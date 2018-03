Po popolnem vikendu finale le pika na i

Ofterschwang – Na predzadnjem slalomskem dejanju sezone na Bavarskem presenečenja ni bilo. Mikaela Shiffrin je z novo zmago dvignila še svoj peti slalomski globus v zadnjih šestih letih, na finalu sezone v Åreju bo lahko smučala povsem sproščeno. Na Švedskem bosta tudi Ana Bucik in Maruša Ferk, ki se je skozi šivankino uho prebila na finale.



Shiffrinova si je pred sezono postavila dva cilja, z zlatom na veleslalomski preizkušnji v Pjongčangu je izpolnila prvega, v Ofterschwangu pa s slalomskim globusom pritisnila piko na i izvrstni sezoni. Američanko bi z zmago na Bavarskem teoretično še lahko prehitela Petra Vlhova, a si najboljša smučarka sezone ni dovolila presenečenja. Z odličnim smučanjem na prvi progi si je nabrala dovolj prednosti, da je tudi v drugo zdržala nalet Wendy Holdener. »Vesela sem bila že v petek, a se mi je uspelo zbrati tudi v soboto. Dosegla sem, kar sem si želela, a nikakor ni bilo lahko. Wendy je zelo motivirana, tudi Frida Hansdotter po zmagi v Pjongčangu smuča zelo dobro, zato moram na vsaki dirki dati vse od sebe,« je razlagala vidno utrujena Shiffrinova. Še petič v zadnjih šestih letih bo sezono končala kot najboljša slalomistka, brez globusa je ostala le leta 2016, ko je zaradi poškodbe kolena izpustila pet tekem. Pred njo ostaja le še najboljša slalomistka doslej Vreni Schneider s šestimi globusi, Shiffrinova bi lahko njen dosežek izenačila še pred 24. rojstnim dnevom prihodnje leto. »Še vedno si želim zmagati na vsaki tekmi, a sem zelo vesela, da mi v Åreju ne bo več treba razmišljati o globusih. Lahko bom smučala povsem sproščeno,« še dodaja Shiffrinova, ki si bo pred slalomom in veleslalomom prihodnji konec tedna vzela tri dni premora, preden odide na Švedsko.



V soboto sta se od tekem svetovnega pokala poslovili veteranki Michaela Kirchgasser in Veronika Velez Zuzulova. Obe sta imeli veliko težav s poškodbami kolen, po katerih nista več našli poti do svetovnega vrha. Kirchgasserjeva je na najvišjo stopničko stopila trikrat v karieri, Zuzulova pa petkrat.



Tudi 32. mesto dovolj za finale



Na tekmi v Ofterschwangu sta tako Ana Bucik kot Maruša Ferk izpolnili cilj in potrdili mesti med najboljšimi 25 slalomistkami sezone, a Bavarsko zapuščata z mešanimi občutki. Ferkova je bila prepočasna za mesto v finalu, zaostala je skoraj štiri sekunde, a so ji šli na roko rezultati tekmic, zato je tudi brez novih točk ostala na 25. mestu v slalomskem seštevku. Bucikovi se je po 19. mestu na prvi progi ponujala priložnost za skok v prvo petnajsterico, a se v finalu še enkrat več ni znašla, pri vsakem merjenju vmesnega časa se je njen zaostanek povečeval, na koncu je bilo dovolj za 22. mesto.



Najbolj nasmejana je bila mladinska svetovna prvakinja Meta Hrovat, ki je smučanje s treninga končno prenesla tudi na tekmo, na drugi progi je bila zelo hitra, a je kaj več kot 25. mesto splavalo po vodi po veliki napaki v spodnjem delu. »Zelo vesel sem za Meto, na prvi progi je smučala previdno, pred drugo pa sva se dogovorila, naj tvega nekoliko več. Škoda je napake v spodnjem delu, ki ji je odnesla mesto ali dve, a se vidi, da je tudi v slalomu lahko zelo hitra,« je bil s smučanjem najmlajše reprezentantke zadovoljen tudi trener Denis Šteharnik.



Pester smučarski program v Åreju se z ženskim treningom smuka začenja že danes, smukaška preizkušnja bo na sporedu v sredo.