Po odpovedi finalne serije Nika Križnar četrta

Na posamični tekmi smučarskih skakalk v Rasnovu so obveljali rezultati prve serije. Do točk pet Slovenk.

J. P.

Rasnov - Smučarske skakalke so se po olimpijskem nastopu v Pjongčangu preselile v Romunijo na dve posamični preizkušnji svetovnega pokala. Na današnji prvi je nastopilo vseh šest Slovenk, ki so se brez izjeme prebile skozi včerajšnje kvalifikacijsko sito, finalni nastop pa so si zagotovile vse z izjemo Katre Komar, ki je bila na nesrečnem 31. mestu prekratka za zgolj 1,2 točke. Je pa tako razveselila domače navijače v Rasnovu, saj se je kot zadnja v finale prebila Romunka Daniela Haralambie.

Nika druga najdaljša

Da je ta čas v zares vrhunski formi, je vnovič dokazala sedma z olimpijskih iger Nika Križnar, ki bo šele prihodnji petek prestopila prag polnoletnosti. V prvi seriji je namreč izkoristila odlične vetrovne razmere in potegnila kar 93 metrov daleč, kar je bila celo druga največja daljava serije (105,0 točke), le pol metra je bila daljša Nemka Katharina Althaus, toda z dveh zaletnih mest nižje. Povsem na vrh pa zaradi vetrovnega odbitka in slabih sodniških ocen Nika vendarle ni mogla, pred finalom si je pripravila četrto izhodišče.

6,2 točke za tretjo

Povsem na vrhu sta bili tesno skupaj Althausova (118,6 točke) in vodilna skakalka sezone, Norvežanka Maren Lundby, ki je zaostajala pičle tri desetinke, tretjeuvrščena še ena Nemka Carina Vogt (89.5 metra) je imela pred Križnarjevo 6,2 točke naskoka. Za najboljšo Slovenko je bila precejšnja gneča, prekaljena Avstrijka Daniela Iraschko-Stolz je, denimo, za njo na trinajstem mestu zaostajala le 6,2 točke. Vmes sta bili še dve Slovenki: Ema Klinec (87 metrov, 101,5 točke) je imela osmo, Urša Bogataj (84 metrov, 99,5 točke) pa deseto izhodišče. V finale sta se prebili še Jerneja Brecl in Maja Vtič, ki sta ena za drugo zasedali 23. in 24. mesto.

Odpoved finalne serije

Prireditelji so se že v prvi seriji borili z neugodnimi vremenskimi razmerami, pihal je spremenljiv veter, ki je prekinjal tekmo. Ko so polovico preizkušnje spravili pod streho, so s prestavljanjem začetka druge serije skušali najti kar najugodnejše razmere za tekmovalke, nekaj po poldnevu sta se z zaletišča spustili dve finalistki, ker pa se ozračje še vedno ni umirilo, so bili prisiljeni finale odpovedati. Obveljali so torej dosežki iz prve serije, zmagala je Althausova pred Lundbyjevo in Vogtovo, do točk se je dokopalo kar pet Slovenk, najvišje je bila Nika Križnar. Četrto mesto je izenačenje njene najboljše posamične uvrstitve v karieri, enako visoko je bila že januarja v Zau.

IZIDI (le ena serija)



1. Katharina Althaus (Nem) 118,6 točke (93.5 metra)

2. Maren Lundby (Nor) 118,3 (92)

3. Carina Vogt (Nem) 111,2 (89.5)

4. Nika Križnar (Slo) 105,0 (93)

5. Juliane Seyfärth (Nem) 102,3 (86)

6. Irina Avakumova (Rus) 102,0 (83.5)

7. Sara Takanaši (Jap) 101,9 (87)

8. Ema Klinec (Slo) 101,5 (87)

9. Juki Ito (Jap) 100,3 (84.5)

10. Urša Bogataj (Slo) 99,5 (84)

23. Jerneja Brecl (Slo) 87,7 (78)

24. Maja Vtič (Slo) 86,3 (78.5)

31. Katra Komar (Slo) 79,4 (75.5)