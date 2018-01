Olimpijske igre niso le igrišče za mlade

Boj za olimpijska odličja je v središču pozornosti vsakih iger, olimpijski duh pa odražajo tudi tisti, ki so največjo zmago dosegli že s tem, da sploh so del olimpijske družine. Tudi v Pjongčangu bo nekaj takšnih športnikov, ki z močjo volje in trdim delom premagujejo zob časa in tekmujejo na olimpijskih igrah, čeprav niso več v igri za najvišja mesta.

Žal se je tik pred igrami končala najbolj zanimiva olimpijska zgodba nemškega posebneža, princa Hubertusa von Hohenloheja. Nemški smučar in pop pevec je že na štirih olimpijskih igrah na smučarskih tekmah zastopal reprezentanco Mehike, nazadnje je v Sočiju na štartu navdušil v mariachi kostumu in (pričakovano) odstopil že po nekaj vratcih slaloma. Pri 55 letih je imel tudi nemški princ, njegova rodbina je vladala v Bad-Württenbergu v 19. stoletju, smučanja počasi dovolj, a je našel še en izziv.

V Pjongčangu bi z 59 leti lahko postal najstarejši tekmovalec, ki je kadarkoli nastopil na olimpijskih igrah. Trenutno ta rekord drži Šved Karl August Kronlund, ki je leta 1924 v Chamonixu z 58 leti zastopal Švedsko v kerlingu. Von Hohenlohe se je v začetku leta 2017 vrnil na smučišča in na tekmah v St. Moritzu še zadnjič poizkušal izpolniti olimpijsko normo, a ni uspel prismučati do cilja, zato se je misija Pjongčang 2018 končala brez uspeha, a tudi razočaranje pri Hohenloheju ni bilo preveliko. Tako se je končala »najboljša zgodba olimpijskih iger«, kot so jo poimenovali rumeni ameriški mediji.

Noriaki Kasai že osmič na OI

Iz vrst smučarskih skakalcev letos prihajata kar dve sloviti imeni, ki se kljub zrelim letom še ne želita odreči adrenalinu, ki ga prinašajo smučarski skoki. Noriaki Kasai je v Sočiju pred štirimi leti spisal novo poglavje zgodovine. Z že sedmim nastopom na olimpijskih igrah je postavil absolutni rekord, prav tako pa je z dobrimi 41 leti postal najstarejši nosilec olimpijskega odličja, osvojil je posamično bronasto kolajno na veliki skakalnici in z Japonsko vzel bron še na ekipni tekmi.

Štiri leta pozneje v skakalnih vrstah zelo priljubljeni Kasai še nima dovolj. Morda res ne kroji več svetovnega vrha, kot ga je še sezono ali dve nazaj, a je 45-letni veteran z nekaj izjemnimi skoki dokazal, da je še povsem konkurenčen in se redno uvršča med dobitnike točk. Tokrat mu bo v Pjongčangu družbo delal eden najboljših skakalcev vseh časov Janne Ahonen, ki se je kljub skoraj 41. letom še enkrat vrnil v svetovni pokal in je trenutno najboljši skakalec finske reprezentance, ki je v globoki krizi. Ahonen se redko še uvršča med dobitnike točk, bo pa v Pjongčangu še sedmič član olimpijske družine. Prav zlata olimpijska kolajna je ena redkih stvari, ki je ledeni Finec v bogati karieri ni nikoli osvojil.

Predčasno se je končala tudi olimpijska zgodba še enega žilavega Skandinavca. Ole-Einar Bjørndalen je najboljši biatlonec vseh časov in s 13 odličji tudi najboljši športnik v zgodovini olimpijskih iger. Norvežan kljub 43 letom še vedno tekmuje, a je imel v tej sezoni kopico težav z zdravjem, nazadnje pa ne na norveškem državnem prvenstvu ne na tekmah svetovnega pokala ni bil med najboljšimi, zato si ni izboril mesta v norveški biatlonski ekipi za igre v Pjongčangu. Bjørndalen se je moral razočaran posloviti od načrtov, da še poveča svojo olimpijsko bero in nekaj upanja, da ga izrine s prestola, prepustil rojakinji Marit Bjørgen. Zlata Marit pri 37 letih resda še ne sodi v enako veteransko kategorijo kot zgoraj omenjeni moški kolegi, a je v dolgi karieri, polni rekordov, prestala že kronične težave z astmo, aritmijo in rojstvo prvega otroka, zato so njeni dosežki v zadnjih letih vredni še toliko več. Bjørgnova je trenutno pri desetih odličjih z olimpijskih iger in šest let starejšega rojaka bo težko ujela, a je na minulem norveškem državnem prvenstvu s tremi zmagami potrdila, da je prav pred Pjongčangom ujela šampionsko formo.

Zanimivih zgodb bo v Južni Koreji na pretek, veterani pa vedno požanjejo še večje navdušenje publike. Olimpijski duh še vedno živi.

