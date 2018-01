Odlična generalka Slovenk pred Planico

J. P.

Dresden - Potem ko sta včeraj slovenski smučarski tekačici Alenka Čebašek in Vesna Fabjan s sedmim in dvanajstim mestom pustili odličen vtis na šprintu v prosti tehniki za svetovni pokal v Dresdnu, sta danes skupaj nastopili še v ekipnem šprintu in bili ponovno blizu vrha, končali sta kot peti. Preostale tri naše naveze - Katja Višnar in Nika Razinger med dekleti, Miha Šimenc in Janez Lampič ter Luka Prosen in Miha Dolar pri moških - so tekmovanje zaključile v polfinalu.

»Dresden se mi bo vtisnil v spomin z lepimi rezultati. Danes se nama je z Vesno posrečil res dober tek kljub vsem stikom na predajah. Toda tu je potrebno biti potrpežljiv, ne pa iti naprej za vsako ceno. Vidimo polomljene palice in takrat nimaš več možnosti. Biti moraš potrpežljiv in čakati na pravo priložnost. Na zadnji predaji so dekleta res pospešila, jaz sem dala vse od sebe, naredili sva zelo spodoben rezultat,« se je smejalo 28-letni Čebaškovi.

Štiri leta starejša Fabjanova jo je dopolnila: »Peto mesto je zelo lep rezultat. Vemo, da so kratki mestni šprinti nekoliko drugačni kot na ostalih progah. Ogromno je prerivanja in zlomljenih palic. Ostati moraš zbran. Pri predajah sva imeli kar nekaj rezerve, lahko bi opravili bolje, nekajkrat se nama je ponesrečilo. Toda takoj po predajah sva skušali nadoknaditi izgubljeno v predajah. Naposled sem še prehitela dve tekmici, peto mesto se sliši bolje kot sedmo.«

Dosežki zadnjih dveh dni v Nemčiji so najlepša možna popotnica pred naslednjo postajo svetovnega pokala prihodnji konec tedna v Planici. V soboto se bo karavana pomerila v šprintu v klasičnem koraku, v nedeljo pa še na razdalji (10 oziroma 15 kilometrov), ravno tako v klasični tehniki.

IZIDI EKIPNEGA ŠPRINTA V PROSTI TEHNIKI

Moški

1. Italija I (Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino) 12:18,31

2. Švedska I (Emil Jönsson, Teodor Peterson) + 1,07

3. Rusija I (Andrej Krasnov, Gleb Retivih) 1,23

4. Švica I (Jovian Hediger, Roman Schaad) 1,45

5. Norveška I (Kasper Stadås, Johannes Høsflot Klæbo) 1,93

17. Slovenija I (Miha Šimenc, Janez Lampič)

26. Slovenija II (Luka Prosen, Miha Dolar)



Ženske

1. Švedska II (Ida Ingemarsdotter, Maja Dahlqvist) 13:33,40

2. Švedska I (Hanna Falk, Stina Nilsson) 0,16

3. ZDA I (Ida Sargent, Sophie Caldwell) 0,23

4. Nemčija I (Hanna Kolb, Sandra Ringwald) 2,11

5. Slovenija I (Alenka Čebašek, Vesna Fabjan) 4,46

14. Slovenija II (Katja Višnar, Nika Razinger)