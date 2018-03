Pokal Vitranc, veleslalom: Hirscher z drugega planeta, Kranjec peti

J. P.

Kranjska Gora - Olimpijski zmagovalec Marcel Hirscher se je že pred finalom svetovnega pokala v alpskem smučanju v švedskem Åreju dokopal do veleslalomskega malega kristalnega globusa, četrtega zapovrstjo in petega doslej, skupaj ima zdaj v vitrini že šestnajst globusov! Potrdil ga je z mojstrsko zmago na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, na podkorenski strmini je prvega zasledovalca, Norvežana Henrika Kristoffersena, odpravil za debelo sekundo in pol (+ 1,66), kar sicer ni bila rekordna razlika. Tretje mesto je zasedel Francoz Alexis Pinturault, kar pomeni, da je bil vrstni red povsem enak kot na nedavnem olimpijskem veleslalomu v Pjongčangu.

Hirscher ima pred finalom sezone že nedosegljivo prednost 125 točk pred Norvežanom, kar pomeni, da bo zadnji veleslalom olimpijske zime zanj zgolj še formalnost. Avstrijec je vpisal že trinajsto zmago v sezoni, enajsto v svetovnem pokalu, šesto v tej disciplini. V vodstvu je bil že po prvi progi, ki jo je zakoličil njegov reprezentančni trener, sicer Slovenec Janez Slivnik, v drugo pa je - ponovno z daleč najboljšim časom - razliko več kot podvojil. Razkorak do desetouvrščenega je bil že skoraj pet sekund, do zadnjega dobitnika točk pa natanko sedem sekund. Marcel je tako vknjižil tudi trojček zaporednih podkorenskih zmag.

Odlično, daleč najbolje doslej pred domačim avditorijem v Kranjski Gori (pred tem ni bil nikdar boljši kot šestnajsti), je nastopil tudi vodilni slovenski adut Žan Kranjec, ki je bil prvič v karieri član elitne sedmerice. Po prvi progi je bil celo v igri za stopničke, druge v sezoni, saj je imel tretje izhodišče, ki pa ga v finalu ni znal zadržati. Vseeno je moral biti zadovoljen tudi s petim mestom, za zmagovalnim odrom je zaostal skoraj sekundo. »Seveda je peto mesto lep rezultat in sem z njim zadovoljen, priznam pa, da sem upal na še kaj več. Na drugi progi je bilo nekaj napak, k sreči pa sem imel dobro izhodišče,« je takoj po tekmi poudaril Kranjec. Do točk se je s 27. mestom dokopal tudi Štefan Hadalin, Žan Grošelj in 17-letni debitant Borut Božič sta bila na prvi progi prepočasna za finale, Aljaž Dvornik pa je odstopil.

Jutri bo na Pokalu Vitranc na sporedu še slalom z začetkom ob 9.30 in nadaljevanjem s finalom ob 12.30.

IZIDI

1. (1.) Marcel Hirscher (Avs) 2:20,76

2. (2.) Henrik Kristoffersen (Nor) + 1,66

3. (3.) Alexis Pinturault (Fra) 2,51

4. (5.) Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 2,78

5. (3.) Žan Kranjec (Slo) 3,44

6. (7.) Manuel Feller (Avs) 3,64

7. (6.) Victor Muffat-Jeandet (Fra) 3,87

8. (9.) Rasmus Windingstad (Nor) 3,93

9. (11.) Tommy Ford (ZDA) 4,44

10. (19.) Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 4,75

27. (30.) Štefan Hadalin (Slo) 6,80

41. Žan Grošelj (Slo)

42. Borut Božič (Slo)

Aljaž Dvornik (Slo) odstopil na prvi progi

Marcel Hirscher je bil na obeh progah zelo dominanten. Foto: Tomi Lombar/Delo.



Uradno slovo Andreja Šporna

Pred domačim avditorijem pa je danes smučarsko kariero tudi uradno zapečatil 36-letni kranjskogorski specialist za hitre discipline Andrej Šporn, ki je največji uspeh vpisal januarja leta 2010 na smuku v slovitem Kitzbühlu, ko je zasedel drugo mesto, švicarski zmagovalec Didier Cuche je bil od njega hitrejši za 28 stotink. Z velikih tekmovanj je imel smukaško šesto mesto s svetovnega prvenstva leta 2011 v Garmisch-Partenkirchnu. Šporn je tekmovalno slovo napovedal na decembrski novinarski konferenci v Celju, danes pa se je pred začetkom finala po podkorenski strmini spustil po smukaško: »Enkrat enostavno pride do te zahtevne odločitve. Poškodba je bila tako huda, da se kolegom iz smukaške ekipe nisem mogel pridružiti na poletnih pripravah v Čilu. Po padcu koleno ni bilo pripravljeno za nadaljevanje kariere. Vselej sem skušal doseči vrhunske rezultate, že ob polni pripravljenosti se ti kdaj ne izide, zdaj, ko nisem pripravljen, pa zagotovo ni bilo vredno tvegati.«

