0)

7. Anders Fannemel (Nor) 255,3 (129,0/124,5)

. Johann Andre Forfang (Nor) 255,3 (114,5/126,5)

9. Markus Eisenbichler (Nem) 255,1 (128,5/117,5)

10. Andreas Wellinger (Nem) 254,0 (115,0/123,0)

...

14. Jernej Damjan (Slo) 245,0 (120,5/118,0)

16. Tilen Bartol (Slo) 241,7 (116,5/123,5)

19. Žiga Jelar (Slo) 240,1 (123,0/115,0)

26. Timi Zajc (Slo) 224,8 (115,5/125,0)

...

- nista se uvrstila v finale:

41. Peter Prevc (Slo) 87,6 (100,5)

42. Anže Semenič (Slo) 83,5 (98,0)

- v kvalifikacijah izpadel

Jurij Tepeš (Slo)

...

* vrstni red v svetovnem pokalu (8):

1. Richard Freitag (Nem) 630

2. Andreas Wellinger (Nem) 425

3. Kamil Stoch (Pol) 423

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 367

5. Stefan Kraft (Avt) 342

6. Johann Andre Forfang (Nor) 291

7. Junshiro Kobayashi (Jap) 284

8. Markus Eisenbichler (Nem) 236

9. Dawid Kubacki (Pol) 221

10. Anders Fannemel (Nor) 205

...

12. Jernej Damjan (Slo) 195

21. Peter Prevc (Slo) 88

24. Anže Semenič (Slo) 71

28. Tilen Bartol (Slo) 43

. Timi Zajc (Slo) 43

39. Žiga Jelar 12

44. Domen Prevc (Slo) 5