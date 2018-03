Poleti v Planici: Slovenija je na stopničkah! (V ŽIVO)

Planica - Gledalci v s soncem obsijani Planici so videli tisto, kar smo si vsi želeli - slovenske stopničke na ekipni tekmi, za katere sta v veliki meri poskrbela Domen Prevc in Robert Kranjec. S skoraj 140 točkami prednosti pred Nemčijo so slavili Norvežani, Slovenci pa so za vsega štiri točke prehiteli Poljake.

Po prvi seriji so bili Slovenci na četrtem mestu, a sta tudi v drugem skoku Domen Prevc in Kranjec pokazala, da sta v vrhunski formi. Precej bolj povprečna sta bila Anže Semenič in Peter Prevc, po zadnjem skoku Prevca so gledalci pod Poncami obmolknili, saj je vse kazalo na to, da bo Slovenija ostala brez stopničk. A so imeli slovenski orli tokrat tudi nekaj sreče, zaradi boljših ocen je Prevc prehitel Stocha in Poljsko za pičle štiri točke, osnovni cilj zadnjega konca tedna svetovnega pokala pa so varovanci Gorana Janusa z ekipnim tretjim mestom izpolnili.

V Planici je tokrat več kot 20 000 gledalcev videlo tudi najdaljši polet tega konca tedna, zanj je z 248 metri in pol poskrbel trenutno najboljši skakalec na svetu Kamil Stoch. Jutri skakalce čaka še zadnja tekma v sezoni, na kateri se bo pomerilo najboljših 30 iz skupnega seštevka svetovnega pokala.

Anže Semenič se je tudi Kranjcu zahvalil za ekipni uspeh. Foto: Matej Družnik/Delo

PRVA SERIJA

Domen je v prvem skoku nalogo opravil zelo dobro, izkoristil je močan vzgornik in poletel do 237 metrov, skok je začinil z lepim telemarkom. Domen ni bil povsem zadovoljen, saj bi vzgornik lahko izkoristil še nekoliko bolje, a je ob samih osemnajsticah pripravil dobro izhodišče ekipnim kolegom za naskok na zmagovalni oder. V prvi skupini sta bila tako Gregor Schlierenzauer kot Piotr Zyla precej krajša od Domna.

Marcus Eisenbichler je pristal pri odličnih 235 metrih in v izteku je zaigrala »Planica, Planica«, Nemčija pa je kljub temu zaostala za Slovenijo. Domna je prehitel le še en osmoljenec kvalifikacij Daniel Andre-Tande, ki je pristal pri kar 243 metrih in pol, Norveška pa prepričljivo vodi.

Odličen je bil v drugi skupini tudi Robi Kranjec, le pol metra mu je zmanjkalo, da bi dosegel 240 metrov! To je bil že njegov 205. polet prek 200 metrov, Kranjcu je zmanjkal le še telemark, a je kljub temu Slovenija z veliko prednostjo prevzela vodstvo. Naskok Slovencev pred Nemci se je precej povečal, Stephan Leyhe je pristal pri le 214 metrih in pol. Andreas Stjernen je poletel do 236 metrov, a je imel precej težav pri doskoku in po dveh skokih Slovenija vodi za šest točk pred Norveško.

Vzdušje v Planici je izvrstno. Foto: Voranc Vogel/Delo

Po tretjem skoku je Slovenija izgubila precej prednosti pred zasledovalci, saj polet Anžetu Semeniču ni uspel, pristal je pri 208 metrih in bil v izteku skakalnice zelo razočaran. Nemci, Poljaki in Avstrijci so se Sloveniji približali, Norveška pa je po poletu Roberta Johanssona, dolgem 240 metrov in pol, prehitela Slovenijo za skoraj 40 točk.

V zadnji skupini je za Slovenijo skakal še Peter Prevc, ki pa vnovič ni navdušil. Pristal je pri le 215 metrih v dobrih razmerah in že ob pristanku mu je bilo jasno, da bo to precej premalo. Japonska se je slovenskim orlom približala na manj kot 20 točk zaostanka. Avstrijci tokrat niso med najboljšimi, a je navdušil vsaj Stefan Kraft s poletom, dolgim 228 metrov in pol.

