Po drugem mestu zagotavlja: še so rezerve

Ljubljana – Prihajajoči vikend svetovnega pokala deskarjev na snegu na Rogli bo prelomen. Gledalci ob kratki, hitri in atraktivni progi Jasa najboljših veleslalomistov sveta ne bodo videli le na eni, temveč – prvič – na dveh tekmah, danes in jutri. Med kandidati za vrh bo tudi Rok Marguč, ki pred Pjongčangom kotira najvišje.



Vremenska napoved je ta teden izzivala in plašila predvsem prireditelje na Rogli, saj je za nocoj obetala večjo količino snega, malce pa so bili zaradi obljubljenih padavin negotovi tudi tekmovalci. Vendar pa je Marguč le zamahnil z roko: »Napoved, ki je predvidevala do pol metra novega snega, je bila malo prehuda. Kot kaže, je snežilo le sinoči, oba tekmovalna dneva pa bosta očitno delno tudi v soncu, kar je lepo povabilo za gledalce. Pa tudi če bi skrajne napovedi držale, to za prireditelje verjetno ne bi bila nepremostljiva težava, saj se je na Rogli že zgodilo, da je bilo treba čez noč očistiti progo, ki pa je bila vseeno odlično pripravljena.«



V Bad Gasteinu amatersko



In ob tem ponudi še primerjavo z Bad Gasteinom, ki ima v deskarskem svetovnem pokalu daljšo kilometrino, v olimpijski sezoni pa je gostil slalomsko preizkušnjo prejšnji konec tedna. »Tam so na utrjevanje proge poslali otroke, ki so se vozili po njej. Šele pred finalom so jo popravljali odrasli moški, a tedaj je bila že zdelana,« z nasmeškom pove edini slovenski deskar s stopničkami v tej zimi. Osvojil jih je v začetku meseca na paralelnem veleslalomu v Lackenhofu. Tedaj ga je od zmage ločila pičla stotinka, česar ne obžaluje: »Predvsem sem – po manj posrečeni minuli sezoni – dobil potrditev, da sem še v stiku s svetovnim vrhom, cilj te dni pa je prikazano prenesti tudi na Roglo.«



Kljub drugemu mestu tudi v Avstriji še ni pokazal vsega, kar zna. Po ogledu videoanalize je še našel rezerve. »Na treningih mi gre odlično, na tekmah še nisem optimalen. Strinjam se, da mi je v Lackenhofu uspela zelo dobra predstava, a imam še manevrski prostor. Napovedi za Roglo se raje vzdržim. V tej sezoni sem bil že čisto pri vrhu, zato se mi ni treba ubadati s tem. Pričakovanja na domači tekmi so vselej visoka, pozornost javnosti je večja, domači in prijatelji imajo enkrat na leto možnost, da me spodbujajo povsem ob progi,« pojasnjuje 31-letni Celjan, ki je na dosedanjih petih preizkušnjah svetovnega pokala na Jasi vselej ujel izločilne boje in elitno deseterico, višje kot do petega mesta pa še ni segel. Če želi te dni storiti korak naprej, mora (vsaj) v polfinale.



Trening na Jasi je koristil



Na Rogli je precej treniral – že med božično-novoletnimi prazniki, pa tudi minuli konec tedna. »Zagotovo se je trening obrestoval. V Bad Gasteinu smo preskočili ekipno tekmo in že takoj po petkovi posamični odšli domov. Noč je bila sicer kratka, a smo želeli izkoristiti možnost treninga na Jasi, dokler je niso – pet dni pred začetkom tekmovanj – zaprli za trening. Snežne razmere pretekli konec tedna sicer niso bile primerljive z zdajšnjimi, je bil pa zato med božičnimi prazniki, ob nizkih temperaturah, sneg podoben kot sedaj,« opisuje Marguč, eden od sedmih Slovencev na obeh veleslalomih na Rogli (štart kvalifikacij bo obakrat ob 10. uri, izločilnih bojev pa ob 14.30). Ob njem bodo tekmovali še Žan Košir, Tim Mastnak, Jure Hafner, Gloria Kotnik, Iva Polanec in debitantka Sara Goltes.



Progo bo zakoličil slovenski trener Izidor Šušteršič. »To za nas ni ne vem kakšna prednost. Je pa res, da je teren specifičen, proga ni niti dolga niti prezahtevna, obetam si majhne razlike,« napoveduje Marguč, ki je v razvrstitvi svetovnega pokala peti veleslalomist in osmi skupno v paralelnih disciplinah.