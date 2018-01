Obeta se nočna akcija na tekmovalni progi

Rogla - Napoved izdatnega sneženja za petek Aleša Slaparja, vodje tekmovanja za svetovni pokal v deskanju na snegu na Rogli, ne skrbi. »Proga na Jasi je že mesec dni pripravljena in utrjena. Ker je napovedanega pol metra novega snega, ga bomo s petka na soboto opolnoči začeli odrivati s teptalnimi stroji, proti jutru pa bo progi zakoličil trener Izidor Šušteršič,« je povedal Slapar pred tekmami v paralelnem veleslalomu ta konec tedna.



Na Rogli bosta paralalelna veleslaloma v soboto in nedeljo, oba dneva v moški in ženski konkurenci z začetkom kvalifikacij ob 10. uri in finaloma ob 14.30. Na edino deskarsko postajo svetovnega pokala v Sloveniji prihaja vsa najmočnejša konkurenca s 110 fanti in dekleti iz 22 držav. V povečanem številu domačih tekmovalcev si Šušteršič največ obeta od Roka Marguča, Žana Koširja, morda tudi od mladega upa Tima Mastnaka, a preseneti lahko tudi Jure Hafner.



Marguč in Košir sta v tej sezoni že potrdila dobro pripravljenost. V Lackenhofu je Marguč za stotinko zaostal za zmago, Košir je bil četrti. To jima dviguje samozavest, a Marguč uvrstitve noče napovedovati: »Oba dneva se bom osredotočil na šest čim boljših voženj. Vrh je to sezono izjemno izenačen, vsi smo znotraj sekunde, zato je mogoče karkoli.«



Od fantov, ki se lahko kosajo s komerkoli iz svetovnega vrha, trener Šušteršič pričakuje vsaj eno uvrstitev na stopničke, pri dekletih, med katerimi bodo nastopile Gloria Kotnik, Iva Polanec in Sara Goltes, cilji niso tako visoki.



Mastnak se nikogar ne boji



Mastnak si želi na olimpijske igre v Pjongčang in čeprav se doslej še ni uvrščal med finaliste, se je na domačem terenu na Rogli vedno bolje znašel. »Osredotočil se bom na ti dve tekmi, ne toliko na olimpijske igre. Nikogar me ni strah in komaj čakam soboto,« pravi.



Aleš Slapar kot generalni sekretar svetovnega pokala Rogla 2018 poudarja, da z organizacijo in izvedbo nimajo težav, tudi z napovedanim sneženjem in pripravo proge s petka na soboto ne, še največji zalogaj je bilo zagotoviti nagradni sklad. Ta bo oba dneva v obeh konkurencah znašal po 50.000 evrov oziroma skupaj 100.000 evrov.



Poleg Rogle tudi Planica



Finala v soboto in nedeljo sta zaradi televizijskih prenosov časovno usklajena s prenosi tekaških tekem v Planici. Ob tem je Slapar odgovoril tudi na novinarsko vprašanje, da se od otvoritve tekaškega centra v Planici Rogla več ne poteguje za prireditelja tekem svetovnega pokala v smučarskih tekih.



Ob robu dvodnevnega deskarskega praznika svetovne elite na Rogli pripravljajo pred in po tekmah pri smučarskem baru Uniorček zabavo za najmlajše, nastope glasbenikov in plesnih skupin. Najbolj zanimivo bo v soboto zgodaj zvečer, ko se bodo pred žrebom štartnih številk za nedeljski tekmi pri Uniorčku zbrali tekmovalci in tekmovalke.