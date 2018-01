Padec Petra Prevca odnesel peto mesto

J. P.

Zakopane - Slovenska reprezentanca je po velikem podvigu, moštvenem drugem mestu na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu, tudi na naslednjo postajo olimpijske sezone skakalnega svetovnega pokala v poljskih Zakopanah prišla optimistična in imela na dosegu roke končno peto mesto na ekipni tekmi, ki pa ga je odnesel padec našega zadnjega orla v finalu Petra Prevca. Potem ko je lepo doskočil pri nadvse spodobnih 133.5 metra (enako daljavo je vpisal tudi v prvi seriji), je izgubil ravnotežje in se znašel v snegu, k sreči pa jo je odnesel brez poškodb. Zaradi slabih sodniških ocen (od 11 do 11,5) je mimo Slovenije, ki se je tako morala zadovoljiti s šestim mestom, za pičle 1,4 točke švignila Japonska.

Kljub padcu pa je bil najstarejši od bratov Prevc najuspešnejši slovenski zastopnik, saj je skupno zbral 251,4 točke, kar bi ga v posamični konkurenci zavihtelo v petnajsterico, z običajnimi ocenami za drugi skok pa še nekoliko višje. Pod taktirko glavnega trenerja Gorana Janusa so tekmovali še Timi Zajc (130 in 124 metrov), Žiga Jelar (125.5 in 128.5) in Anže Semenič (122 in 123.5). Po prvi seriji je slovenska četverica držala zelo spodbudno četrto mesto, za tretjeuvrščenimi Norvežani je zaostajala več kot 30 točk, pred prvimi zasledovalci Avstrijci bežala za pičle tri desetinke, šesti Japonci pa so bili že skoraj enajst točk zadaj.

Kamil Stoch je novi rekorder domače naprave. Foto: Alik Keplicz/AP.

V finalu so Avstrijci, pri katerih je izrazito odstopal Stefan Kraft, vendarle nekoliko odskočili, tako da se je Janusova četa z Japonci udarila za peto mesto - in za las potegnila kratko. Norvežani so ostali tretji dvanajst točk za drugouvrščeno Nemčijo, za popolno evforijo v izteku pa so poskrbeli domačini Poljaki, ki so bili še za skoraj 25 točk prepričljivejši. Njihovo zmago je z novim rekordom naprave - kar 141.5 metra - potrdil zadnji mož v konkurenci, Kamil Stoch, ki bi zmagal tudi, če bi bila današnja tekma posamična. Toda le za 1,8 točke pred Nemcem Richardom Freitagom, ki se mu je posrečila druga največja daljava dneva, 137 metrov.

Norvežani so tako ostali brez rekordne šeste zaporedne zmage na ekipnih tekmah v svetovnem pokalu, ostajajo pa vodilni v pokalu narodov, imajo še 110 točk naskoka pred Nemci, medtem ko tretjeuvrščeni Poljaki zaostajajo že skoraj 700 točk. Slovenci so peti s prav tako 110 točkami prednosti pred Japonci, vsaj točko je doslej v olimpijski sezoni osvojilo štirinajst reprezentanc. Jutri bo v Zakopanah na sporedu še posamična preizkušnja z začetkom ob 16. uri, na katero se je skozi včerajšnje kvalifikacije prebilo pet Slovencev: poleg današnje četverice z ekipne preizkušnje za las tudi najmlajši od bratov Prevc, Domen.

Prevc: Vse, kar boli, je ponos

»Ne počutim sem ravno najbolje. Vse, kar boli, je sicer ponos, a ni dobro, da pri dobrem skoku padeš, kar pa se žal v našem športu dogaja. Pri pristanku sem bil rahlo nepazljiv in sem se prehitro znašel na tleh. Sicer so bili moji skoki na spodobni ravni, še boljši kot včeraj, pa že tedaj ni bilo slabo. Celotna ekipa je danes zelo solidno oddelala svojo nalogo in pokazala dobro predstavo. Jutri ne bom ničesar prehiteval, nič ne bom evforičen. Zbral se bom za vsak skok posebej, skušal počasi napredovati, uživati v zraku in trdno, varno pristati. Napravo so prenovili spodaj, doskočišče je malo bolj razpotegnjeno. Skakalnica je dobra toliko, kot si dober ti,« je strnil vtise Peter Prevc.

Trener Goran Janus je bil vesel predvsem, da se danes najuspešnejši slovenski mož ni poškodoval pri padcu: »Sicer pa je Peter opravil dva dobra skoka, prav tako Timi v prvi seriji in Žiga v finalu, medtem ko je Anže pokazal dva povprečna nastopa glede na njegovo trenutno pripravljenost. Peto mesto bi bilo danes realen rezultat, jutri pa si želim vso peterico pri točkah in s čim boljšimi uvrstitvami.«

IZIDI

1. Poljska 1092,0 točke (Maciej Kot 133 + 130 metrov, Stefan Hula 136 + 135.5, Dawid Kubacki 128.5 + 133, Kamil Stoch 134 + 141.5 R)

2. Nemčija 1067,3 (Markus Eisenbichler 130.5 + 129, Stephan Leyhe 130 + 127, Andreas Wellinger 134 + 134, Richard Freitag 135 + 137)

3. Norveška 1055,2 (Anders Fannemel 132.5 + 134, Johann Andre Forfang 133.5 + 132, Marius Lindvik 129.5 + 133, Andreas Stjernen 128.5 + 129.5)

4. Avstrija 986,8 (Manuel Fettner 127.5 + 127, Gregor Schlierenzauer 121.5 + 129.5, Michael Hayböck 125 + 125.5, Stefan Kraft 132.5 + 131.5)

5. Japonska 954,4 (Rjoju Kobajaši 125 + 127, Daiki Ito 124 + 129.5, Noriaki Kasai 125 + 118, Džunširo Kobajaši 128 + 130)

6. Slovenija 953,0 (Žiga Jelar 125.5 + 128.5, Anže Semenič 122 + 123.5, Timi Zajc 130 + 124, Peter Prevc 133.5 + 133.5 P)