Kamil Stoch je še enkrat več dokazal, zakaj je najboljši skakalec te zime. Poletel je kar do 248 metrov in pol, kar je bil najdaljši polet letošnje Planice, Poljaki pa so za enajst točk prehiteli Slovence. Izjemen je bil za njim tudi Richard Freitag s kar 243 metri, kar je bil njegov osebni rekord, Nemec pa bi lahko poletel še nekaj metrov dlje, saj je prišel zelo visoko nad hrbtišče velikanke. Po poletu Freitaga so Slovence prehiteli tudi Nemci, a le za točko, vodstvo Norvežanov po prvi seriji pa je z 242 metrov dolgim poletom potrdil Johann Andre Forfang. Slovenija je v zadnji skupini izgubila dve mesti, stopničke so še vedno povsem dosegljive, zmaga pa bržkone ne več.

DRUGA SERIJA

V drugi seriji se je vzgornik še okrepil in Domen Prevc je še enkrat več izkoristil dobre razmere za odličen polet. V zraku je bil zelo miren, zajadral je do 237 metrov in pol in v izteku je bil zelo zadovoljen, Slovenija pa je spet nekoliko povečala prednost pred Japonsko. Piotr Zyla je poletel kar 30 metrov manj od Domna in Slovenija se je spet prebila med prve tri reprezentance, Poljaki zaostajajo za 26 točk. Zaostali so tudi Nemci, čeprav je Eisenbichler pristal pri 234 metrih in Slovenija se je vnovič prebila na drugo mesto. Norveška je razred zase, kar je potrdil tudi Tande s kar 241 metri in pol, Norvežani pa vodijo že za velikih 78 točk pred Slovenci.

»S celotnim skokom še nisem čisto zadovoljen, na mizi sem malo izsilil skok, zato sem moral v prvem delu nekoliko zavreti, drugače se ne bi izšlo. Z delom v zraku pa sem zelo zadovoljen,« je za televizijo Slovenija v izteku povedal Domen Prevc. Kranjec je imel v odličnih pogojih nekaj težav v zraku in pristal pri 226 metrih, na mizi je bil nekoliko prepozen, zato v izteku ni bil povsem zadovoljen, a Slovenija tudi po šestih skokih ne bo veliko izgubila. Stefan Hula je bil odličen za Poljsko, po 229 metrov dolgem poletu Poljaki zaostajajo le za 22 točk, na vrhu pa imajo še odlična Kubackega in Stocha.

»Vesel sem za to priložnost, v drugem poletu sem bil nekoliko prepozen, a sem s tem koncem tedna vseeno zelo zadovoljen,« je v studiu v izteku povedal Kranjec. Precej manj zadovoljen je lahko Anže Semenič, ki je tudi v drugi seriji pristal pri 213 metrih in Slovenija bo proti konkurentom za stopničke precej izgubila, Semenič bi potreboval vsaj deset metrov več. Na slovensko srečo je zmanjkalo tudi Kubackega, ki je bil zelo visoko, a mu je v drugem delu leta zmanjkalo vzgornika in poletel je še dva metra manj kot Semenič, Prevc pa bo pred Stochom branil 29 točk prednosti. Po 219 metrih in pol Wellingerja v slabših pogojih so se Nemci približali le na 10 točk razlike. Robert Johansson je še enkrat več pokazal, kako dober letalec je, in pristal pri 241 metrih.

»Včerajšnja smola z diskvalifikacijo mi je ostala v podzavesti, danes sem bil še vedno slabe volje, v skokih ni bilo prave energije, vsi so bili zamujeni in več se enostavno ni dalo,« je svoj nastop na ekipni tekmi razočarano opisal Semenič. V zadnji skupini je prvi zablestel Stefan Kraft, ki je poletel do kar 240 metrov in pol, a bodo Avstrijci tekmo vseeno končali v ozadju. Gledalce v Planici je navdušil tudi Noriaki Kasai z 235 metri in pol, japonski veteran se na poletih pod Poncami res počuti kot doma.

Kamil Stoch je vrgel rokavico Sloveniji in Nemčiji, še enkrat je poletel v dno letalnice in pristal pri 244 metrih in pol. Tako Prevc kot Freitag bosta morala prikazati odlična poleta, če bosta želela zadržati stopničke. Stoch je bil tudi danes brez dvoma najboljši letalec na tekmi. Za njim je bil izjemen tudi Freitag z 234 metri, uspel mu je tudi telemark in Nemčija je prehitela Poljsko, ki je čakala na odgovor Prevca. A slovenski šampion spet ni pokazal vsega, kar zna, poletel je le do 217 metrov, Prevc pa se drži za glavo. Slovenija je vseeno za štiri točke prehitela Poljsko in slovenski orli se z gledalci v Planici veselijo stopničk. Piko na i zelo lepi tekmi pod Poncami je postavil Forfang z 240 metri in pol.