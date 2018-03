Pararelna tekma: Švedski ekipna preizkušnja v Aareju, Slovenija peta

A. V., STA

Are - Švedska je zmagovalka paralelne ekipne tekme alpskih smučark in alpskih smučarjev na finalu sezone v švedskem Aareju. Švedi so v velikem finalu premagali ekipo Francije s 3:1. Tretje mesto je pripadlo Nemcem, ki so v malem finalu premagali Avstrijo (2:2). Slovenci so izpadli v četrtfinalu proti Avstriji in so tekmovanje končali na petem mestu.

Na Švedskem potekajo finalne tekme sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Del sporeda je tudi paralelna žensko-moška ekipna tekma. Na ekipni tekmi je svoje ekipe prijavilo osem reprezentanc, ob Avstriji in Sloveniji še Norveška, Francija, Italija, Nemčija, Švica in Švedska.

Slovenski alpski smučarji so na današnji paralelni moštveni tekmi svoje nastope končali v prvem krogu, v katerem so bili od Slovencev boljši Avstrijci, ki so Slovenijo izločili s 3:1 v medsebojnih dvobojih. Edino zmago je Sloveniji priborila Ana Bucik.

Zaradi le osem nastopajočih ekip je bil prvi krog tudi četrtfinale. Prvi na startu, avstrijsko-slovenski dvoboji so odprli tekmo, sta bili Goričanka Bucikova in njena avstrijska tekmica Katharina Liensberger, ki je na progi naredila napako. Bucikova je prva prišla v cilj, tako da je prvi dvoboj pripadel Sloveniji.

Naslednje tri obračune so dobili avstrijski smučarji. Martin Čater je bil počasnejši od Marca Schwarza, Meta Hrovat je bila konkurenčna, a je bila Katharina Gallhuber hitrejša v zadnjih zavojih pred ciljem, prav tako se ni izšlo Boštjanu Klinetu, ki je izgubil proti Manuelu Fellerju, ki je bil hitrejši že od starta.

Avstrija je tekmovanje končala na četrtem mestu, čeprav sta bili ekipi izenačeni, saj so bili Nemci boljši na podlagi hitrejših časov. Preostale ekipe, Švica, Slovenija, Norveška in Italija, so si razdelile peto mesto.

Za Švedsko sta nastopila oba aktualna olimpijska prvaka v slalomu Frida Hansdotter in Andre Myhrer. Anna Swenn Larsson je dobila prvi dvoboj finala proti Romane Miradoli. Noel Clement je premagal Mattiasa Hargina, Hansdotterjeva je bila boljša od Tesse Worley, Myhrer pa od Juliena Lizerouxja, ki je odstopil.

Moštvena preizkušnja je bila prvič na sporedu na finalu sezone svetovnega pokala 2005/06. Avstrija (2006, 2007, 2012) in Švica sta doslej slavili trikrat v ekipnih preizkušnjah na finalnih tekmah sezone. Švedska ima dve zmagi.

Švedi so namreč ubranili lansko zmago, ko so bili najboljši na finalu sezone v Aspnu. Švedska je tretja reprezentanca, ki je ekipno tekmo dobila na domačem snegu. Avstrijci so bili ekipni zmagovalci tudi leta 2012, ko je bil finale v Schladmingu, Švicarji pa so zmagali tudi takrat, ko je bil finale v St. Moritzu (2016) in Lenzerheideju (2014).