POTEK PRVE PROGE

Na prvo progo, ki jo je zakoličil trener avstrijske reprezentance, Slovenec Janez Slivnik, se je prvi pognal branilec lanske vitranške zmage, olimpijski šampion in vodilni v veleslalomski razvrstitvi svetovnega pokala Marcel Hirscher, ki je včeraj v Kranjski Gori praznoval 29. rojstni dan. Avstrijec je nastopil brezkompromisno in brez napak, že ko je prečkal ciljno črto, je bilo jasno, da bo njegov čas - 1:10,12 - težko sklatiti z vrha. Napovedal je resen lov na že šesto zmago v tej disciplini v olimpijski zimi.

Prvi od šestih Francozov, Mathieu Faivre, je odstopil že pri šestih vratih, potem ko ga je v zavoju prineslo prenizko in ni ujel naslednjih, njegovo usodo je nekaj minut pozneje delil Šved Matts Olsson, ki ga je ravno tako izvrglo že v zgornjem delu. Drugi francoski adut, bronasti olimpijec Alexis Pinturault, je po vsej progi kopičil zaostanek in v cilj prismučal skoraj sekundo in pol počasneje kot Hirscher, zato pa se je nekoliko boljši nastop posrečil dobitniku srebra iz Pjongčanga Henriku Kristoffersenu.

Pri vseh treh merjenjih vmesnega časa je namreč Norvežan zaostajal manj kot dri desetinke, spodaj pa pustil skoraj pol sekunde, kar pa je vseeno zadostovalo za udobno drugo mesto (+ 0,73). Avstrijec Manuel Feller je deloval povsem razglašeno, elitno sedmerico pa je, ob bučni podpori domačih navijačev, zapečatil Žan Kranjec. Že zgoraj je zaostal debele pol sekunde, nato pa do zadnjega merjenja vmesnega časa domala ni več izgubljal, bil je celo blizu Kristoffersenu. Žal pa je spodaj podvojil zamudo in se na tretjem mestu izenačil s Pinturaultom.

Tekmo so morali za kratko prekiniti ob nastopu Italijana Floriana Eisatha, ki si je pred leti na vitranškem veleslalomu že zlomil roko, tokrat pa ga je izstrelilo v zaščitno ograjo, potem ko je zapeljal na grbino in z nogo zataknil vratca, a je takoj pomahal, češ da je z njim vse v redu, in po nekaj minutah sam prismučal do cilja. Po prekinitvi se je po podkorenski strmini spustil Američan Ted Ligety, s šestimi zmagami najuspešnejši veleslalomist v Kranjski Gori. A tudi njemu se je zalomilo že pred prvim vmesnim časom, pred naslednjim merjenjem je odstopil.

Njegovo usodo je delil tudi Francoz Thomas Fanara, ki je bil na Vitrancu pred tremi leti že tretji. Petnajsterico je zaokrožil italijanski veteran Manfred Mölgg, ki pa ravno tako ni mešal štren na vrhu, tako da je po nastopu najboljših prepričljivo vodil Hirscher pred Kristoffersenom, tretje mesto pa si je s Pinturaultom - na navdušenje domačega avditorija - delil Žan Kranjec. Njun prvi zasledovalec, Norvežan Leif Kristian Nestvold-Haugen, je za njima zaostajal 23 stotink. Osip je bil, ob že petih odstopih, kar tretjinski.

Tekmovalci z višjimi štartnimi številkami niso mogli več krojiti vrha, edini, ki se je iz ozadja prebil v deseterico, je bil Norvežan Rasmus Windingstad, ki je šel na progo kot 36., a si zagotovil odlično deveto izhodišče, vendar z ogromnim, več kot trisekundnim zaostankom. Ob njem so bili med najboljšimi desetimi po prvem nastopu zgolj veleslalomisti s štartnimi številkami od 1 do 11. Zahteven teren je bil izjemno selektiven, od 70 nastopajočih jih je ciljno črto prečkalo zgolj 44.

Med njimi je bil tudi Štefan Hadalin, ki je s številko 55 kot zadnji, trideseti, ujel finale, za vodilnim Avstrijcem pa je zaostal skoraj pet sekund. Lovil je svoje tretje veleslalomske točke v sezoni in bil finalist z najvišjo štartno številko. Žan Grošelj in komaj 17-letni debitant Borut Božič, sicer najmlajši udeleženec tekme, sta bila več kot sedem sekund in pol prepočasna in sta se za eden za drugim zvrstila na 41. in 42. mestu, medtem ko je bil Aljaž Dvornik eden od mnogih, ki niso videli cilja. Štart finala bo ob 12.30.

