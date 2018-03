Poleg klasičnih stvari je treba vedno dodajati atrakcije

Ljubljana – Rezultati slovenskih smučarskih skakalcev v tej sezoni niso tako blesteči, kot so bili v nekaterih preteklih sezonah, a planiška prireditev prihodnji teden bo gotovo spet svojevrsten praznik. Prirediteljem sicer v teh dneh vreme ni najbolj naklonjeno, saj imajo težave s prevelikimi količinami snega, za nameček naj bi v prihodnjih dneh zapadel nov.



Kranjskogorska občina je v tej zimi gostila več tekem svetovnega pokala – najodmevnejše so bile ženske in moške v alpskem smučanju ter tekaške preizkušnje –, zdaj prihaja še češnja na torti, finale skakalne sezone. Evforija izpred dveh let, ko je kraljeval Peter Prevc, je neponovljiva, prireditelji pričakujejo, da si bo vse dneve skupaj tekmovanja ogledalo med 60.000 in 70.000 navijačev, v predprodaji so prodali 20.000 vstopnic, v primerjavi z lani je prodaja padla za 15 odstotkov. A pravi ljubitelji skokov (poletov) bodo vsekakor prišli, ne nazadnje so Slovenci januarja v Oberstdorfu postali ekipni svetovni podprvaki v tej disciplini, bržčas bodo še koga spodbudili, če bodo v soboto in nedeljo prišli do dobrih uvrstitev na letalnici v Vikersundu. Seveda ne gre pozabiti na vedno številčne Poljake, ki bodo skoraj gotovo pod Poncami slavili skupno zmago Kamila Stocha v svetovnem pokalu.



Dela na letalnici prehajajo v sklepno fazo, a so imeli prireditelji precej preglavic z obilico snega, toliko ga v tej fazi niso imeli še nikdar oziroma jim tokrat ne pomaga niti narava, s tega vidika je letošnja Planica ena najzahtevnejših doslej. »Lani smo imeli podobno veliko snega, a je sonce sodelovalo z nami, tokrat ni, kar je povečalo tudi stroške. Če bi sodelovalo, bi jih bilo za kakšnih 100.000 evrov manj, kot jih je bilo zdaj, ko smo ga morali odvažati s stroji. Odvečnega snega je za eno smučišče v Kranjski Gori, nova pošiljka pa prihaja že v ponedeljek. Pričakujemo dodatnih 30 cm in naša želja je, da bo letalnica pred napovedanim sneženjem v veliki meri pripravljena, tako da sneg le še odstranimo,« je poročal vodja tekmovanja Jelko Gros, ki med tekmovanji resda pričakuje lepo vreme, ta čas se zdi vprašljiva le nedelja, če bi padavine prišle z enodnevnim zamikom, bi bilo to za prireditelje idealno.



Planica 7



V prireditvenem odboru so ponosni tudi na novost, Planico 7, posebno točkovanje, za katerega bo štelo vseh sedem skokov od četrtkovega kvalifikacijskega naprej, najboljši pa bo prejel dodatnih 20.000 švicarskih frankov. Zadnje čase je to postal kar trend, lani je tako nastala norveška turneja raw air, ki prav tako posebej nagrajuje najboljše, letos Willingen 5, zdaj torej Planica 7.



»Za novost smo se odločili, ker menimo, da je treba poleg klasičnih stvari vedno znova dodajati atrakcije. Tega ne moreš storiti z drobižem, zato je dodatek takšen, kot je. V preteklosti je bilo že več pozivov prirediteljem, da lahko povečajo denarni sklad, in to je eden od načinov, da se nagradi zmagovalca. Če bi se denar porazdelil na vse, bi bili zneski zelo majhni, dejstvo pa je, da se je prav najboljšim najbolj poznala sprememba, ko so se začeli nagrajevati vsi finalisti tekem svetovnega pokala. Na ta način se jim zdaj lahko vrača. Zdi se mi prav, da veliki prireditelji, ki se ne ukvarjajo s tem, kako bodo preživeli, ampak s tem, kako bodo dogodek pripravili na čim višji ravni, pomislijo tudi na to plat,« še pravi Gros, prepričan, da je tudi to eden od načinov, da si Planica še bolj utrdi mesto v koledarju mednarodne zveze na koncu sezone, saj si predvsem Norvežani želijo, da bi oni gostili veliki finale zime.