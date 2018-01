Poleti v Kulmu: Damjan diskvalificiran zaradi neustreznega dresa

N. Gr., A. V.

Taupliz - Jernej Damjan, ki je bil sprva peti na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev na letalnici na Kulmu in s tem najboljši Slovenec, je bil po tekmi diskvalificiran zaradi neustreznega dresa, tako kot tudi Norvežan Johann Andre Forfang, ki je bil sprva osmi. Obema so priznali prva skoka in sta končala na 29. in 30. mestu.

Zmagal je Norvežan Andreas Stjernen (229 in 226 m/407,6). Drugi je bil njegov rojak Daniel Andre Tande (210,5 in 240,5 m/405,1), tretji pa Švicar Simon Ammann (218 in 227,5 m/399,9). Šesti je bil Peter Prevc kot najboljši Slovenec (219 in 214 m/392,4).

Osmi je bil Anže Semenič (211,5 220,5 m/386), ki je s tem dosegel najboljšo uvrstitev doslej, 11. Domen Prevc (205 in 211 m/372,1), 18. pa Tilen Bartol (190,5 in 206,5 m/352,6).

Med 40 nastopajočimi je na 35. mestu končal Žiga Jelar (177 m/144,7), ki se ni uvrstil v finale.

»To šesto mesto pomeni, da se uvrstitve in skokih izboljšujejo. Pomeni, da se nekaj premika. Že dva dni sem na Kulmu zadovoljen, veliko se dogaja v pozitivno smer. Imel sem sicer napako pri odskoku, ko sem še malo bolj v stresu, se kakšna napaka hitreje prikrade. To je treba preprosto odskakati in prerasti,« je povedal Peter Prevc.

»Šele v garderobi sem zvedel za diskvalifikacijo. Pričakoval sem, da bom med deseterico. Toda solidne skoke je treba pokazati tudi na tekmi. Imam še rezerve v preletu, pa na odskočni mizi. Toda sedaj bom lahko šel lažje jutri na tekmo,« je povedal Semenič.

Domen Prevc pa je ocenil: »Zadovoljen sem in vesel, da gre vse nekako na bolje. Na tekmi pa, povedano po pravici, sama tehnika, sami skoki, so šli navzdol. Lahko bi vse naredil veliko bolje, kar sem pokazal na vseh skokih za trening in danes v poskusni seriji. Na tekmi želim še malce dodati, a ravno to mi na koncu odvzame metre. Nekaj želim še dodati in napaka je tu. Trenerji me mirijo in zato gre lahko spet vse normalno naprej. Za jutri rezultatskih ciljev nimam. Zelo vesel bi bil, če bi dvakrat skočil zelo daleč in če bi tudi ostali leteli zelo daleč, bi bil še vseeno zelo vesel, če bi bil še enkrat na 11. mestu.«

Stjernen je vodil že po prvi seriji. Drugi je bil štirikratni olimpijski zmagovalec Ammann s 6,2 točke zaostanka, tretji Peter Prevc, ki je imel le 1,1 točke zaostanka za Ammannom, četrti pa Damjan s štirimi točkami zaostanka za drugim mestom. Deveti je bil Semenič, 13. Domen Prevc, 26. pa Bartol.

Slednji je v drugi seriji poletel 206,5 m in prehitel tudi Poljaka Kamila Stocha, vodilnega v pokalu in zmagovalca novoletne turneje. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Sočija 2014 je bil po prvi seriji šele 23., na koncu pa je zasedel 21. mesto.

Tande, sedmi pred finalom, je v drugem skoku letel le štiri metre manj od rekorda skakalnice (244 m), ki ga je Peter Prevc postavil 16. januarja 2016, ko je na Kulmu postal svetovni prvak v poletih. Prevcu tokrat ni šlo tako dobro in je po 214 metrih finala nazadoval v skupni razvrstitvi, zmagovalni oder pa je ušel tudi Damjanu, ki je po črtanju finalnega izida nazadoval celo na rob trideseterice. Tako bo namesto 4500 švicarskih frankov nagrade dobil le 200.

