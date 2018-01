Po Rogli je za Glorio vse postalo lažje

Bansko – Očitno bo Gloria Kotnik glavni slovenski deskarski adut na OI v Pjongčangu. V zadnjem mesecu in pol je dokazala izjemno konstantnost na tekmah svetovnega pokala in nanizala štiri uvrstitve v deseterico v paralelnem veleslalomu, zadnjo včeraj, ko je bila šesta v Bolgariji. S tem se je v skupni razvrstitvi discipline prebila na 11. mesto. Žal je imela v četrtfinalu Banskega tudi smolo, saj je v dvoboju s poznejšo finalistko Selino Jörg zdrsnila pri tretjih vratih.



»Doseženo minuli konec tedna na Rogli mi je dalo novo samozavest, sproščenost in optimizem, tako da mi je zdaj lažje tekmovati, še vedno pa en cilj – spraviti pod streho optimalno preizkušnjo – ostaja nedosežen,« je poudarila 28-letna Velenjčanka, za katero je šesto mesto drugi najboljši rezultat v svetovnem pokalu, novo priložnost pa bo imela že jutri, ko bo v Banskem na sporedu še drugi veleslalom, ki bo hkrati olimpijska generalka.



Enako kot dvakrat na Rogli je tudi v Bolgariji slovensko čast v moški konkurenci reševal Tim Mastnak, ki je v pravem trenutku ujel pravo formo in se tretjič zapovrstjo prebil v izločilne boje. V osmini finala se je pomeril z drugouvrščenim iz kvalifikacij Sylvainom Dufourjem, s katerim sta bila pri vmesnem času poravnana, tik po njem pa se je Mastnak znašel v snegu in končal nastop. Manj uspešna sta bila Rok Marguč in Jure Hafner, Žan Košir pa ni nastopil. J. P.