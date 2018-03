Po Goranu Janusu Gorazd Bertoncelj

J. P.

Ljubljana - Čeprav so na Smučarski zvezi Slovenije za jutri ob 11. uri sklicali novinarsko konferenco, na kateri naj bi prvič javno obelodanili ime novega glavnega trenerja smučarskih skakalcev, jih je predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič prehitel in v izjavi za nacionalno televizijo predčasno sporočil, da bo Gorana Janusa nadomestil Gorazd Bertoncelj, dosedanji glavni trener mlade A in mladinske reprezentance.

Kot je Jasnič poudaril že takoj po koncu planiškega finala olimpijske sezone, bo dosedanji trener Janus ostal v strokovnem štabu, odslej bo opravljal vlogo športnega direktorja. V nedeljo je Jasnič razkril tudi, da so v igri trije domači strokovnjaki, zamenjavo na trenerskem stolčku pa pojasnil z zasičenostjo v odnosih med tekmovalci in Janusom, ki je reprezentanco A vodil osem let. Bertoncelj se je v tej sezoni v svetovnem pokalu že kalil na novoletni nemško-avstrijski turneji štirih skakalnic.