Pred zadnjima dvema tekmovalcema sta bila na čelu Tande in njegov rojak Robert Johansson, ki so mu namerili 230 m. Izkušeni 36-letni Ammann je zdržal pritisk in obdržal mesto med prvo trojico ter napovedal dobre nastope tudi na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu konec prihodnjega tedna. Preprečil je trojno norveško zmagoslavje, Stjernen pa je slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

Norveška je napovedala zlato medaljo na ekipni tekmi na SP, saj je bil četrti tekmovalec te skandinavske države Johann Andre Forfang mesto za Prevcem, pred slednjega pa se je uvrstil japonski veteran Noriaki Kasai. Med deseterico sta bila še dva Avstrijca, Clemens Aigner (7.) in Stefan Kraft (9.). Mesto za Kraftom je bil najboljši nemški predstavnik Markus Eisenbichler, Poljaki pa so imeli le še enega predstavnika med prvo petnajsterico; Stefan Hula je bil 14.

»Jernej je bil diskvalificiran zaradi propustnosti dresa, ki po FIS pravilih mora biti 40, Jernej pa ima 38. To je v bistvu zelo malo, a dovolj za diskvalifikacijo. Glede tega sem zelo razočaran, a jutri je nov dan. Peter je končal na šestem mestu in to je v redu. Za kaj več bo treba sestaviti dva vrhunska skoka. Domen se je v svetovnem pokalu do zdaj vrtel med 25. in 30. mestom, zdaj pa je kar na enkrat višje in ko si tam, si želiš še več. In takrat se dogajajo napake in enostavno bo moral tudi on narediti dva dobra skoka za kaj več. Z Anžetom smo se že pred prihodom na Kulm šalili, da mora izboljšati moj rezultat od tukaj, ko sem bil osmi. Danes je bil osmi in je rezultat izenačil in upajmo, da bo jutri še bolje, «je tekmo strnil slovenski trener Goran Janus.

V nedeljo bo na Kulmu še druga tekma, ki se bo s kvalifikacijami začela ob 12.30, ob 14.15 pa je na programu prva serija.

Izidi:

1. Andreas Stjernen (Nor) 407,6 (229,0/226,0 m)

2. Daniel-Andre Tande (Nor) 405,1 (210,5/240,5 m)

3. Simon Ammann (Švi) 399,9 (218,0/227,5 m)

4. Robert Johansson (Nor) 399,0 (211,5/230,0 m)

5. Noriaki Kasai (Jap) 395,0 (216,0/227,0 m)

6. Peter Prevc (Slo) 392,4 (219,0/214,0 m)

7. Clemens Aigner (Avt) 388,3 (215,5/216,5 m)

8. Anže Semenič (Slo) 386,0 (211,5/220,5 m)

9. Stefan Kraft (Avt) 385,5 (205,5/223,5 m)

10. Markus Eisenbichler (Nem) 376,7 (204,0/217,0 m)

11. Domen Prevc (Slo) 372,1 (205,0/211,0 m)

...

18. Tilen Bartol (Slo) 352,6 (190,5/206,5 m)

29. *Jernej Damjan (Slo) 195,4 (218,5 m)

- ni se uvrstil v finale:

36. Žiga Jelar (Slo) 144,7 (177 m)

(* Opomba: Jerneja Damjana so po 5. mestu na tekmi diskvalificirali zaradi neustreznega kombinezona v 2. seriji)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Kamil Stoch (Pol) 733

2. Richard Freitag (Nem) 711

3. Andreas Wellinger (Nem) 585

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 565

5. Stefan Kraft (Avt) 428

6. Junshiro Kobayashi (Jap) 410

7. Anders Fannemel (Nor) 375

8. Johann Andre Forfang (Nor) 352

9. Robert Johansson (Nor) 344

10. Markus Eisenbichler (Nem) 338

...

13. Jernej Damjan (Slo) 276

17. Peter Prevc (Slo) 200

24. Anže Semenič (Slo) 109

25. Tilen Bartol (Slo) 101

30. Timi Zajc (Slo) 70

37. Žiga Jelar (Slo) 36

38. Domen Prevc (Slo) 31

47. Nejc Dežman (Slo) 6