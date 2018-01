Oberstdorf poseben kraj: lani prvi polet, letos prva kolajna

Ljubljana – Letalnica Heini Klopfer v Oberstdorfu je posebna za Domna Prevca. Pred slabim letom dni se je namreč prav na njej prvič v karieri preizkusil v poletih, minuli konec tedna pa se je razveselil prve članske kolajne na velikih tekmovanjih, ko je z ekipo, v kateri so bili še Jernej Damjan, Anže Semenič in Peter Prevc, na svetovnem prvenstvu osvojil 2. mesto.



Pred potjo na svetovno prvenstvo je Domen Prevc obujal spomine na lanski februar, ko je v Oberstdorfu pri 17 letih prvič okusil slast letenja. »Zelo dobro se spomnim vsakega poleta posebej, sploh prvega, kako sem se usedel na vrh zaletišča, kako sem preletel hrbtišče in nato letel, kako so me v izteku čakali člane ekipe in kako so si vsi oddahnili, ko sem varno pristal,« ima še vedno v glavi tekmi, na katerih je zasedel 5. in 7. mesto, Prevc, ki pa se zato ni letos nič lažje spoprijel z letalnico. V uvodnih dneh nikakor ni mogel ujeti pravih občutkov, preveč je želel izsiliti dober polet, kar se je vrnilo kot bumerang.



Pravi čas preskok



Nezadovoljstva ni skrival, a se je hkrati bodril, da slabše ne more biti, ohranjal je samozavest, da bo še pravi čas prišlo do preskoka. In je, ko je bilo najbolj potrebno. Potem ko je vidnejši rezultat na posamični tekmi zapravil že v prvi seriji, je po tretji prvič lahko ugotovil, da se je bolje ujel z letalnico. Tokrat je bilo torej ravno obratno od tistega, kar se mu sicer najpogosteje dogaja, namreč da je prvi skok – ali prva dva – odličen, potem pa gre navzdol. Kot je šlo denimo pred tem na letalnici na Kulmu, ko je zablestel s prvim skokom na treningu, na tekmi pa je bil nato enajsti.



Tokrat se je obrnilo na bolje ravno v trenutku, da je lahko s preostalimi tremi člane ekipe prišel do naslova ekipnih podprvakov, edine tri dobre polete (s poskusno serijo vred) je prikazal v nedeljo, četudi še niso bili takšni, kot si jih vizualizira. »Predstavljam si, da skočim na ravnino in pristanem v telemark. Če se bo kdaj uresničilo, bo res super,« pojasnjuje 18-letnik, ki se je zdaj našel pred novo nalogo, kako prikazati dobre skoke tudi na manjših napravah. Na letalnicah namreč glede na svojo konstitucijo lažje izvede vse, kar mora, kot na skakalnici, četudi naredi kakšno napako, dobro se zaveda, da se z nekaterimi skoki, kot jih je prikazal na letalnicah, na skakalnicah ne bi uvrstil med najboljših 30. Tako je bila tudi do dvotedenskega prehoda na letalnice v svetovnem pokalu njegova najboljša uvrstitev 28. mesto … Dobri nedeljski poleti bodo zdaj vsekakor spodbuda.



V Zakopanah dvoboj za OI



»Dobil sem potrditev, da delamo prav, saj sem se še v soboto spraševal, kaj je narobe. Zdaj vemo, da smo na pravi poti in na njej je treba ostati. Tehnično gledano so skoki boljši, kot so bili pred mesecem dni,« pravi Prevc, ki se je karavani svetovnega pokala pridružil šele sredi decembra v Engelbergu, torej z enomesečnim zamikom, saj pred tem forma ni bila na zadovoljivi ravni. Ker na srednjih in velikih skakalnicah tudi potem ni veliko pokazal, si je v veliki meri zaprl pot na olimpijske igre. Nekaj malega možnosti ima še, v Zakopanah bo konec tedna padla odločitev med njim in Timijem Zajcem kot o zadnjem skakalnem članu olimpijske reprezentance.



»Nikoli ne tekmujem proti nekomu iz ekipe, ampak vedno sam s sabo. Do želenega rezultata prideš, če opraviš dva res dobra skoka, in sam se osredotočam le na svoj nastop,« meni Prevc, ki bo o OI začel razmišljati, če ga bo glavni trener Goran Janus izbral v ekipo. Če ne bo potoval v Pjongčang, pa bo prihodnji teden nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu v Švici. »Kamor me bodo poslali, tja bom šel. Mladinsko svetovno prvenstvo za nekoga moje starosti in s tolikšnimi rezervami ne bi bila slaba izbira. Seveda tudi OI ne bi bile. Vesel si pač, da lahko kje nastopaš,« pojasnjuje Prevc, ki se veseli preizkušenj v Zakopanah, kjer bodo gostili ekipno (sobota) in posamično tekmo (nedelja): »Skakalnico so v primerjavi z lani povečali, kar me veseli, to smo proučili, zdaj se bomo še pogovorili, ali bomo naredili kakšen nov dres, saj smo dobili nove materiale.«