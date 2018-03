Obilno sneženje prikrajšalo Flisarja za finale

J. P.

Megeve - Obilno sneženje je francoskim prirediteljem onemogočilo izvedbo finalne tekme olimpijske sezone svetovnega pokala v smučarskem krosu v Megevu, ki jo je nestrpno pričakoval tudi Mariborčan Filip Flisar, ki je na prejšnji postaji v ruski Sončni dolini prvič v tej zimi stopil na zmagovalni oder s tretjim mestom.

Švicar prvič

Tekmo so prireditelji odpovedali in je, ker bi morala biti finalna, ne bodo nadomestili. S tem se je malega kristalnega globusa, prvega v karieri, razveselil 27-letni Švicar Marc Bischofberger, praznih rok pa sta ostala Francoz Jean Frederic Chapuis in Kanadčan Kevin Drury, ki bo po idealnem scenariju še lahko posegla po globusu, če bi tekmo izpeljali.

Flisar brez stotice

Nekaj grenkega priokusa je ostalo tudi Flisarju, ki bi namreč danes tekmoval na svoji jubilejni stoti preizkušnji svetovnega pokala, a bo moral nanjo počakati do poolimpijske sezone. Olimpijsko je končal na skupnem 20. mestu, zbral pa 158 točk. Blaž Ogorelc, drugi slovenski zastopnik na tekmah te ravni, točk ni osvojil.