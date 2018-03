Po zgrešenem strelu ga je zmanjkalo

Holmenkollen – Klemnu Bauerju se nikakor ne izide tekma brez napak. Na včerajšnjem šprintu svetovnega pokala na Norveškem je bil pred stoječim streljanjem v odličnem položaju za stopničke, saj je držal 2. mesto, po nepobeljeni predzadnji tarči pa ga je v zadnjem krogu zmanjkalo še v smučini.



Še dolgo si bo lahko Bauer očital drugi postanek na strelski preprogi in zgrešen deveti strel. Dotlej je bil namreč na progi med najhitrejšimi, tudi streljal je hitro, morda celo prehitro, a je vedel, da druge poti na vrh ni. Tvegal je in ni se mu obrestovalo. Kazenski krog mu je pobral nekaj energije in še precej več volje, če bi namreč tudi v zadnjih dveh kilometrih tekel enako hitro kot prej v osmih, bi se v cilju sukal okrog sedmega, osmega mesta. Tako pa je v zadnjem krogu na progi pustil skoraj pol minute časa, kar je bilo naposled preveč za uvrstitev v petnajsterico.



Še pri zadnjem merjenju vmesnega časa tik pred streljanjem stoje je bil Klemen celo drugi najhitrejši, zgolj za Johannesom Thingnesom Bøjem. Za njim sta bila tudi poznejši zmagovalec Henrik L'Abee Lund, ki je zaostajal šest sekund, in najuspešnejši biatlonec zime Martin Fourcade, ki je bil še dodatni dve sekundi počasnejši. To je bil dokaz, da je imel Slovenec močne noge in hitre smuči. Če mu stoje roka ne bi zadrhtela, bi se boril za svoje prve stopničke v karieri, v svetovnem pokalu namreč više kot peti na zasledovanju v sezoni 2013/14 v Kontiolahtiju še ni bil.



Fak najboljši strelec zime



Takoj po zgrešenem strelu je 32-letni Ihančan še ohranil začetno hitrost, v zadnji krog se je namreč pognal iz osmega izhodišča in s 16 sekundami zaostanka za vodilnim. Že do naslednjega merjenja vmesnega časa je izgubil več kot 20 sekund, nato do cilja še skoraj toliko. »Seveda je vsakega zgrešenega poskusa škoda, a tokrat ocenjujem Klemnov strelski nastop v stoječem položaju kot soliden. Žal mu je v zadnjem krogu zmanjkalo nekaj moči, izgubljal je čas in mesta,« je Bauerjev nastop ocenil glavni trener Tomaš Kos, ki je bil sicer zadovoljen predvsem z ekipnim nastopom, saj se Slovenija v pokalu narodov bori za elitno deseterico. Ta hip je tik za njo, le 49 točk za Švico.



Pričakovati je bilo večji prispevek srebrnega olimpijca Jakova Faka, ki pa mu je roka na vsakem postanku zadrhtela po enkrat, zato se mu je zaostanek po celotni progi kopičil do končne debele minute in četrt, kar ni zadostovalo za več kot za 32. mesto. Imel je sicer 15. čas v smučini, celo boljšega kot Bauer, ki pa je vse prigarano zapravil v zaključku. »Jakov je, upoštevajoč dve nepobeljeni tarči, nalogo prav tako opravil solidno. Rezultat je skladen z opravljenim na strelišču,« je komentiral Kos. Fak je v devetih šprinterskih preizkušnjah te zime enajstkrat sprožil v prazno, na splošno pa je najboljši strelec med vsemi, ki so poskusili več kot stokrat. Je namreč 90,96-odstoten, prvi zasledovalec Fourcade pa 90,27-odstoten.



Francoz je imel včeraj počasne smuči, kar je nakazal že s kretnjo v cilju, saj je vedel, da bo njegov čas – čeprav je tedaj vodil – le stežka zadostoval za zmago. Naposled je moral mlajšemu od bratov Bø priznati premoč za osem desetink, oba pa je odpravil novinec na vrhu odra L'Abee-Lund, ki je bil kljub že skoraj 32 letom doslej le dvakrat na stopničkah, obakrat tretji (nazadnje v sezoni 2013/14). V skupni razvrstitvi ima Fourcade pred Bøjem še vedno 37 točk naskoka, Fak pa na petem mestu za tretjeuvrščenim Rusom Antonom Šipulinom zaostaja 63 točk. Do konca zime so še štiri posamične preizkušnje.