Peter Prevc se je po včerajšnjem spodrsljaju hitro pobral

Lillehammer - Druga izvedba norveške »surove« turneje smučarskih skakalcev (raw air) se bo jutri nadaljevala s posamično preizkušnjo na drugi postaji, v Lillehammerju, ki se bo začela ob 17. uri po srednjeevropskem času. Danes so tekmovalci že opravili kvalifikacije, v katerih so bili uspešni tudi Slovenci, ki se uvodoma v Oslu - z izjemo desetouvrščenega Jerneja Damjana - niso pretirano izkazali.

Praznih rok le Semenič

Najboljši je bil dolžnik iz Osla Peter Prevc, ki je vlekel 132 metrov daleč, kar je zadostovalo za peti kvalifikacijski dosežek (133,9 točke). Na jutrišnjo tekmo so se uvrstili še Jernej Damjan (23. mesto, 124 metrov, 121,2 točke), Nejc Dežman (24. mesto, 127 metrov, 120,8 točke), Tilen Bartol (28. mesto, 125 metrov, 119,0 točke), Timi Zajc (34. mesto, 123 metrov, 114,2 točke) in Anže Semenič (43. mesto, 120.5 metra, 108,1 točke), premalo prepričljiv pa je bil Anže Lanišek, ki je za las ujel stometrsko znamko in zasedel 64. mesto (72,0 točke) med 72 nastopajočimi.

Poljak do 139.5 metra

Kvalifikacijske zmage, in to izjemno prepričljive, se je veselil vodilni skakalec olimpijske zime, Poljak Kamil Stoch, ki je pristal šele pri 139.5 metra (153,3 točke) in vse izzivalce pustil za seboj za več kot 16 točk. Najbolj se mu je približal rojak Dawid Kubacki s skokom, dolgim 131.5 metra (136,4 točke), ki je za pičlo desetinko ugnal Norvežana Roberta Johanssona (131 metrov). Včerajšnji zmagovalec, še en domači as Daniel Andre Tande, je na desetem mestu pristal že pri 125.5 metra.

Stoch prepričljivo vodi

V skupni razvrstitvi turneje je po šestem od 16 nastopov (vštevši kvalifikacije in posamične rezultate ekipne tekme) Stoch prednost pred prvim izzivalcem Johanssonom povečal na 23,5 točke, tretjeuvrščeni še en Norvežan Johann Andre Forfang zaostaja že za 47,6 točke. Najboljši slovenski predstavnik na turneji ostaja Damjan.