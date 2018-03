Poleti v Planici: Stoch v prvi seriji razred zase, Prevc z 8. izhodiščem (V ŽIVO, finale)*

J. P.

Planica - V dolini pod Poncami je vse nared za zadnje dejanje sezone svetovnega pokala smučarskih skakalcev, drugo planiško posamično preizkušnjo v smučarskih poletih, ki bo določila tudi dobitnika malega kristalnega globusa. Na tekmi, ki se bo začela ob 10. uri, bo nastopilo zgolj enaintrideset najboljših orlov v olimpijski sezoni svetovnega pokala, kar pomeni, da množica domačih navijačev tokrat ne bo mogla bodriti treh izjemnih letalcev - Domna Prevca, Roberta Kranjca in Jurija Tepeša, ki imajo za seboj ponesrečeno zimo.

Vsi prek 200 metrov

V poskusni seriji je najdlje med vsemi, kar 247.5 metra, neslo Tilna Bartola, ki pa je odskočil s treh zaletnih mest više kot Kamil Stoch, ki je bil zgolj pol metra krajši in zato zmagovalec serije, tik za njim se je uvrstil Peter Prevc, ki je s šestega zaletišča jadral 237.5 metra daleč. Danes bosta v planiško ozračje poletela še dva slovenska zastopnika, Anže Semenič je v poskusni seriji pristal pri 231 metrih, Jernej Damjan pa je bil s poskusom, dolgim 213 metrov, med skromnejšimi med vsemi. Prav vsi nastopajoči so presegli dvestometrsko znamko.

POTEK PRVE SERIJE

V stabilnih dopoldanskih vetrovnih razmerah je iz slovenske štiriperesne deteljice domače privržence prvi na noge spravil starosta Jernej Damjan, ki je nastopil podobno kot v poskusni seriji, doskočil pri 214 metrih in z izkupičkom 185,2 točke zasedel takratno tretje mesto, kar ga je seveda popeljalo v finalno serijo, brez katere je ostal en sam udeleženec današnje zadnje tekme v olimpijski zimi - to je bil Avstrijec Manuel Fettner, ki ni ujel dvestotice. Damjan pa si vrhunskega izhodišča ni mogel obetati.

V dobro napolnjenem ciljnem izteku je ponovno završalo ob nastopu Tilna Bartola, ki je v poskusni seriji vpisal celo drugo največjo slovensko daljavo vseh časov (247.5 metra), zgolj Peter Prevc je doslej potegnil dlje, natanko do 250-metrske znamke. V prvi seriji je bil z dveh zaletnih mest niže (s sedmega) resda nekoliko krajši, a je zelo spodobnih 222 metrov zadostovalo za takratno drugo mesto. S 196,2 točke je za vodilnim Nemcem Karlom Geigerjem zaostajal debelih petnajst točk.

Kmalu za reprezentančnim kolegom je nastopil še petkov diskvalificirani osmoljenec Anže Semenič, ki je danes v poskusni seriji prav tako preletel 230 metrov, v prvi pač ne. Pristal je pri natanko 220 metrih, kar ga je poneslo na takratno četrto mesto, za Bartolom je zaostal za pičlih devet desetink (195,3 točke). Vse tri Slovence je za eno mesto sklatil Poljak Stefan Kula, ki je potegnil do 228.5 metra in se prvi nekoliko bolj približal še naprej vodilnemu Nemcu - na 5,6 točke. Z vrha pa ga je sklatil Japonec Džunširo Kobajaši s poskusom, dolgim 236.5 metra (217,8 točke).

Nastope elitne deseterice je odprl še zadnji domači orel v prvi seriji Peter Prevc, ki je pred tem v poskusni gledal v hrbet zgolj dobitniku velikega kristalnega globusa, Poljaku Kamilu Stochu. Prevc je v odličnih razmerah, zaradi katerih si je nakopal skoraj deset točk vetrovnega odbitka, jadral 235 metrov daleč in prepričal tudi sodnike, ki so mu večinsko naklonili oceno 19.5. Tedaj si je z izplenom 210,9 točke delil tretje mesto z Norvežanom Andersom Fannemelom, za drugouvrščenim Geigerjem je zaostajal zgolj za devet desetink, za Kobajašijem pa skoraj sedem točk.

Za najboljšo daljavo prve serije dotlej je poskrbel vodilni v točkovanju Planica 7, Norvežan Johann Andre Forfang, ki je doskočil pri 240.5 metra, vendar pa zaradi slabše vetrovne izravnave zaostal za pičlo desetinko za še naprej vodilnim Kobajašijem. Japonec pa se je vendarle moral prikloniti Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je z 243 metri in 222,1 točke posegel povsem po vrhu s 4,3 točke naskoka pred prvim izzivalcem. Še pol metra daljši je bil Norvežan Daniel Andre Tande, ki je izenačil osebni rekord in prevzel vodstvo za 1,8 točke.

Novo mojstrstvo pa je dokazal poljski superšampion Kamil Stoch, najboljši skakalec olimpijske zime, ki je - kljub za mesto znižanemu naletu - potegnil do 245 metrov, prepričal tudi sodnike (finski mu je namenil celo dvajsetico) in za kar 14 točk odpravil Tandeja (237,9). Zaploskal mu je tudi sloviti upokojeni dojak Adam Malysz. Na vrhu sta bila le še dva Norvežana, ki sta se udarila za mali kristalni globus: Robert Johansson je z 237 metri zasedel tretje mesto (222,7 točke), a si zagotovil precej boljše izhodišče kot Andreas Stjernen, ki je z 233 metri in 210,3 točke na desetem mestu zaostal tudi za Prevcem.

IZIDI PRVE SERIJE

1. Kamil Stoch (Pol) 237,9 točke (245 metrov)

2. Daniel Andre Tande (Nor) 223,9 (243.5)

3. Robert Johansson (Nor) 222,7 (237)

4. Stefan Kraft (Avs) 222,1 (243)

5. Džunširo Kobajaši (Jap) 217,8 (236.5)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 217,7 (240.5)

7. Karl Geiger (Nem) 211,8 (232)

8. Peter Prevc (Slo) 210,9 (235)

8. Anders Fannemel (Nor) 210,9 (232.5)

10. Andreas Stjernen (Nor) 210,3 (233)

15. Tilen Bartol (Slo) 196,2 (222)

17. Anže Semenič (Slo) 195,3 (220)

24. Jernej Damjan (Slo) 185,2 (214)

POTEK FINALA

Tekmovalna žirija v finalu ni spreminjala preverjenega recepta in je štartno rampo ponovno postavila na sedmo zaletno mesto. Pred nastopom prvega Slovenca ni izstopal nihče, za dvojno avstrijsko vodstvo sta poskrbela Daniel Huber in Clemens Aigner, ki sta bila z 212 metri enako dolga. Od obeh je bil prepričljivejši Jernej Damjan, ki je ponovil daljavo iz prve serije (214 metrov), s čimer je prevzel takratno vodstvo in se razveselil že 174. točk svetovnega pokala v karieri. A na čelu uvrščenih ni bil dolgo, Norvežan Halvor Egner Granerud ga je preletel za dva metra in pol oziroma za 6,7 točke.