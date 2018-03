Planica: Kaj so dejali po tekmi?

L. Z., STA

Planica - Današnja tekma svetovnega pokala v Planici slovenskim smučarskim skakalcem ni prinesla posebnega veselja, zato pa so bili toliko bolj zadovoljni v poljskem taboru.



Goran Janus, glavni slovenski trener: »Zelo sem razočaran, Semenič je bil diskvalificiran zaradi neustrezne prepustnosti dresa. Imeli pa smo sedem fantov v finalni seriji, lep ekipni rezultat. Malo si moral imeti sreče z vetrom, Petra Prevca je dobesedno potunkalo. Jutri je nov dan. Na ekipni tekmi bo začel Domen Prevc, drugi Robi Kranjec, tretji Anže Semenič in četrti Peter Prevc. Odločitev med Kranjcem in Jernejem Damjanom je bila težka, Jernej je konstanten, ne glede na to, da je danes 'zamočil'. A smo se tako odločili, kot sem povedal. Norvežani so številka ena ta čas, za drugo mesto pa se bomo borili.«

Kamil Stoch (Poljska, 1. mesto): »Vesel sem uspeha na meni najljubši skakalnici. Tu vedno rad nastopam. V Planico sem prišel brez pritiska, saj sem osvojil praktično že vse, kar je bilo mogoče. Zato so bili občutki med letenjem še toliko boljši.«

Johann Andre Forfang (Norveška, 2. mesto): »V Planici sem četrtič stopil na zmagovalne stopničke, po dvakrat sem bil drugi in tretji. Ta letalnica mi je zelo všeč, a nisem pričakoval drugega mesta, Kamila (Stocha, op. STA) pa je letos skoraj nemogoče premagati.«

Stefan Kraft (Avstrija, 3. mesto): »Lani sem v Planici, ki je zame najboljša skakalnica na svetu, dvakrat zmagal. Tudi letos sem dobro letel in se po dvigu forme po olimpijskih igrah, ko sem bil razočaran, povzpel na zmagovalni oder. Veselim se že naslednjih dveh dni poletov.«



Anže Semenič (Slovenija, diskvalificiran po 9. mestu): »Razočaran sem. Škoda lepega rezultata, s solidnimi skoki sem bil deveti. Bedno, a tako je, jutri je nova tekma in moram umiriti glavo. Moj dres je imel za dva litra premajhno prepustnost zraka. S tem modrim dresom že vso sezono nisem imel težav in ko sem slišal napravo, da zrak ne gre skozi, sem bil šokiran. Do jutri moramo to popraviti. Moral bi to prej preveriti sam, saj imamo napravo za merjenje v hotelu. S skoki sem bil sicer zadovoljen, malo sem bil sicer prepozen na odrivni mizi.«





Foto: Matej Družnik/Delo

Robert Kranjec (Slovenija, 10. mesto): »Zelo zadovoljen sem z zadnjim poletom, prejšnji pa ni bil na tako visoki ravni, vmes sem izgubilo oporo v zraku in sem 'padel dol'. Zadnji pa ... to je to. Po to sem prišel v Planico. Sam sebi sem dokazal, pa verjetno še komu zraven, da še vedno znam. Ne pričakujem pa, da me bodo uvrstili na ekipno tekmo.« (Kranjec si je pozneje prislužil vpoklic v reprezentanco za sobotno ekipno tekmo, op. STA)

Jurij Tepeš (Slovenija, 12. mesto): »Sem kar zadovoljen, ni bilo večjih napak in sem nadaljeval delo iz četrtka. Danes sem užival, mislil sem pred prihodom, da bo šlo še malo slabše. Sem kar zadovoljen, posebej z zadnjim skokom, ker imam običajno težave z vetrom v hrbet. Običajno imaš to težavo, če nimaš samozaupanja. In sam ga po taki sezoni, ki je daleč od prejšnjih, gotovo ne morem imeti. Zelo pa bom razočaran, če ne bom uvrščen v moštvo za ekipno tekmo.« (Tepeš je ostal brez uvrstitve v reprezentanco za sobotno ekipno tekmo, op. STA)

Peter Prevc (Slovenija, 15. mesto): »Jezen sem in brez energije. 'Zafrknil' sem prvi skok malo, druga še malo bolj. Je, kar je. Na žalost sem v zadnjem času vajen le gledati razglasitev najboljših, bom pa naredil vse, kar je možno, da se tja vrnem. Na ekipni tekmi bom skušal skočiti čez rdečo črto.«

Tomaž Naglič (Slovenija, 17. mesto): »Sem vesel in zadovoljen, moji skoki so bili na visoki ravni, mogoče finalni nekoliko slabši. V celinskem pokalu sem kar dobro nastopal, manjkal pa je preskok, da bi lahko nastopal tudi v svetovnem pokalu. In tokratni nastop lahko ocenim kot zelo uspešen.«

Bor Pavlovčič (Slovenija, 18. mesto): »Super, dosegel sem nov osebni rekord. Prvič sem letel na smučeh, sem pa iz domačega, planiškega kluba, ker sem iz Mojstrane. Planica mi je dala zato motiv, da sem v zadnjem delu še bolje delal. Vesel sem, da daleč skačem in z doseženim izidom sem še bolj vesel. Celo bolje sem skakal na letalnici kot na manjših napravah.«

Žiga Jelar (Slovenija, 24. mesto): »Želel sem priti v finale in danes opraviti tri skoke. Zato sem zadovoljen. To je moja najboljša sezona, velika motivacija za naprej. Če pogledam za nazaj, sem se veliko naučil zaradi krize v sezoni, vem, kje sem delal napake, kje sem delal preveč ... Koleno sicer še ni pozdravljeno, s pomočjo fizioterapevtov in protibolečinskih tablet je bila težava nekoliko olajšana. Poskusil bom v naslednjem obdobju narediti čim več izpitov na ekonomski fakulteti.«