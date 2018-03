Po naravnem nasledstvu – Janusa zamenjal Bertoncelj

Ljubljana – Dan prej, kot je bilo predvideno, je prišlo v javnost ime novega glavnega trenerja moške skakalne reprezentance. Presenečenja ni bilo, naslednik Gorana Janusa je Gorazd Bertoncelj, doslej glavni trener mlade A in mladinske reprezentance, ki je veljal za glavnega favorita. Je pa predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič znova pokazal, da ne obvladuje položaja.



Potem ko se je v nedeljo Jasnič nespretno zagovoril, da Janus ne bo več glavni trener, je odtlej opravljal pogovore, včeraj pa odboru panoge za novega glavnega trenerja predlagal Bertonclja. Slednji je bil ob Igorju Medvedu, glavnem trenerju reprezentance B, nekako naravni Janusov naslednik, saj so njegovi varovanci v ravnokar končani sezoni sestavljali pomemben del reprezentance. Žiga Jelar, Timi Zajc, Tilen Bartol (nazadnje pa v Planici tudi Bor Pavlovčič) so pridno zbirali točke svetovnega pokala in si utrjevali mesto v ekipi, oni so prihodnost slovenskih skokov, zato je izbor logičen. Prikimal mu je tudi Peter Prevc, ki je v preteklosti prav tako že sodeloval z njim (z njim se je povezal tudi po razočaranju na letošnjih olimpijskih igrah), prav tako njegov brat Cene, Domen pa je seveda prav pod njegovim vodstvom prišel pri 17 letih do štirih zmag v svetovnem pokalu in skupnega 6. mesta.



Bertoncelj, ki je bil najprej klubski trener v Kranju, nato pa je presedlal v mladinsko reprezentanco, s katero je na velikih tekmovanjih dosegel kar nekaj uspehov, velja za študioznega človeka, ki stremi k napredku, rad proučuje stvari. Slednje bo gotovo dobrodošlo … Zanimivo, da se je Bertoncelj, sicer diplomant športne fakultete, letos prvič pridružil reprezentanci na tekmah svetovnega pokala na novoletni turneji, in sicer na predlog Gorana Janusa. Že pred sezono so se namreč dogovorili, da bo več sodelovanja med reprezentanco A in mladimi, ki jim je bilo lažje, da so imeli ob sebi trenerja, ki jih najbolje pozna.



Dva Jasničeva spodrsljaja v treh dneh



Da bo Bertoncelj novi trener, je Jasnič razkril za nacionalno televizijo, in sicer po ponedeljkovem sporočilu SZS za javnost, da do današnje novinarske konference nihče od strokovnega vodstva panoge ne bo na voljo za izjave. Tega so se držali vsi razen Jasniča, ki se je na ta način (pričakovano) odkupil TV Slovenija, ker je v nedeljo za Janusovo zamenjavo najprej povedal številnim drugim medijem, večinoma tiskanim. Jasniču tako ni spodrsnilo zgolj enkrat, ampak dvakrat v treh dneh, pri čemer je bila za razliko od nedeljskega lapsusa včerajšnja poteza skrbno načrtovana. Ali je to pravi način za človeka na takšnem položaju, pa je že drugo vprašanje …



Na naše klice se ni odzval, tako kot se ni Bertoncelj, ki je ta čas na dopustu in bo na voljo konec prihodnjega tedna. Ga pa po vrnitvi v domovino čaka veliko dela, da bo pripravil program, mandat pa bo nastopil čez več kot mesec dni, dotlej ga bo moral na majski seji potrditi še zbor panoge.



Kot je bilo napovedano, so na SZS našli tudi mesto za Janusa, in sicer so obudili mesto športnega direktorja, dosedanji pomočnik glavnega trenerja Jani Grilc pa bo prevzel mladinsko reprezentanco. Igor Medved ostaja na čelu reprezentance B, Stane Baloh pa glavni trener ženske reprezentance.