Pokal Vitranc bo odprl Hirscher, Kranjec s sedmico

Slovenske barve bodo na jutrišnjem veleslalomu branili še Štefan Hadalin, Aljaž Dvornik, Žan Grošelj in Borut Božič.

Kranjska Gora - Že 57. izvedbo Pokala Vitranc, tradicionalne slovenske postaje tehničnih disciplin moškega svetovnega pokala v alpskem smučanju, bo odprl zmagovalec prejšnjih dveh veleslalomov v Kranjski Gori in olimpijski šampion, Avstrijec Marcel Hirscher. Na jutrišnji veleslalomski preizkušnji, ki se bo s prvo progo začela ob 9.30 in s finalom nadaljevala ob 12.30, bo imel namreč štartno številko 1, medtem ko bo nastope elitne sedmerice zaokrožil glavni domači adut Žan Kranjec.

Prvič v najboljši sedmerici

Slovenski junak Pjongčanga, kjer je zasedel nehvaležno četrto mesto, bo sploh prvič doslej štartal v najboljši sedmerici, kar je logična posledica odličnih dosežkov v olimpijski zimi, ki jih je nadgradil s krstnimi stopničkami v svetovnem pokalu, sredi decembra je bil v Alti Badii tretji. V Kranjski Gori doslej še ni mešal štren povsem pri vrhu, najboljši je bil predlani, ko je bil dvakrat šestnajsti. Dobitnika srebrne in bronaste olimpijske kolajne, Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault, bosta jutri štartala kot četrti oziroma tretji.

Še štirje med zadnjimi

Preostala četverica Slovencev bo jutri nastopila globoko v ozadju. Štefan Hadalin, ki se je v tej sezoni svetovnega pokala že dvakrat dokopal do veleslalomskih točk (v začetku decembra je bil v Beaver Creeku 16.), bo nosil številko 55, Aljaž Dvornik 63, Žan Grošelj 65 in debitant na preizkušnjah te ravni Borut Božič 69, torej bo nastopil kot predzadnji, za njim se bo po podkorenski strmini spustil zgolj še predstavnik Kosova Albin Tahiri, sicer zobozdravnik z Raven na Koroškem. Prvo progo bo zakoličil Janez Slivnik, trener v avstrijski reprezentanci, predtekmovalka bo Tina Robnik.

Sneg povzročal preglavice

Kranjskogorskim prirediteljem je dodatne preglavice vnovič povzročal sneg, ki je delavce nekajkrat poslal na progo, ki so jo morali s smučmi zgladiti in odstraniti odvečno odejo. Spremenljivo vreme z malenkost višjimi temperaturami v zadnjih dneh pa je povzročilo, da se je snežni beton na posameznih delih proge nekoliko zmehčal. Pred vodjem tekmovanja Alešem Vidicem je tako še ena kratka in neprespana noč.

Vidic: Proga bo zdržala

»V 95 odstotkih je proga ledena in bo zdržala vse tekmovalce. Ker je ledeno spodaj, najnižje številke morda sploh niso najboljše. Ker ne bo pravega oprijema, sploh po ogledu, ko se bo ta sneg oddrsal proč, bo led še bolj zglajen. Včasih se zgodi, da je številka 7, ki jo jutri nosi Kranjec, morda celo boljša. Prvi tekmovalci bodo led malenkostno narezali z robniki in bo nato oprijem hitrejši. Na nekaterih delih je res gladko, oprijema potem na robnikih ni takšnega, kot bi si želeli,« je za STA poudaril Vidic.