Po vseh težavah skupno peto mesto podvig

Tjumen – Uvodni dan finala biatlonske sezone je odgnal dvome in ugibanja o končnem razpletu. Če ne bo v zadnjih dveh predstavah izjemnega zasuka, Jakova Faka ne bo na stopničkah, francoski as Martin Fourcade pa bo v nedeljo spet dvignil veliki kristalni globus.



Za Francoza bo to že sedma cenjena lovorika zapored, podoben podvig je na alpskih strminah po vrnitvi iz olimpijskega Pjongčanga, povrhu prav v naši Kranjski Gori, uprizoril Marcel Hirscher.



Od včerajšnjega dne Fourcade že ima mali globus za razvrstitev v šprintu, s prednostjo 82 točk pred zasledovalcem Johannesom Thingnesom Bøjem pa zdaj vstopa v sklepni konec tedna sezone, ko moško biatlonsko karavano čakata le še zasledovanje in skupinski štart. Izjemni francoski reprezentant, čigar uspeh je dopolnil še rojak Simon Desthieux na 2. mestu, se je iskreno veselil novega uspeha, po tekmi pa poudaril, kako je ponosen na dosežek sedmih zaporednih zmagoslavij, zdaj bi ga namreč le še čudež ustavil, da ne bi v nedeljo dvignil novega globusa.



Kljub brezhibnemu streljanju Fak 19.



Jakov Fak? Slovenski adut včeraj ni ponovil predstav najvišje ravni v sezoni, zlasti v teku je tokrat zaostal za konkurenco, kar razkriva tudi končno 19. mesto, navzlic brezhibnemu učinku na strelišču. Resda tudi Anton Šipulin, doslej največji Fakov tekmec v boju za 3. mesto skupne razvrstitve, ni blestel, a z uvrstitvijo na 10. mesto je še povečal prednost pred našim tekmovalcem.



»Težko je karkoli tako ocenjevati od daleč, najprej bi se moral z njim v miru pogovoriti,« je poudaril njegov osebni trener Uroš Velepec, ki pa ga tokrat ni na prizorišču finalne tekme v sezoni, saj je kot prvi mož stroke pri ukrajinski ženski reprezentanci ostal doma. Ukrajincev namreč zaradi političnih nesoglasij z Rusijo ni v Tjumnu in četudi se je o tej odločitvi namigovalo že dolgo, tudi med OI v Koreji, so jo dokončno sprejeli šele med zadnjo tekmo v Oslu, torej tik pred selitvijo v Sibirijo.



A ne glede na včerajšnji Fakov podpovprečen tek Velepec o svojem biatloncu ne najde slabe besede: »Ko se le spomnim, s kakšnimi težavami se je ubadal v prejšnjih dveh sezonah, je zdajšnje 5. mesto v skupni razvrstitvi pravi podvig. Verjemite, če bi nama z Jakovom nekdo pred začetkom olimpijske zime napovedal, da bo na koncu med desetimi ali petnajstimi najboljšimi, bi bila oba vesela,« je priznal med oddihom v domovini.



Velepec morda nazaj k našim biatloncem



K ukrajinskem taboru se bo zaradi sklepne analize in pogovorom z vodstvom zveze po sezoni še vrnil, nikakor pa ni nujno, da bo tam nadaljeval svojo trenersko pot. Na mizi ima nekaj različnih ponudb, prav mogoče je, da se bo vrnil tudi k slovenski izbrani vrsti in pri tej nadaljeval svoje sodelovanje z našim najuspešnejšim športnikom te smučarske sezone: na OI je osvojil srebrno kolajno, v skupni končni razvrstitvi za točke svetovnega pokala, v kateri ta čas ohranja 5. mesto, pa bo najvišje uvrščeni tekmovalec med vsemi našimi akterji zimskih aren.



Pred Fakom sta zdaj za slovo od sezone še zasledovanje in skupinski štart, v prvem bosta nastopila tudi Miha Dovžan, včeraj 34., in Mitja Drinovec (56.).