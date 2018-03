Od najnižje točke do tretje najvišje

Lillehammer – Dva dni za tem, ko je ostal brez finala na Holmenkollnu, kjer je končal šele na 46. mestu, je slovenski smučarski skakalec Peter Prevc v Lillehammerju dosegel enega najboljših rezultatov v sezoni. Na drugi postaji norveške turneje raw air je bil sedmi, prepričljivo pa je zmagal Kamil Stoch.



Zgolj dvakrat v sezoni se je Prevc zavihtel višje od 7. mesta, najprej na letalnici na Kulmu (6.), nato pa še v Zakopanah, kjer je v vetrovni loteriji osvojil 3. mesto (prvega pa Anže Semenič). Veter je bil tudi včeraj v Lillehammerju, kjer je sicer Prevc pred osmimi leti debitiral v svetovnem pokalu, spremenljiv, v prvi seriji je skakalcem pomagal, v drugi pa je večinoma pihal v hrbet, zato so bili dodatki kar veliki. Ne pa tudi pri Prevcu, saj je imel obakrat ugodne razmere, potem ko ima sicer pogosto smolo z vetrom, je bil včeraj med redkimi srečneži. Zato je po tekmi ugotavljal, da bi moral v drugi seriji skočiti še dlje (135 metrov), morda pridobiti še kakšno mesto, četudi je v primerjavi s prvo napredoval z 10. na 7.



»Ko sem v izteku skakalnice videl, kakšen veter sem imel, da sem imel srečo, sem si rekel, da bi v takšnih razmerah moral skočiti še dlje. Bilo je še nekaj napak, nekaj rezerve je še. Zanimivo pa je bilo, da smo ob relativno stanovitnih razmerah, ob 7 do 10 točkah pribitka zaradi vetra, trije, štirje imeli odbitek,« je analiziral Prevc, ki je bil dober, peti, že v kvalifikacijah in na približno enaki ravni natopil tudi na tekmi, ne tako kot v Oslu, kjer je ostal brez finala.



»Tisti skok iz Osla sem kar nekaj časa 'prebavljal', ampak vedel sem, kaj je bilo narobe, in posledično tudi, kako to odpraviti. Že takoj, ko sem prišel v Lillehammer, sem začel delati na tem. Z rezultatom sem zadovoljen, sploh glede na izplen iz Osla, tokrat sem naredil skok raven višje,« je še dodal Prevc, včeraj prepričljivo najsvetlejša točka slovenske reprezentance. Ekipni iztržek je bil namreč spet precej slab, v finalu sta bila le še Tilen Bartol (24.), zdaj najvišje uvrščeni Slovenec v seštevku norveške turneje, in Nejc Dežman (28.), po prvi seriji se je tekma končala za Timija Zajca, Anžeta Semeniča in tokrat tudi Jerneja Damjana, v tej sezoni sicer našega najbolj stanovitnega skakalca, a slednja se resda borita tudi z boleznijo. »Jernej je naredil podobno napako kot Peter v Oslu. Zelo, zelo je zamudil odskok,« je pojasnil glavni trener Goran Janus, ki je bil bolj zadovoljen kot v nedeljo, seveda na Prevčev račun.



Stoch s skoraj 30 točkami prednosti



Lillehammer – včeraj se je na domačem prizorišču upokojil Tom Hilde – je minil povsem v znamenju Kamila Stocha, ki je doslej na norveški turneji slabo skočil zgolj v finalu Osla, kjer je vodil po prvi seriji. Na obeh tekmah je namreč dobil kvalifikacije, prispeval pomemben delež k 2. mestu Poljske na ekipni preizkušnji, včeraj pa zlahka opravil s konkurenco. Najboljši je bil tako v prvi kot v drugi seriji, drugouvrščenega rojaka Dawida Kubackega je prehitel skorajda za 30 točk.



»Počutim se odlično, ne želim pa, da me vse skupaj preveč ponese, saj bi šlo lahko s tem vse delo v nič. Zato se še vedno osredotočam na to, kaj bi lahko izboljšal,« je o formuli za 28. zmago v svetovnem pokalu dejal Stoch, ki z velikimi koraki stopa tako k zmagi v posebnem seštevku turneje raw air kot tudi k velikemu globusu.



Zgodaj zjutraj se je skakalna karavana odpravila proti naslednjemu prizorišču, Trondheimu, kjer bodo danes na sporedu kvalifikacije (17.30), jutri pa tekma (17). To bo zadnja preizkušnja v sezoni za Timija Zajca, ki ga bo nato v ekipi zamenjal Domen Prevc. Trondheim je namreč zadnja postaja z veliko skakalnico, nato sledijo le še preizkušnje na letalnicah, najprej konec tedna v Vikersundu in nato še v Planici.