IZIDI PRVE PROGE

1. Marcel Hirscher (Avs) 1:10,12

2. Henrik Kristoffersen (Nor) + 0,73

3. Žan Kranjec (Slo) 1,41

3. Alexis Pinturault (Fra) 1,41

5. Leif-Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 1,64

6. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2,20

7. Manuel Feller (Avs) 2,32

8. Luca de Aliprandini (Ita) 2,45

9. Rasmus Windingstad (Nor) 3,11

10. Justin Murisier (Švi) 3,14

30. Štefan Hadalin (Slo) 4,92

41. Žan Grošelj (Slo) 7,62

42. Borut Božič (Slo) 7,85

Aljaž Dvornik (Slo) odstopil

Aljaž Dvornik je bil eden mnogih, ki niso videli cilja. Foto: Tomi Lombar/Delo.

POTEK FINALA

Štefan Hadalin je imel v finalu, pred katerim je tudi uradno kariero zapečatil specialist za hitre discipline Andrej Šporn, ki se je po podkorenski strmini spustil v smukaški preži, odlično izhodišče, saj je šel na progo, ki jo je zakoličil italijanski trener Davide Salvadore, kot prvi. Imel je torej idealne razmere, ki pa jih ni dobro izkoristil, delal je napake in bil opazno prepočasen (2:27,56), kar je potrdil že tekmovalec, ki se je na teren pognal takoj za njim. Slovak Adam Zampa ga je namreč pustil za seboj za 1,15 sekunde.

Vseeno si je »Štef« zagotovil tretje točke v olimpijski zimi, na rahlo napredovanje pa je računal predvsem v primeru večjega osipa. Toda finalna proga ni bila tako zahtevna in selektivna kot prva, do nastopa najboljše deseterice ni namreč zahtevala niti enega odstopa. Pred elito sta bila v dvojnem vodstvu Američana, Tommy Ford si je z odličnim spodnjim delom zagotovil 31 stotink naskoka pred Ryanom Cochran-Sieglom. Prvi, ki v drugo ni prečkal ciljne črte, je bil Švicar Justin Murisier, deseti po polovici tekme.

Za prvovrstno presenečenje je tik pred televizijskim premorom poskrbel Norvežan Rasmus Windingstad s štartno številko 36, ki ni bil do danes še nikdar boljši kot 22., pa še tedaj na paralelni preizkušnji. Še pri zadnjem merjenju vmesnega časa je bil kar 1,14 sekunde hitrejši od Forda, spodaj se je razlika več kot prepolovila, vseeno pa je zadržal pol sekunde naskoka in si zagotovil daleč najboljši dosežek kariere. Na vrhu vitranške strmine pa je bila le še veleslalomska elita.

Italijan Luca de Aliprandini je v preveliki želji odstopil že pred prvim merjenjem vmesnega časa, rahlo oboleli Avstrijec Manuel Feller pa je vso prednost zapravil že zgoraj, a na zadnji strmini pohodil stopalko za plin in prevzel vodstvo za 29 stotink. Njegov čas je bil nedosegljiv za Francoza Victorja Muffata-Jeandeta, ki je bil 23 stotink prepočasen, vodstvo pa je nato prevzel peti po prvem nastopu, Norvežan Leif Kristian Nestvold-Haugen. Fellerja je pustil kar 86 stotink za seboj, s čimer je vrgel rokavico najboljšim, tudi Žanu Kranjcu.

Bronasti olimpijec Alexis Pinturault je zelo počasi višal prednost - pri prvem merjenju je bil šest stotink spredaj, pri drugem osem, pri tretjem 18, v cilju pa 27 stotink hitrejši! To je bil velik izziv tudi za glavnega slovenskega aduta Žan Kranjca, ki pa si je že zgoraj nabral 34 stotink zaostanka, ki se je nato le še kopičil do cilja. Bil je 93 stotink počasnejši, kar ga je tedaj zavihtelo na tretje mesto. Od upanja po stopničkah pa se je moral posloviti po nastopu Henrika Kristoffersena, drugouvrščenega po polovici tekme.

Norvežan je za 85 stotink prevzel vodstvo in zdelo se je, da bi utegnil imeti olimpijski zmagovalec Marcel Hirscher nekaj težav na poti do zmage. Toda prepričljivi Avstrijec se je požvižgal na vse, ničesar ni prepustil naključju, ciljno črto je prečkal s kar 1,66 sekunde naskoka pred prvim zasledovalcem. Pinturault je za njim zamudil že več kot dve sekundi in pol, Kranjec na petem mestu še skoraj sekundo več. Do štirih točk se je s 27. mestom dokopal tudi Hadalin, Slovenija je imela tako po desetletju spet dva veleslalomista pri točkah na Pokalu Vitranc.