Po zoprni virozi spet nared za boj z elito

Oberhof – Biatlonci so si v primerjavi z najboljšimi tekači in skakalci privoščili vsaj kakšen dan sprostitve ob prehodu v novo leto, sicer so praznični čas izkoristili za trening. Vodilni slovenski adut Jakov Fak, na visokem 3. mestu sezone v svetovnem pokalu, pa je proste dneve namenil tudi okrevanju po prehladu.



»Šlo je za podobno zgodbo kot pred začetkom zime na Švedskem, ko me je viroza prisilila k nekajdnevnemu počitku. Tako sem tokrat po okrevanju namesto tekme za DP opravil trening in v dneh do odhoda v Nemčijo poskusili nadomestiti nekaj zamujenih pokljuških dni,« pravi Fak v pričakovanju nadaljevanja sezone, ki se je po treh decembrskih preizkušnjah za moško karavano preselila v Nemčijo. Koledar je že vrsto let ustaljen: Oberhofu, zimskemu središču Turingije, sledi Ruhpolding na Bavarskem, za njim bo na vrsti Anterselva na Južnem Tirolskem ob meji Italije z Avstrijo, kjer bo tudi zadnji test biatloncev pred predstavo leta – olimpijsko v Pjongčangu.



Slovenska moška vrsta je v sredo pripotovala v Nemčijo z vsemi petimi člani ekipe A: ob Faku so tu še Klemen Bauer, Lenart Oblak, Miha Dovžan in Mitja Drinovec. In če bo šlo vse po načrtu, našega najboljšega biatlonca ne bo v nedeljski štafeti. Oddih bo po šprintu in zasledovanju pomembnejši kot štart na moštveni tekmi, na kateri v tej sezoni slovenska vrsta – s Fakom ali brez njega – nima realnih možnosti za podvig.



Tretjeuvrščeni biatlonec sezone je z opravljenim v zadnjih dneh večinoma zadovoljen. »Seveda bi bilo imenitno, če ne bi bilo tistega prehlada, ki mi je preprečil vadbo hitrejšega streljanja. Toda pred šprintom v Oberhofu predvsem upam, da ga bom pričakal na spodobni ravni tekmovalne pripravljenosti, seveda pa bo najbolj pomembno ostati zdrav za januarske preizkušnje ter predvsem nato za olimpijske igre,« se dobro zaveda Fak.

Skupaj z drugimi člani reprezentance je tokrat na prizorišče te prve preizkušnje v koledarskem letu 2018 odpotoval v sredo, namesto neuradnega treninga v Oberhofu so tokrat slovenski biatlonci vadili na domači Pokljuki. »Ko sem slišal za dolge kolone na nemških avtocestah v ponedeljek in torek, sem si kar oddahnil, da smo tokrat ostali doma. Vredna premisleka v prihodnje pa je naša logistika po zadnji decembrski postaji v Franciji. Takrat smo po treh zahtevnih postajah izčrpani, pomembno bi si bilo privoščiti dobro večerjo in spanec ter nato naslednji dan odpotovati domov,« še dodaja Fak, a obenem Francijo pospravil v »dokumentacijo«. Napočil je namreč čas za izziv Oberhofa!