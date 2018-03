Po 23 letih s prvokategornicama

Åre – Slovenska ženska smučarska reprezentanca je sezono svetovnega pokala končala brez veleslalomske tekme na finalu v Åreju. Odnesel jo je veter. V tekmovalni zimi so izstopale prav veleslalomistke, končale so jo z dvema prvokategornicama. Nazadnje je slovenski vrsti to uspelo pred 23 leti v sezoni 1994/1995.

Šteharnik: Na še višjo raven



Zima je pokazala, da brez poškodovane Ilke Štuhec slovensko žensko smučanje ne obstaja v hitrih disciplinah. Reprezentanca je ostala brez slalomske prvokategornice, saj je Ana Bucik nazadovala v svoji paradni disciplini na štartni lestvici WCSL za 10 mest. Je pa Primorka pustila pečat s premiernimi stopničkami v karieri na tekmi v kombinaciji. Največji napredek je pokazala 20-letna Meta Hrovat s krstnim vzponom na zmagovalni oder (veleslalom), prebojem med prvokategornice v isti disciplini in dvema kolajnama na mladinskem svetovnem prvenstvu (zlato v slalomu, srebro v kombinaciji). Korak naprej je uspelo narediti velesalomistki Tini Robnik s precej stanovitnimi rezultati, na štartni lestvici WCSL je napredovala za devet mest.



»Dekleta so profesionalke v pravem pomenu besede, naredijo vse, kar je treba. Sodelovanje je bilo zelo dobro, enako velja za trenerje, serviserje, kondicijske trenerje, fizioterapevte in zdravnike. Ponosen sem na uspešno skupno delo. Trudili se bomo še naprej in skušali zgodbo dvigniti še na višjo raven,« je o olimpijski sezoni, v kateri niso osvojili začrtane kolajne na največjem športnem tekmovanju v Pjongčangu, razmišljal glavni trener v reprezentanci Denis Šteharnik.



Tega nima vsaka ekipa



Pri nabiranju točk je bila najuspešnejša Ana Drev, ki tri sezone zapored sodi med veleslalomske prvokategornice. »S tem je potrdila, da je vrhunska tekmovalka. Žal ji ni uspela pika na i, želela si je stopničke. Tri sezone biti med najboljših deset je velik dosežek, to pomeni, da je njena baza dovolj široka, konkurira lahko na večini terenov in tekem,« je o najizkušenejši v ekipi, ki razmišlja o tem ali bo nadaljevala kariero ali jo končala, povedal Šteharnik, zadovoljen, ker so med najboljšo petnajsterico v veleslalomski razvrstivti sezone kar tri slovenske tekmovalke: Drevova, Hrovatova in Robnikova: »Tega nima vsaka ekipa.«



Šteharnik je vesel tudi za dobro razpoloženje v ekipi, dekleta so složna, med njimi vladajo prijateljske vezi. »Po približno 150 dneh, ki smo jih preživeli skupaj, je vzdušje še vedno pozitivno,« je dejal glavni trener, ki je na finalu zime v Åreju dekleta poslal tudi na ogled smuka, saj bi se v prihodnji sezoni lahko tam merila na svetovnem prvenstvu tudi v kombinaciji.



Reprezentanca se bo zdaj osredotočila na testiranje opreme. »Čaka nas odgovorno delo za naprej, saj si želimo ekipno poseči še višje, to pomeni, da se ne osredotočamo zgolj na eno tekmovalko. Treba bo malo več delati na testiranju materiala in menim, da je zdaj za to pravi čas,« je dejal Šteharnik, ki se bo potrudil dekletom zagotoviti širok nabor opreme za testiranje.



Ponosna in močna Američanka



Veleslalomski globus, lovoriko, ki so jo med vsemi disciplinami podelili zadnjo, je osvojila Nemka Viktoria Rebensburg. Za 92 točk je bila boljša od najboljše v disciplini v prejšnji zimi Francozinje Tesse Worley. Za Rebensburgovo je to tretji mali globus. Na osmih veleslalomih v sezoni je bila šestkrat na stopničkah.



Sezono svetovnega pokala je zaznamovala Mikaela Shiffrin z drugim velikim kristalnim globusom v karieri in petim slalomskim. Nastopila je na 26 tekmah, 18-krat se je zavihtela na stopničke, zmagala je 12-krat; slavila je v obeh tehničnih disciplinah, na paralelnih mestnih tekmah in prvič v karieri tudi v smuku. Prevladovala je predvsem v slalomu, na devetih preizkušnjah je zmagala sedemkrat, enkrat je bila druga, enkrat pa je odstopila.



»Sezona je bila zame izjemna. Na koncu vsake si vselej želim ostati močna, tako je tudi letos in na to sem ponosna,« je poudarila Američanka, ki je blestela tudi na zadnji tekmi zime, na kateri je bila od najbližje zasledovalke Wendy Holdener boljša za poldrugo sekundo. »No, tako bi se rada počutila na vsaki tekmi. Sanjam, da bi tako smučala vsakič,« je komentirala 32. slalomsko zmago (vseh skupaj v svetovnem pokalu ima 43).