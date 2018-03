Peter ima takšen potencial, da se bo vrnil na vrh

Skupni zmagovalec svetovnega pokala, olimpijski prvak na veliki skakalnici, zmaga na novoletni turneji - kot drugi v zgodovini s pokrom asov -, zmaga na norveški turneji raw air za konec še planiško zmagoslavje. Sezona Kamila Stocha je bila izjemna, Poljak se je po štirih letih vrnil na vrh in o tem spregovoril posebej za Delo.



Med sezono je novinarjem začelo zmanjkovati besed, presežnikov za vaše skoke in rezultate. Kako bi sami opisali to nepozabno zimo?



Res uspešna sezona, res uspešni meseci so za mano. Za te rezultate sem trdo delal od lanskega aprila z mislijo, da moram storiti in da lahko storim nekaj bolje kot v prejšnji sezoni, nekaj več, da lahko napredujem. Vesel sem, da imam okoli sebe tako dobro ekipo, trenerji delajo veš čas, proučujejo, razmišljajo, kaj bi bilo najbolje za vsakega od nas skakalcev. Pred sezono smo naredili dobro osnovo in nato sem le še obiral sadove tega dela.



Ste pričakovali takšno sezono? Začetek namreč tega ni napovedoval.



Ponavadi štartam malce slabše. Začetki sezon so zares težavni, najprej opazujem tekmece, ugotavljam, kako skačejo, v kakšni formi so, na kakšni ravni so v primerjavi z mano. Je pa zelo pomembno, da ujameš pravi ritem, ker je sezona zelo dolga, skačemo vsak teden, v vsem tem moraš najti svojo pot. Prvih nekaj tekmovalnih tednov tako delam prav to, vem tudi, da sem v drugem delu boljši, tako da me na začetku ne grabi panika.